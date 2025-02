iPhone 17 y Rumores sobre Air: Lo Que Sabemos Hasta Ahora.

Esto es lo que ya sabemos, a través de filtraciones o rumores, sobre el iPhone 17 y el iPhone Air.

¿Qué modelos de iPhone se lanzarán en 2025?

Se espera que la compañía revele cinco modelos de iPhone en 2025. Los primeros anuncios de Apple para el año incluyen el iPhone 16e, que acaba de ser anunciado. En otoño, llegará una línea principal, con cuatro modelos: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max y iPhone Air. Aún no está claro si este último llevará también el número “17”.

iPhone 17 Family

Para la línea principal del iPhone, el cambio principal es una ausencia. Apple está eliminando el modelo Plus, al igual que dejó de lado las variantes Mini después de dos iteraciones. Eso no significa que no veremos un modelo no Pro más grande, pero más sobre eso en un momento.

El iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max principales también deberían recibir algunas actualizaciones. Después de cinco años de diseños casi inalterados, los modelos finalmente tendrán un nuevo aspecto. También se esperan actualizaciones en pantalla, cámara y rendimiento.

iPhone Air

Generaciones anteriores del iPhone han recibido variantes como Mini, Plus, Pro y Max, pero hasta ahora no se ha lanzado ningún iPhone Air. Este año, se espera que esto cambie.

Reemplazando el modelo Plus, se espera que la variante Air cuente con un cuerpo elegante como su principal punto de venta. Sin embargo, tendrá una etiqueta de precio más alta y sacrificará algunas características para lograr una delgadez impresionante.

¿Qué dicen los rumores sobre las especificaciones y características de los iPhones de 2025?

Ahora que hemos hablado brevemente sobre los anuncios esperados, profundicemos. Las secciones a continuación describen qué características y especificaciones han aparecido en rumores para cada modelo de iPhone.

iPhone 17

El iPhone “regular” también recibirá su parte de novedades. No son tan extensas como en el modelo más barato, pero aún así vale la pena tener en cuenta.

Diseño Externo

Aunque se espera que la familia iPhone 17 presente cambios de diseño, aún no está definido en qué consistirán. Un filtrador informó que los bordes de los dispositivos deberían ser algo curvos.

Es poco probable, sin embargo, que Apple regrese a los diseños del iPhone 11, por lo que quedan un par de posibilidades. Una de ellas es que los nuevos modelos presenten bordes ligeramente curvos, como los Samsung S23 Ultra y S24 Ultra. La otra es un diseño híbrido con esquinas curvas y bordes planos, algo similar al marco de plástico del iPhone 5c.

Internamente, un elemento que casi con seguridad cambiará es la batería. Debido a las regulaciones de la UE que requieren baterías de teléfonos reemplazables por el usuario, se dice que la compañía ha estado estudiando nuevos diseños para este componente.

Pantalla

Por otro lado, un elemento que verá cambios drásticos es la pantalla. Por primera vez, Apple adoptará tasas de actualización altas en todos los dispositivos iPhone 17. Además, se espera que el modelo base también obtenga el modo Siempre Encendido, que hasta ahora solo estaba disponible en las variantes Pro.

Pero espera, hay más. En 2024, el Samsung Galaxy S24 Ultra introdujo un nuevo tipo de Gorilla Glass, más resistente a los arañazos y antirreflectante. Se prevé que el iPhone 17 cuente con un “Ceramic Shield Ultimate”, que competirá con la oferta de Samsung (del año anterior). Originalmente, se esperaba que el nuevo recubrimiento llegara a la familia iPhone 16, pero el desarrollo no estuvo listo a tiempo.

Cámara

Para las fotos, es probable que el modelo base conserve la configuración actual de 48MP en la cámara principal + 12MP en la cámara ultra ancha en la parte trasera. Hubo rumores sobre una cámara ultra ancha de 48MP en el iPhone 17, pero estos no recibieron confirmación posterior. También omitirá una lente teleobjetivo una vez más, utilizando amplificación digital y recorte del sensor para fotos ampliadas.

Sin embargo, se espera que la cámara frontal aumente significativamente en resolución. Pasará de 12MP a 24MP, aunque no está claro si el sensor en sí aumentará de tamaño.

Conectividad

Una adopción más amplia de eSIM solamente es otra característica (si se le puede llamar así) que no llegó en el iPhone 16. Sin embargo, la situación podría cambiar este año, aunque no ha habido rumores al respecto, exactamente.

Algunos rumores dicen que los módems diseñados por Apple no se esperan en los iPhones “regulares” (sin incluir el 16e) hasta 2026. Eso significaría que solo los chips de Wi-Fi serían fabricados por la compañía este año. Según el analista Ming-Chi Kuo, la compañía quiere utilizar soluciones internas para todas las partes posibles.

