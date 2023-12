Israel afirma que detuvo a cientos de sospechosos de terrorismo en Gaza.

El ejército israelí dijo el jueves que había arrestado a cientos de personas sospechosas de terrorismo, incluidos operativos de Hamas buscados, en toda la Franja de Gaza en un solo día, y que muchos de ellos se habían entregado y habían sido trasladados a Israel para seguir interrogándolos.

El contraalmirante Daniel Hagari, jefe del portavoz militar, dijo en una sesión informativa televisada que muchos de los sospechosos bajo interrogatorio del ejército y la agencia de seguridad doméstica Shin Bet se habían entregado a las fuerzas israelíes.

“La inteligencia que recopilamos del interrogatorio nos ayuda en la lucha continua”, dijo.

Los anuncios de las entregas y arrestos llegaron poco después de que se difundieran fotografías y videos en las redes sociales que mostraban a filas de hombres desnudos hasta la ropa interior, sentados o arrodillados en el suelo, con algunos atados y vendados.

The New York Times no ha verificado las imágenes ni el video. El almirante Hagari no respondió directamente cuando se le preguntó por las imágenes, pero reiteró el objetivo del ejército israelí de encontrar y capturar a los operativos de Hamas.

“Se esconden bajo tierra y salen y los combatimos”, dijo el almirante Hagari. Algunos, agregó, “salen de los túneles y otros de las casas. Los interrogamos e investigamos quién de entre ellos está conectado a Hamas y quién no. Los detenemos a todos y los interrogamos.”

Otro portavoz militar, el Mayor Nir Dinar, dijo que el ejército no había publicado las imágenes y que no sabía cuándo, o si, los soldados israelíes las habían tomado.

El ejército israelí dijo en un comunicado que las tropas habían arrestado a cientos de personas sospechosas de estar involucradas en el terrorismo en el día anterior, durante el combate en Shejaiya y Jabaliya, bastiones de Hamas en el norte de la Franja de Gaza, y Khan Younis, otro bastión de Hamas en el sur del enclave palestino.

Además, dijo el ejército, una unidad de inteligencia del ejército y el Shin Bet trabajaron juntos el jueves para arrestar a otros 150 sospechosos de terrorismo, incluidos operativos de Hamas, en la zona del campo de refugiados de Jabaliya, y que estaban siendo interrogados en Gaza. El ejército había declarado previamente que su unidad de inteligencia humana estaba operando un centro de interrogatorios dentro de Gaza.

Desde que comenzó su invasión terrestre de Gaza a fines de octubre, Israel ha arrestado a cientos de palestinos, entre ellos el director del Hospital Al-Shifa, la instalación médica más grande de la Franja. Israel ha sostenido que Hamas estaba usando el hospital como centro de comando y control. El ejército ha expuesto un tramo de túnel que corre bajo el recinto del hospital.

El almirante Hagari agregó que las fuerzas israelíes avanzaban el jueves y estaban intensificando la batalla contra los bastiones de Hamas en el norte y sur de Gaza, matando a comandantes superiores escondidos en túneles subterráneos y destruyendo la infraestructura de Hamas. “

El ejército dijo el jueves que había matado a un alto operativo de Hamas en un ataque aéreo hace unos días que alcanzó el centro de inteligencia central de Hamas. El operativo, dijo, es Abdel Aziz Rantisi, de la unidad de inteligencia militar de Hamas, que el ejército dijo que había sido responsable de la inteligencia de campo en la Franja y había ayudado a planificar el asalto cuando ocurrió el 7 de octubre en el sur de Israel.

En los últimos días, dijo el ejército, sus fuerzas han estado luchando en combates a corta distancia, matando a “docenas” de operativos armados, y han ubicado y destruido armas e infraestructura subterránea, “ubicada predominantemente dentro y en las cercanías de edificios civiles”, así como lanzacohetes y túneles, incluido uno dentro de una escuela en Shejaiya.

No fue posible verificar de forma independiente el relato de Israel sobre los combates.

También el jueves, un misil antitanque disparado desde el Líbano hacia el norte de Israel mató a un civil israelí. Israel dijo que había respondido a ese ataque y a lanzamientos adicionales desde Líbano con fuego de tanques y artillería, y ataques aéreos contra objetivos, entre ellos lo que el ejército describió como un centro de comando y control de Hezbollah, la organización chiíta libanesa.