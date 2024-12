Israel ampliará asentamientos en Altos del Golán tras la caída de Assad.

Hay más de 30 asentamientos israelíes en los Altos del Golán, donde viven alrededor de 20,000 personas. Son considerados ilegales según el derecho internacional, lo cual Israel discute. Los colonos viven junto a unos 20,000 sirios, la mayoría de ellos árabes drusos que no huyeron cuando el área pasó al control israelí. Netanyahu dijo que Israel seguiría “aferrándose al territorio, haciéndolo florecer y colonizándolo”. El anuncio se produce un día después de que el nuevo líder de facto de Siria, Ahmed al-Sharaa, criticara a Israel por sus continuos ataques a objetivos militares en el país, que al parecer han apuntado a instalaciones militares. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR), con sede en el Reino Unido, ha documentado más de 450 ataques aéreos israelíes en Siria desde el 8 de diciembre, incluidos 75 desde el sábado por la noche. Al-Sharaa, también conocido como Abu Mohammed al-Jolani, dijo que los ataques “cruzaron líneas rojas” y corren el riesgo de escalar las tensiones en la región, aunque afirmó que Siria no busca un conflicto con ningún estado vecino. Hablando en la televisión siria, que se consideraba pro-oposición durante la guerra civil, al-Sharaa dijo que la “condición desgastada por la guerra, tras años de conflicto y guerra, no permite nuevas confrontaciones”, informó Reuters. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) no han comentado sobre sus declaraciones, pero anteriormente dijeron que los ataques eran necesarios para evitar que las armas cayeran “en manos de extremistas”.