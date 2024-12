Islandia autoriza la caza de ballenas hasta 2029.

Islandia, uno de los tres países que todavía permiten la caza de ballenas, emitió el jueves permisos a dos empresas balleneras para los próximos cinco años, hasta 2029, anunció el gobierno saliente.

La decisión fue denunciada por activistas de derechos de los animales y grupos ambientales, quienes criticaron el hecho de que fuera tomada por un gobierno en funciones.

Los permisos permiten capturas anuales de 209 ballenas fin y 217 ballenas minke durante la temporada de caza de cada año, que se extiende desde mediados de junio hasta septiembre, según el gobierno, que perdió las elecciones del sábado.

Los permisos de caza suelen ser entregados por períodos de cinco años, pero los últimos habían expirado en 2023. El único barco ballenero activo restante, el Hvalur, estaba solicitando y recibiendo renovaciones a su permiso cada año.

La decisión del jueves fue criticada en un comunicado conjunto por la asociación de medio ambiente de Islandia y su ala juvenil.

“La democracia no es respetada y la emisión de permisos viola los intereses del clima, de la naturaleza y del bienestar de los animales”, dijeron.

La organización de caridad Whale and Dolphin Conservation también denunció los permisos.

“Estamos disgustados por la decisión”, dijeron en un comunicado, en el que también argumentaron que era “altamente ético” que un gobierno en funciones tomara tal decisión.

La Fundación del Capitán Paul Watson tuvo una opinión similar, criticando lo que calificaron como un “abuso de poder impactante”.

El fundador de la fundación, Paul Watson, actualmente está detenido por las autoridades de Groenlandia, después de ser arrestado en julio en Nuuk, capital del territorio autónomo danés.

Fue detenido por una orden de arresto japonesa de 2012, que lo acusa de causar daño a un barco ballenero en la Antártida en 2010 y lesionar a un ballenero.

– Informe crítico –

El año pasado, el país suspendió la caza de ballenas por dos meses después de que una investigación encargada por el gobierno concluyera que los métodos utilizados no cumplían con las leyes de bienestar animal.

La vigilancia realizada por la agencia veterinaria del gobierno mostró que los arpones explosivos de los cazadores estaban causando una agonía prolongada a las ballenas, con la caza durando hasta cinco horas después de haber sido arponeadas.

La temporada reducida de 2023, que duró solo tres semanas, terminó con 24 ballenas fin muertas. La cuota era de un total de 209 ballenas.

Otra empresa colgó sus arpones para siempre en 2020, diciendo que la caza de ballenas ya no era rentable.

Islandia, Noruega y Japón son los únicos tres países que permiten la caza comercial de ballenas.

Enfrentan una fuerte oposición de activistas de derechos de los animales.