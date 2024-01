Israel ataca ciudad del sur de Gaza abarrotada de personas desplazadas.

Diez personas en un refugio de dos familias desplazadas en Rafah se encuentran entre las 135 personas muertas en los ataques israelíes en las últimas 24 horas, informaron funcionarios del Ministerio de Salud dirigido por Hamas.

La población de la ciudad del sur de Gaza ha aumentado a más de un millón de personas a medida que las personas desplazadas de otras partes de Gaza buscan refugio allí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que estaban investigando los informes.

También se lanzaron cohetes desde Gaza hacia el sur de Israel.

Samir Qeshta, residente de Rafah, le dijo a AFP que su casa había sido “completamente destruida” en el bombardeo israelí mientras él y su esposa estaban fuera.

“Esta casa nos dio refugio a mis hijos y a mí … Somos personas pacíficas, nos golpearon sin previo aviso”, dijo.

Nimma al-Akhras estaba en casa cuando comenzó el bombardeo.

“El impacto fue inimaginable”, dice. “Empezamos a gritar y yo no podía moverme hasta que alguien me llevó y me puso en un carrito.

“¿Qué hicimos mal? Solo estábamos sentados. No estamos seguros ni dentro de nuestras casas ni afuera. ¿A dónde podemos ir?”

Las FDI llevaron a cabo una breve pausa en la actividad militar en la ciudad “por motivos humanitarios” después de los ataques anteriores.

Israel dice que está apuntando a miembros de Hamas y su infraestructura y trata de minimizar las bajas civiles.

En una publicación en Telegram, el portavoz del Ministerio de Salud, Ashraf al-Qudra, dijo que la infraestructura y los servicios médicos en Rafah no pueden manejar las necesidades de un estimado de 1.3 millones de desplazados.

“Rafah está llegando a un punto de quiebre debido al flujo de cientos de miles de palestinos desplazados y sus familias”, dijo.

Los médicos en el Hospital Nasser de la ciudad dijeron que estaban luchando por brindar atención en un sistema de salud “colapsado”.

“La mayoría de los suministros médicos en la UCI faltan”, dijo el Dr. Mohammad al-Qidra a Reuters. “No tenemos camas vacías, no hay tratamientos. La mayoría de los medicamentos en la sala de emergencias no son suficientes para los pacientes. Estamos tratando de encontrar alternativas.”

Muchas personas desplazadas también están utilizando las salas del hospital como refugio.

La Organización Mundial de la Salud dice que menos de la mitad de los hospitales de Gaza están funcionando y solo parcialmente. Muy pocas ambulancias estaban operativas en toda la Franja de Gaza, agregó el Ministerio de Salud dirigido por Hamas.

En el centro de la Franja de Gaza, los residentes informaron intensos tiroteos, bombardeos de tanques y ataques aéreos israelíes en los campos de refugiados de Bureij, Nuseirat y Maghazi, áreas urbanas densamente pobladas.

El ejército israelí dijo que había alcanzado varios objetivos allí y matado a numerosos combatientes.

Las FDI también dijeron que habían matado a combatientes de Hamas en Khan Younis, mientras que Hamas dijo que había disparado contra un helicóptero de las FDI cerca de la ciudad.

La BBC no puede verificar las afirmaciones en el campo de batalla.

Un total de 23,843 palestinos, en su mayoría civiles, han sido asesinados en la campaña militar de Israel contra Hamas en Gaza, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas.

Israel lanzó su campaña después de que cientos de militantes de Hamas se infiltraron en comunidades del sur de Israel desde Gaza, matando a alrededor de 1,300 personas y tomando a unas 240 personas como rehenes.