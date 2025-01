Israel asegura que ocho rehenes que iban a ser liberados en la primera fase del acuerdo de Gaza están muertos.

Uno de los rehenes que Israel dice que debería ser liberado en la primera fase es Or Levy, de 34 años, quien estaba asistiendo al festival de música Nova con su esposa Eynav el 7 de octubre de 2023.

La pareja, cuyo hijo Almog ahora tiene tres años, huyó a un refugio antiaéreo después de que hombres armados de Hamas atacaran. Eynav fue asesinada dentro del refugio mientras que Or fue secuestrado y llevado de vuelta a Gaza.

Durante el fin de semana en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, el hermano de Or, Michael, le dijo a la BBC que esperar para saber sobre los estados de los otros 26 rehenes era como ser sumergido en “una realidad que el mismo diablo inventó y parte de un programa de realidad malvado que Hamas está disfrutando”.

También dijo que no había recibido indicación sobre cuándo Or sería liberado y que habría lo que describió como “una fecha final para esta pesadilla”.

Michael también dijo que temía que Hamas pudiera aún retrasar la liberación de su hermano.

“No podemos simplemente estar tranquilos y esperar lo mejor. Debemos seguir adelante. Y hasta que él esté aquí, no creeré que realmente sucedió.”

El sábado, tras la liberación de cuatro soldados israelíes en el segundo intercambio del alto al fuego, el portavoz del ejército israelí dijo que estaba “extremadamente preocupado” por el bienestar de tres rehenes: Shiri Bibas, de 33 años, y sus dos hijos pequeños, Kfir, de dos, y Ariel, de cinco.

Hamas afirmó en noviembre de 2023 que habían sido asesinados en un ataque aéreo israelí. Sin embargo, el ejército israelí no ha confirmado sus muertes y el gobierno israelí ha insistido en que están entre los 33 rehenes entregados en la primera fase.

Las negociaciones para la segunda fase, que debería ver a los rehenes restantes liberados a cambio de más prisioneros, la retirada completa de las tropas israelíes y “la restauración de la calma sostenible”, deben comenzar el 4 de febrero.

La tercera y última etapa implicará la reconstrucción de Gaza, lo que podría llevar años, y el regreso de los cuerpos de cualquier rehén restante.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos está exigiendo que el gobierno israelí implemente las tres fases y garantice el regreso de cada rehén.

“No estamos completos sin todos. Nuestra nación necesita a todos en casa, juntos. Hasta el último rehén”, dijo.

Mientras tanto, el subdirector del cuerpo médico del ejército de Israel dijo que algunos de los siete rehenes recién liberados habían pasado “todo el tiempo en túneles subterráneos” en los últimos meses.

“Algunos de ellos estaban solos durante todo el tiempo que estuvieron allí”, dijo el Coronel Dr. Avi Banov, según la agencia de noticias Reuters. “Los que dijeron que estaban juntos estaban en mejor forma”.

Los rehenes dijeron que su tratamiento mejoró en los días previos a su liberación, cuando se les permitió ducharse, cambiarse de ropa y recibieron mejor comida, añadió.