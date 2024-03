Irán y Estados Unidos mantuvieron conversaciones secretas sobre ataques por proxy y cese al fuego.

Funcionarios de Irán y Estados Unidos sostuvieron conversaciones secretas e indirectas en Omán en enero para abordar la creciente amenaza planteada al envío en el Mar Rojo por los hutíes en Yemen, así como los ataques a bases estadounidenses por milicias respaldadas por Irán en Iraq, según fuentes iraníes y estadounidenses familiarizadas con las discusiones.

Las conversaciones secretas se llevaron a cabo el 10 de enero en Mascate, la capital de Omán, con funcionarios omaníes intercambiando mensajes entre las delegaciones de iraníes y estadounidenses sentados en salas separadas. Las delegaciones estaban encabezadas por Ali Bagheri Kani, viceministro de Relaciones Exteriores de Irán y principal negociador nuclear, y Brett McGurk, coordinador de Medio Oriente del Presidente Biden.

La reunión, reportada por primera vez por The Financial Times esta semana, fue la primera vez que funcionarios iraníes y estadounidenses habían celebrado negociaciones en persona, aunque de forma indirecta, en casi ocho meses. Funcionarios estadounidenses dijeron que Irán solicitó la reunión en enero y los omaníes recomendaron firmemente que Estados Unidos aceptara.

Desde el inicio de la guerra en Gaza después de los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre, Estados Unidos e Irán se han asegurado mutuamente que ninguno buscaba un enfrentamiento directo, postura que transmitieron en mensajes intercambiados a través de intermediarios.

Pero en Omán, cada parte tenía una clara solicitud del otro, según funcionarios estadounidenses e iraníes.

Washington quería que Irán contuviera a sus representantes para detener los ataques hutíes a los barcos en el Mar Rojo y el ataque a bases estadounidenses en Iraq y Siria. Teherán, a su vez, quería que la administración Biden lograra un alto al fuego en Gaza.

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo y pocas horas después de que McGurk abandonara la reunión con los iraníes, Estados Unidos lideró ataques militares el 11 de enero contra múltiples objetivos hutíes en Yemen. A principios de febrero, Estados Unidos lanzó ataques contra bases militares vinculadas a Irán en Iraq y Siria en represalia por el asesinato de tres miembros de las fuerzas armadas estadounidenses en un ataque de milicias iraquíes cercanas a Irán.

Los ataques a bases estadounidenses han cesado desde entonces en Iraq, y ha habido informes solo de unos pocos de tales ataques en Siria.

Un funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos participó en las conversaciones para demostrar que incluso cuando las tensiones aumentaban, Washington seguía abierto a buscar la diplomacia con Irán, pero que si el diálogo no producía resultados, Estados Unidos usaría la fuerza.

Dos funcionarios iraníes, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijeron que Irán mantuvo en las conversaciones que no controlaba la actividad de las milicias, en particular los hutíes, pero que podía usar su influencia sobre ellos para asegurar que todos los ataques cesaran si se lograba un alto el fuego en Gaza, pero no antes.

Estados Unidos e Irán han seguido intercambiando mensajes regularmente sobre las milicias proxy y un alto el fuego desde que se reunieron en enero, con los omaníes como intermediarios, dijeron funcionarios estadounidenses e iraníes.

“Tener canales de comunicación, incluso si es indirecta, ciertamente puede ser útil para mitigar la posibilidad de errores de cálculo y malentendidos,” dijo Ali Vaez, director de Irán del Grupo Internacional Crisis. “Pero, como hemos visto desde entonces, especialmente pero ciertamente no exclusivamente por los ataques hutíes en el Mar Rojo, las tensiones entre las dos partes siguen siendo significativas.”

Estados Unidos e Irán tomaron decisiones para evitar una guerra directa en febrero. Las fuerzas estadounidenses evitaron golpes directos a Irán en su respuesta militar, e Irán persuadió a la milicia en Iraq para que detuviera los ataques a bases estadounidenses y a las milicias en Siria para que disminuyera la intensidad de los ataques para evitar muertes estadounidenses.

Pero los hutíes han continuado con 102 ataques contra barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén desde el 19 de noviembre, según el Pentágono. Hasta el 14 de marzo, Estados Unidos había realizado 44 ataques contra objetivos hutíes, pero estos ataques no han disuadido a los hutíes, quienes han amenazado con usar armas más avanzadas.

Un funcionario estadounidense de alto rango dijo que los hutíes habían realizado una prueba de lanzamiento de un misil de alcance medio. El funcionario dijo que los informes en los medios de comunicación rusos esta semana sobre los hutíes que obtuvieron acceso a misiles hipersónicos probablemente no eran precisos.

El líder hutí Abdul-Malik al-Houthi dijo el jueves que los hutíes ampliarían su rango de objetivos para detener que los barcos vinculados a Israel pasen por el Océano Índico y el Cabo de Buena Esperanza, a lo largo de la costa sur de África.

Los analistas dijeron que los hutíes se han convertido en una carta ganadora para Irán en el conflicto actual porque han infligido daño al envío internacional y han incrementado las apuestas de la guerra en Gaza más allá de la región. Es un punto de apalancamiento que Irán no renunciará fácilmente, dijeron los analistas.

La primavera pasada, las delegaciones de Irán y Estados Unidos en Omán negociaron un acuerdo para liberar a detenidos estadounidenses detenidos en Irán a cambio de la liberación de alrededor de $6 mil millones de fondos de ingresos petroleros congelados de Irán en Corea del Sur. También llegaron a un acuerdo no oficial para reducir las tensiones en la región y disminuir la gravedad de los ataques a bases estadounidenses en Iraq y Siria.

“El objetivo de las recientes negociaciones en Omán fue que ambas partes regresaran a ese acuerdo no oficial y mantuvieran las tensiones a un nivel bajo,” dijo Sasan Karimi, analista político en Teherán. “No debemos esperar avances entre Irán y EE. UU.; todo está estrechamente enfocado en la región por ahora. Quieren que Irán use su poder de convencimiento con la milicia, y Irán está diciendo, ‘No tan rápido, no hasta que nos den un alto al fuego’.”

Michael D. Shear contribuyó con información desde Washington.