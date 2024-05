Israel carece de un ‘plan creíble’ para proteger a los civiles de Rafah, afirma Blinken según Reuters

“

WASHINGTON (Reuters) – El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, defendió el domingo una decisión de pausar la entrega a Israel de 3,500 bombas debido a preocupaciones de que pudieran ser utilizadas en la ciudad de Rafah, en Gaza, diciendo que Israel carecía de un “plan creíble” para proteger a los 1.4 millones de civiles que se refugian allí.

Hablando en el programa This Week de ABC News, Blinken dijo que el presidente Joe Biden sigue decidido a ayudar a Israel a defenderse y que el envío de 3,500 bombas de 2,000 libras y 500 libras era el único paquete de armas de Estados Unidos que se estaba reteniendo.

Eso podría cambiar, dijo, si Israel lanza un ataque a gran escala en Rafah, algo que Israel dice que planea hacer para erradicar a los combatientes del grupo militante gobernante Hamas.

Biden ha dejado claro a Israel que si “lanza esta importante operación militar en Rafah, entonces hay ciertos sistemas que no vamos a apoyar y suministrar para esa operación”, dijo Blinken.

“Tenemos preocupaciones reales sobre la forma en que se utilizan”, continuó. Israel necesita “tener un plan claro y creíble para proteger a los civiles, algo que no hemos visto”.

Rafah está albergando a unos 1.4 millones de palestinos, la mayoría de los cuales han sido desplazados de otras partes de Gaza por los enfrentamientos y bombardeos israelíes, en medio de graves escaseces de alimentos y agua.

El número de muertos en la operación militar de Israel en Gaza ha superado los 35,000 palestinos, según el ministerio de salud dirigido por Hamas en Gaza.

La guerra fue desencadenada por el ataque liderado por Hamas al sur de Israel el 7 de octubre, en el que murieron al menos 1,200 personas y más de 250 personas fueron tomadas como rehenes, según cifras israelíes.

Israel dice que 620 soldados han muerto en los enfrentamientos.

