Israel advierte sobre el regreso a 60 pueblos de Líbano.

La zona de la que dijo el IDF que los residentes no deben regresar se extiende desde Mansouri en la costa hasta Shebaa en el este. El miércoles, el ejército libanés advirtió a los residentes que no regresen a las áreas donde estuvieron las fuerzas israelíes antes de que se retiraran. Israel invadió el sur del Líbano a principios del mes pasado después de que el IDF intensificara la acción militar contra Hezbollah. Hezbollah comenzó el conflicto actual con Israel disparando cohetes en el norte de Israel el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque sin precedentes de Hamas a Israel desde Gaza que mató a alrededor de 1.200 personas. Hezbollah dijo que actuaba en solidaridad con los palestinos después de que Israel respondiera al ataque de Hamas con una masiva campaña militar en Gaza. El ministerio de salud dirigido por Hamas dice que al menos 44.330 palestinos han sido asesinados en la ofensiva israelí. Desde el 8 de octubre, Israel y Hezbollah han intercambiado disparos con una intensidad creciente. El ministerio de salud libanés dice que los ataques israelíes han matado al menos a 3.961 personas e han herido a otras 16.520 en ese periodo. Las cifras no diferencian entre civiles y combatientes. Los ataques de Hezbollah han matado a 31 soldados y 45 civiles dentro de Israel, dicen las autoridades israelíes. Otros 45 soldados israelíes han muerto luchando en el sur del Líbano.