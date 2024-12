iPhone SE 4 llegará el próximo año con estas 5 mejoras.

Ahora que la línea de iPhone 16 ha sido lanzada a los clientes, algunas personas podrían estar pensando en lo que sigue para el iPhone. Sin embargo, no se trata del iPhone 17, y está a sólo unos meses de distancia.

El próximo iPhone debería ser en realidad el iPhone SE 4, salvo cualquier retraso. Este iPhone debería salir la próxima primavera, lo que significa que estamos a unos tres meses de verlo. Esta será la primera actualización del iPhone SE en tres años, y probablemente será la mayor renovación del iPhone SE desde su inicio.

Diseño más nuevo, mejor pantalla

Apple ha estado manteniendo el diseño del iPhone 8 desde el iPhone SE 2 en 2020. Ese diseño todavía cuenta con una pantalla LCD de 4,7 pulgadas, bordes redondeados y un botón de inicio. Sin embargo, el próximo iPhone SE debería alejarse de eso…

En cambio, esperamos un diseño similar al del iPhone 14, con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, un diseño de bordes planos, Face ID y el pequeño notch de esa época. Sin embargo, aún esperamos que tenga una sola cámara, en lugar de la cámara dual del iPhone 14.

El analista de pantallas Ross Young dice que el iPhone SE 4 debería compartir el mismo panel OLED de 6,1″ que el iPhone 14, suministrado tanto por BOE como por LG Display.

USB-C

A diferencia del iPhone 14 y del actual iPhone SE, se espera que Apple haga la transición lejos del conector Lightning en el iPhone SE 4.

Esto se debe principalmente a la regulación de la UE que exige que todos los dispositivos con puerto de carga cambien a un conector unificado, que es USB-C.

Apple hizo la transición a USB-C de nuevo en la línea de iPhone 15 el año pasado, y el próximo iPhone SE será el último iPhone en hacer la transición. Si eres un comprador de iPhone SE, pronto podrás cargar tu teléfono con el mismo cable que tu iPad y tu ordenador portátil.

Cámaras mejoradas

El próximo iPhone SE de Apple probablemente contará con el mismo sensor trasero de 48MP que el iPhone 15, dando un gran salto desde el sensor de 12MP del iPhone SE 3 del iPhone 8.

El iPhone SE 4 también probablemente compartirá la misma cámara selfie de 12MP que el iPhone 15, otro gran salto desde la cámara selfie de 7MP del iPhone SE 3.

Inteligencia de Apple

Según informes de Mark Gurman de Bloomberg, el próximo iPhone SE debería soportar Apple Intelligence, probablemente con un chip A18 y 8GB de RAM. Esto es un poco sorprendente, pero parece que Apple quiere poner la Inteligencia de Apple en tantas manos como sea posible, incluso en su iPhone nuevo más barato.

Como recordatorio, Apple Intelligence introduce una gran cantidad de nuevas funciones, como Herramientas de Escritura, Limpieza de Fotos, Genmoji, Image Playground, Resúmenes de Notificaciones y un nuevo Siri total.

El primer módem de Apple

Se espera que la cuarta generación del iPhone SE tenga el primer módem interno de Apple, en el que han estado trabajando durante muchos años. Apple adquirió el antiguo negocio de módems de Intel en 2019 con la intención de desarrollar sus propios módems y alejarse de Qualcomm.

Informamos exclusivamente en 9to5Mac que Apple lanzará su primer módem 5G interno, con el nombre en clave de Centauri, en el iPhone SE 4. Este módem también manejará Wi-Fi, Bluetooth y GPS.

Los módems 5G de Qualcomm son uno de los componentes más caros del iPhone, por lo que tiene sentido que Apple esté tratando de alejarse de ellos. Esto podría ser uno de los factores clave en que el iPhone SE 4 tenga un precio de partida tan bajo, a pesar de ser un iPhone tan moderno.

Precio del iPhone SE

Según los rumores, la próxima generación del iPhone SE será más cara, potencialmente $499. Sin embargo, sigue siendo un precio bastante decente, dado el hecho de que es un iPhone muy moderno por menos de $500.

Apple también vende actualmente el iPhone 14 por $599, por lo que el hecho de que estemos obteniendo una versión modernizada de ese teléfono por incluso menos sería todo un robo. Apple probablemente descontinuará el iPhone 14 después de lanzar el próximo iPhone SE, lo que significa que la línea de iPhone podría verse así:

iPhone SE: $499

iPhone 15: $699

iPhone 15 Plus: $799

iPhone 16: $799

iPhone 16 Plus: $899

iPhone 16 Pro: $999

iPhone 16 Pro Max: $1199

Esta sería una línea de iPhone bastante unificada, con todos los iPhones teniendo USB-C. Sería definitivamente un poco extraño si el iPhone SE más barato tuviera soporte de Inteligencia de Apple mientras que el iPhone 15 más caro no lo tuviera, así que no me sorprendería si Apple también descontinúa ese teléfono.

¿Estás emocionado por la próxima generación del iPhone SE? Haznos saber en los comentarios.

