Irán afirma que Israel ‘será castigado’ por el ataque en Siria.

Las amenazas frescas entre Irán e Israel se cruzaron el miércoles en medio de mayores preocupaciones sobre cómo y cuándo Teherán podría retaliar por un ataque israelí en Siria la semana pasada que mató a varios altos comandantes iraníes.

El liderazgo de Irán ha prometido repetidamente vengar el mortal ataque del 1 de abril a un edificio de la Embajada iraní en Damasco. Funcionarios de EE. UU. han dicho que están preparándose para una posible respuesta iraní, y Israel puso en alerta a su ejército.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, reiteró amenazas de represalias en un discurso que dio el miércoles para el Eid al-Fitr, la festividad que marca el fin del mes sagrado del Ramadán. Atacar un edificio de embajada, dijo, “significa que han atacado nuestro suelo”.

“El régimen malvado cometió un error y debe ser castigado y será castigado”, agregó, según la agencia de noticias estatal IRNA.

La respuesta del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, fue rápida: “Si Irán ataca desde su territorio, Israel reaccionará y atacará en Irán”, escribió en farsi en X.

Israel no ha asumido públicamente la responsabilidad del ataque en Damasco, pero varios funcionarios israelíes han confirmado su participación a The New York Times.

Los analistas han advertido que aunque ambas partes probablemente quieran evitar una guerra abierta, cualquier error de cálculo podría desencadenar una escalada regional más amplia.

Israel ha estado intercambiando fuego con grupos militantes respaldados por Irán desde el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre que desencadenó la guerra en Gaza.