Israel ataca Líbano mientras Hezbolá promete represalias por explosiones de artefactos explosivos.

La Fuerza Aérea Israelí lanzó nuevos ataques contra Líbano el jueves, mientras las tensiones aumentan tras las oleadas de explosiones coordinadas de dispositivos electrónicos libaneses ampliamente atribuidas a Israel.

Al menos 37 personas han muerto después de que cientos de pagers utilizados por la milicia libanesa proiraní de Hezbollah explotaran simultáneamente el martes y una segunda ola de dispositivos de comunicación, esta vez walkie-talkies, explotaran el miércoles.

Alrededor de 3,000 personas resultaron heridas en las explosiones en todo el país, según el Ministro de Salud libanés Firas Abiad en una conferencia de prensa en la capital, Beirut.

El ejército y los servicios de inteligencia de Israel no han reclamado públicamente la responsabilidad de las detonaciones coordinadas. Hezbollah e Irán los han acusado de orquestar los ataques. Desde la Revolución Islámica de 1979, Estados Unidos e Israel han sido considerados los principales adversarios de Teherán.

La Fuerza Aérea israelí dijo el jueves por la noche que había disparado contra unos 100 lanzacohetes operados por Hezbollah “que estaban listos para ser utilizados en un futuro inmediato para disparar hacia el territorio israelí”.

Además, la Fuerza Aérea atacó “infraestructura terrorista” y un almacén de armas en el sur del Líbano, mientras que la artillería disparaba en el área de Naqoura, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel.

En Líbano, que limita con Israel al sur, hay preocupación de que el ejército israelí pueda estar preparando una ofensiva terrestre en el país.

El Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha dicho que la acción militar dirigida a Hezbollah “continuará”.

Hezbollah se siente perseguido”, citaron a Gallant en su oficina después de una reunión sobre los desarrollos operativos en el norte de Israel.

Pero añadió: “La secuencia de nuestras acciones militares continuará”.

“En la nueva fase de la guerra hay oportunidades significativas pero también riesgos significativos”, dijo Gallant.

Las consultas con altos comandantes militares y de servicios secretos giraban en torno a diferentes escenarios en la lucha contra Hezbollah, según el ministro, con el objetivo de permitir que los evacuados del norte de Israel regresen a casa.

El ejército pidió a los civiles que se mantuvieran alejados de las áreas de entrenamiento militar en el norte del país durante el fin de semana.

El ejército llevará a cabo “actividades” allí, por lo que las personas no autorizadas enfrentarán una situación potencialmente peligrosa en esas áreas, dijeron.

Era posible que se escucharan disparos y explosiones en pueblos cercanos, continuó el mensaje.

El significado exacto de las instrucciones no estaba claro inicialmente.

La región ha enfrentado un constante riesgo de escalada desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo militante palestino Hamas en octubre. Tanto Hamas como Hezbollah son grupos hostiles a Israel y cuentan con el respaldo de Irán.

El líder de Hezbollah promete represalias.

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, calificó las explosiones de dispositivos de comunicación consecutivas como “una declaración de guerra.”

No hay duda de que hemos sido objeto de un gran golpe de seguridad y humanitario, sin precedentes en la historia de nuestra resistencia y quizás en la historia del conflicto con el enemigo”, dijo.

Prometió, “en nombre de los mártires y los heridos, que el frente del Líbano no se detendrá hasta que cese la agresión contra Gaza, independientemente de los sacrificios”.

Nasrallah dijo que las explosiones fueron “una operación terrorista importante, un acto de genocidio y una masacre”, y prometió castigo y retribución por un acto de “agresión sin precedentes”.

También comentó sobre el objetivo de Israel de devolver a las personas al norte, que han huido del área debido a los enfrentamientos en curso.

“Lo que harán aumentará el desplazamiento de los desplazados del norte y eliminará la oportunidad de su regreso”, dijo el líder de la milicia respaldada por Irán.

Mientras Nasrallah hablaba, los aviones de guerra israelíes rompieron la barrera del sonido sobre Beirut, creando sonidos similares a una explosión y generando pánico.

Irán evacua al embajador y a los pacientes de Líbano.

Anteriormente, Irán evacuó a su embajador y a 95 pacientes heridos en explosiones de pagers de Líbano, dijeron funcionarios. La mayoría de los heridos sufrieron lesiones en los ojos y las manos.

El Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, visitó al diplomático herido, Mojtaba Amani, en un hospital de Teherán el jueves.

Hezbollah es el aliado más importante de Irán fuera del estado.

Dos soldados israelíes muertos en un ataque libanés.

Dos soldados israelíes, un soldado de 20 años y un reservista de 43, murieron en el norte del país debido a bombardeos libaneses, dijo el ejército.

The Times of Israel informó que el reservista fue asesinado en la región occidental de Galilea por un dron cargado de explosivos lanzado por Hezbollah.

Se informa que el soldado más joven fue asesinado en un ataque de Hezbollah con dos misiles antitanque en la frontera norte de Israel. Ocho soldados resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, según el informe.

Esto eleva la cifra oficial de los muertos en Israel en el área fronteriza con Líbano desde el 8 de octubre a 48, incluidos civiles y soldados.

Alrededor de 600 personas han muerto en Líbano durante ese período, la mayoría de ellos combatientes de Hezbollah.

Los enfrentamientos continuaron mientras cuatro personas sufrieron heridas leves debido a un ataque aéreo israelí cerca de la ciudad portuaria de Tiro en el sur de Líbano.