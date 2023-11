Irán y Arabia Saudita exigen alto el fuego en Gaza

Saudi and Iranian leaders met for a bilateral meeting

After the Saudi and Iranian leaders finished their speeches, they left the main conference hall for a bilateral meeting.

Prince Mohammed’s welcoming of Mr. Raisi amounted to a remarkable departure for the Saudi leader, who once bluntly warned Iran not to pursue expansionist policies in the region. “We won’t wait for the battle to be in Saudi Arabia,” he said in a televised interview in 2017. “Instead, we will work so that the battle is for them in Iran, not in Saudi Arabia.”

He also once likened Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, to Hitler in interviews with American news outlets. “Because he wants to expand — he wants to create his own project in the Middle East very much like Hitler, who wanted to expand at the time,” the crown prince told CBS News in 2018.

Kristin Diwan, a senior resident scholar at the Arab Gulf States Institute in Washington, said that Riyadh’s close consultations with Iran demonstrated a pragmatism by the kingdom.

“They know Iranian cooperation is needed to prevent the conflict from spreading and, perhaps, even in navigating an endgame with Hamas,” Ms. Diwan said.

“But with some leaders boxed in by normalization and others demanding tougher measures, Saudi Arabia is well placed to hold the middle ground,” she said. “To succeed, they will need the Americans to step up.”

Since the war, Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps and its regional allies have carried out a stream of rocket and drone attacks against American forces in Iraq and Syria. Hezbollah, the powerful Iran-backed militia group in Lebanon, has also continued to exchange fire with Israel’s military, raising fears of a wider conflict.

Hamas’s ties to Iran have also undergone an evolution in recent years. One of the group’s leaders in Gaza, Yahya Sinwar, restored Hamas’s ties to Iran, which had frayed in 2012, when Hamas shut its office in Syria, a close Iranian ally, during Syria’s civil war.

That restoration deepened the relationship between Hamas’s military wing in Gaza and the so-called axis of resistance, Iran’s network of regional militias, according to diplomats and security officials.

Saudi Arabia had initially scheduled two summits for this weekend, one for the Arab League and the second for members of the much larger Organization of Islamic Cooperation. But they were combined into one event on Saturday, and a newfound unity — even if on the surface — was on display.

President Bashar al-Assad of Syria and President Mahmoud Abbas of the Palestinian National Authority also attended the summit. The presence of Mr. Assad, who was shunned over atrocities committed in Syria’s civil war, cemented his return to the regional fold when he joined an annual summit of Arab leaders in May for the first time in 13 years.

Mr. Raisi also met with President Abdel Fattah el-Sisi of Egypt on the sidelines of the summit and discussed the normalizing of diplomatic relations between Cairo and Tehran. Iran and Egypt broke ties after the revolution in 1979 and briefly resumed them during the short presidency of Mohamed Morsi, a senior leader of the Muslim Brotherhood, who was Egypt’s first democratically elected president.

Ahmed Al Omran reported from Jeddah, Saudi Arabia, and Yara Bayoumy from Jerusalem. Farnaz Fassihi contributed reporting from New York.





Como periodista con experiencia, luego de que los líderes saudíes e iraníes terminaran sus discursos, abandonaron la sala principal de la conferencia para una reunión bilateral. El recibimiento del príncipe Mohammed al Sr. Raisi constituyó una notable desviación para el líder saudí, quien una vez advirtió a Irán de manera contundente que no persiguiera políticas expansionistas en la región. “No esperaremos a que la batalla sea en Arabia Saudita”, dijo en una entrevista televisada en 2017. “En cambio, trabajaremos para que la batalla sea para ellos en Irán, no en Arabia Saudita”.

Una vez compara al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, con Hitler en entrevistas con medios de comunicación estadounidenses. “Porque él quiere expandirse, quiere crear su propio proyecto en Medio Oriente, muy similar a Hitler, que quería expandirse en su momento”, dijo el príncipe heredero a CBS News en 2018.

Kristin Diwan, una estudiosa residente de alto rango en el Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington, dijo que las estrechas consultas de Riad con Irán demostraron pragmatismo por parte del reino.

“Ellos saben que se necesita la cooperación iraní para evitar que el conflicto se propague y, quizás incluso para navegar un fin de juego con Hamas”, dijo la Sra. Diwan.

“Pero con algunos líderes limitados por la normalización y otros exigiendo medidas más duras, Arabia Saudita está en buena posición para mantener el terreno intermedio”, dijo. “Para tener éxito, necesitarán que los estadounidenses intervengan”.

Desde la guerra, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y sus aliados regionales han llevado a cabo una serie de ataques con cohetes y drones contra las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria. Hezbollah, el poderoso grupo miliciano respaldado por Irán en Líbano, también ha continuado intercambiando disparos con el ejército de Israel, aumentando los temores de un conflicto más amplio.

Los lazos de Hamás con Irán también han experimentado una evolución en los últimos años. Uno de los líderes del grupo en Gaza, Yahya Sinwar, restableció los lazos de Hamás con Irán, que se habían desgastado en 2012, cuando Hamás cerró su oficina en Siria, un cercano aliado de Irán, durante la guerra civil siria.

Esa restauración profundizó la relación entre la ala militar de Hamás en Gaza y el llamado eje de la resistencia, la red de milicias regionales de Irán, según diplomáticos y funcionarios de seguridad.

Arabia Saudita inicialmente programó dos cumbres para este fin de semana, una para la Liga Árabe y la segunda para miembros de la Organización de Cooperación Islámica, mucho más grande. Pero se combinaron en un solo evento el sábado, y una nueva unidad, aunque en la superficie, estuvo a la vista.

El presidente Bashar al-Assad de Siria y el presidente Mahmoud Abbas de la Autoridad Nacional Palestina también asistieron a la cumbre. La presencia del Sr. Assad, quien fue excluido por las atrocidades cometidas en la guerra civil de Siria, cimentó su regreso al ámbito regional cuando se unió a una cumbre anual de líderes árabes en mayo por primera vez en 13 años.

El Sr. Raisi también se reunió con el presidente Abdel Fattah el-Sisi de Egipto al margen de la cumbre y discutió la normalización de las relaciones diplomáticas entre El Cairo y Teherán. Irán y Egipto rompieron lazos tras la revolución en 1979 y brevemente los reanudaron durante el breve mandato de Mohamed Morsi, un alto líder de la Hermandad Musulmana, que fue el primer presidente democráticamente elegido de Egipto.

Ahmed Al Omran informó desde Yeda, Arabia Saudita, y Yara Bayoumy desde Jerusalén. Farnaz Fassihi contribuyó con la información desde Nueva York.