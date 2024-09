Israel afirma que está cambiando el enfoque de la guerra hacia el ‘frente norte’ en una nueva fase.

Tras las explosiones en Líbano, el Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha anunciado una “nueva fase” de la guerra.

El foco está en el “frente norte”, informaron varios medios israelíes el miércoles, citando la oficina de Gallant.

El ejército israelí y la milicia libanesa de Hezbollah han estado involucrados en escaramuzas en el frente norte de Israel durante meses.

Fuerzas y recursos serán trasladados al norte, citó la prensa israelí a Gallant.

El periódico en línea Times of Israel citó a Gallant diciendo que los objetivos de guerra de Israel en el norte son “claros y simples: devolver a los residentes de los pueblos del norte a sus hogares de forma segura”.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también prometió esto de nuevo en un mensaje de video.

Según el Jefe del Estado Mayor General de Israel, Herzi Halevi, el ejército israelí está preparado para hacer lo necesario para crear las condiciones para esto. “Todavía tenemos muchas capacidades que aún no hemos usado”, afirmó el general.

“No hemos olvidado a los rehenes y no hemos olvidado nuestras tareas en el sur”, señaló también Gallant.

“Esto es nuestro deber y lo estamos cumpliendo al mismo tiempo”, agregó Gallant.

Desde el comienzo de la guerra en Gaza hace casi un año, los enfrentamientos entre Hezbollah y el ejército israelí han ocurrido casi a diario. Decenas de miles de personas en ambos lados han tenido que huir de sus hogares.

Hezbollah, aliado con el movimiento militante palestino Hamas, ha dicho que solo permitirá que las armas se callen cuando se haya alcanzado un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Al menos nueve personas murieron y más de 300 resultaron heridas en nuevas explosiones de dispositivos electrónicos en Líbano el miércoles, según informes oficiales.

Hezbollah e Irán culpan a Israel por el presunto ataque coordinado a cientos de receptores de radio. Israel no ha comentado oficialmente al respecto.