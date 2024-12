Isabel dos Santos critica las sanciones del ‘dinero sucio’ del Reino Unido.

La empresaria angoleña Isabel dos Santos, una vez denominada “la mujer más rica de África”, ha criticado al Reino Unido por imponer sanciones en su contra, diciéndole a la BBC que la medida le tomó por sorpresa ya que no ha sido encontrada culpable de “ninguna corrupción en ningún tribunal de ningún país”. El mes pasado, la hija del ex presidente de Angola fue descrita por el gobierno del Reino Unido como una “cleptócrata notoria” y fue golpeada con un congelamiento de activos y una prohibición de viajar por supuestamente desviar riqueza de Angola, rica en petróleo. Dijo que el gobierno de Angola estaba detrás de una campaña para manchar su imagen. “Al final del día, es político”, Dos Santos, de 51 años, le dijo al podcast diario de la BBC Africa desde su base en Dubai. “No hubo una investigación, donde alguien viniera y investigara y examinara evidencia o me pidiera aclaraciones. No hubo debido proceso”, dijo. El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, anunció las sanciones a Dos Santos como parte de su campaña para acabar con el “dinero sucio”. Un comunicado del gobierno alegó que ella “abusó sistemáticamente de sus cargos en empresas estatales para desviar al menos £350 millones [$442 millones], privando a Angola de recursos y financiamiento para el desarrollo tan necesario”. Un portavoz del fiscal general de Angola dijo que no era una institución política y solo investigaba evidencia de presunta criminalidad. Dijeron que se la acusaba de varios delitos y por lo tanto necesitaba defenderse. Un portavoz de la oficina de exteriores británica dijo que bajo las Regulaciones Globales de Sanciones Anticorrupción, el Reino Unido podía “designar a un individuo cuando haya motivos razonables para sospechar que el individuo está o ha estado involucrado en corrupción grave”. También señalaron que cualquier persona sancionada podría solicitar una revisión en cualquier momento. Las acusaciones contra Dos Santos, que ella niega, surgieron por primera vez en 2020 cuando BBC Panorama informó sobre documentos filtrados que se habían compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El exposé, conocido como “Luanda Leaks”, alegaba que uno de los acuerdos más sospechosos se había hecho a través de una empresa con sede en Londres. Dos Santos, la hija mayor del ex presidente José Eduardo dos Santos – en el poder de 1979 a 2017 – fue educada en escuelas privadas en el Reino Unido durante la larga guerra civil de Angola. Después de graduarse de King’s College London como ingeniera eléctrica, tomó un trabajo de oficina en una firma de consultoría en Europa. Pero en sus veintitantos, Dos Santos decidió que quería seguir una carrera más empresarial en su país natal, diciéndole a la BBC que comenzó entregando cajas de cerveza – estilo Uber – a restaurantes y tiendas. Pasó a construir un gran imperio empresarial, estableciendo una compañía de telefonía móvil, un operador de televisión satelital, un banco comercial, una cervecería y una fábrica de cemento – con participaciones en otras compañías en Angola y Portugal. Un mes antes de su 40 cumpleaños, llegó a la lista de ricos de la revista Forbes y no solo se dijo que era la mujer más rica de África, sino también la multimillonaria más joven del continente. Dos Santos le dijo a BBC Africa Daily que nunca se vio a sí misma de esa manera, pero sí se veía como una “pionera”. “También soy la mayor empleadora privada de mi país. He creado más de 200,000 empleos. He sido uno de los mayores contribuyentes fiscales de mi país y he contribuido más a construir la economía de Angola”. En 2016, fue controvertidamente nombrada al frente de la luchadora firma estatal de petróleo, Sonangol. Su nombramiento fue cuestionado por críticos en ese momento pero el Tribunal Supremo lo respaldó, dijo ella. “Tenía un historial en el sector privado. Tengo un conocimiento particular de cómo cambiar empresas… que no lo están haciendo bien, para llevarlas a la eficiencia”. Algunas de las acusaciones más graves de corrupción en su contra datan de su tiempo al frente de Sonangol. Dentro de meses de que su padre dejara el cargo en 2017, fue despedida por su sucesor elegido por su padre, el presidente Joao Lourenço, y dos años más tarde sus activos fueron congelados. La antigua primera hija de Angola cree que Lourenço, quien apuntó a la familia Dos Santos como parte de una campaña anticorrupción, ha traicionado a su padre: “Comenzó a culpar al pasado, diciendo que todo lo que había ocurrido antes de él era malo”. “Pero él mismo es del [partido gobernante] MPLA, era el vicepresidente del partido. Fue ministro de defensa”. “Si algo, creo que tuvo mucho más que ver con la economía angoleña y la toma de decisiones políticas angoleñas que la mayoría de los angoleños”. Dos Santos también está molesta porque a pesar de que sus activos fueron congelados en Angola hace cinco años, el caso aún no ha sido escuchado en la corte – algo que dice que generalmente sucede dentro de, como mucho, 18 meses ya que es un caso civil que tiende a involucrar acusaciones de deudas impagas. Dice que no enfrenta ningún proceso criminal. También alega que la orden original de congelamiento se basaba en documentos falsificados, incluido un pasaporte a su nombre firmado por el difunto experto en artes marciales Bruce Lee. El portavoz del fiscal general de Angola dijo que no discutirían los detalles de ninguna disputa legal en curso en público pero dijo que cualquier evidencia de que los documentos hubieran sido falsificados debería presentarse en la corte. Para 2021, Forbes la había eliminado de su lista de principales multimillonarios – Dos Santos explica que el congelamiento de activos significa que ya no puede recibir pagos de dividendos y se le prohíbe recibir cualquier contribución financiera de sus empresas. La madre de tres también ha tenido que lidiar con pérdidas personales en los últimos años – su esposo falleció en un accidente de buceo y cuando su padre murió en 2022, ella no regresó a Angola para asistir a su funeral. Si regresara a Angola, es posible que se enfrente a arresto – a solicitud del gobierno, Interpol ha emitido una Notificación Roja, que es una solicitud para “localizar y arrestar provisionalmente” a alguien, sin embargo, no es una orden de arresto internacional. Dos Santos dice que después de estos años difíciles y más congelamientos de activos, ahora quiere que la gente escuche su versión de una historia “compleja” para “con suerte comenzar a aclarar los conceptos erróneos que existen”. Cuando se le preguntó si alguna vez se postularía para la presidencia, dijo que era “una posibilidad” – eco de comentarios que hizo a la BBC hace cuatro años. “Mira, siempre serviré a mi país”, dijo. “Liderar es servir, y deseo servir a Angola, ya sea en política, en negocios, en filantropía o en cultura”.