En ese caso, Broadcom, el actual proveedor del chip de Wi-Fi, no fabricaría este componente para la familia iPhone 17. Las conexiones Wi-Fi + celular totalmente fabricadas por Apple no deberían llegar hasta dentro de tres años. No hay información sobre chips de Bluetooth, GPS o UWB, sin embargo.

Batería y Carga

No se conocen detalles importantes sobre la batería del iPhone 17. Sin embargo, un rumor del analista Jeff Pu señala que el modelo obtendrá un aumento pequeño, pero bienvenido, en la velocidad de carga. El iPhone 16 se carga a 30W, mientras que el 17 debería llegar a 35W con cargadores compatibles.

Procesador y Memoria

Además, según Kuo, el modelo base no verá un aumento de RAM este año. Debería obtener un nuevo procesador A19 o utilizar el A18 Pro de los iPhones 16 Pro y Pro Max.

Otras Notas

Otra información desenterrada por Kuo fue sobre las ubicaciones de fabricación. El analista indica que el modelo base del iPhone 17 se producirá en India, posiblemente para su distribución mundial. Otras plantas que fabrican dispositivos de Apple, como las de China y Brasil, serían responsables de diferentes modelos.

iPhone 17 Pro y Pro Max

Los teléfonos insignia de Apple también recibirán muchas mejoras. Las nuevas especificaciones y características que ya se han filtrado abarcan casi todos los aspectos de los dispositivos, excepto la batería y la carga. Compruébalo a continuación.

Diseño Externo

Respecto al diseño de los 17 Pro, la principal noticia hasta ahora es que Apple está experimentando con algunas opciones. Eso es algo esperado en las primeras etapas de desarrollo, pero puede dar lugar -como ya ha sucedido un par de veces- a informes contradictorios.

Uno de esos casos es el material de construcción. Tras usar acero inoxidable durante años, Apple experimentó con titanio para el Pro y Pro Max en 2023 y 2024. Las variantes no Pro se mantuvieron de aluminio durante todo ese tiempo.

Un rumor en noviembre pasado afirmaba que la compañía volvería al aluminio para todos los modelos del iPhone 17. Luego, una semana después, el filtrador InstantDigital desmintió eso, afirmando que Apple no haría un cambio así después de criticar repetidamente al aluminio.

El problema es que el primero cita fuentes de la industria; el segundo, aunque tiene un historial mixto de pronósticos, tiene un punto sólido. Luego, más recientemente, el analista Jeff Pu afirmó que Apple está en efecto volviendo al aluminio. Cuál de estas afirmaciones es correcta, hay algunas posibilidades.

Antes de discutir esto, veamos el segundo ejemplo. Hace poco más de un mes, un filtrador afirmó que la atrocidad a continuación era el marco del iPhone 17 Pro.

La información fue corroborada por Digital Chat Station, un filtrador con un historial sólido. Sin embargo, se señalaron algunas inconsistencias, como que la posición de las cámaras dificultaba el uso horizontal.

El diseño también se asemeja demasiado a la línea Pixel de Google, uno de los principales competidores del iPhone. Después de unos días, InstantDigital afirmó que el marco no era del iPhone 17 Pro o Pro Max. Mencionaron que los modelos sin duda presentarán una parte trasera rediseñada, aunque no como la de esa foto.

Divergencias de los Filtradores Sobre los Rumores de Diseño del iPhone

Otra filtración -publicada después de que este artículo fuera publicado por primera vez- aviva más esa llama. El informante Majin Bu afirmó que el panel parecido al Pixel (o Nexus 6P) podría ser real. Sin embargo, hay un solo agujero de cámara en estos diseños (el otro recorte es para los LED de flash). Según Majin Bu, esto podría ser un modelo de nivel de entrada aún no oído, o la variante Air.

Y luego empezaron las “batallas de filtradores”. Majin Bu dice que mostró los diseños CAD a “diseñadores” (supuestamente, que trabajan en Apple). Según él, dijeron que los esbozos que representaban una “barra gruesa” para los modelos Pro no son reales. Jon Prosser, de FPT, afirma que el diseño es preciso. Gurman se unió al lado de Majin Bu.

Más recientemente, Digital Chat Station corroboró las acusaciones. Según el filtrador, se espera que el diseño cambie “dramáticamente”.

Prototipos: Las Compañías Experimentan con Docenas de Formatos

Ahora, aquí está el asunto: al crear un dispositivo, los fabricantes experimentan con docenas de diseños, como estos bocetos de iPhone basados en iPod. Muchas de esas ideas se convierten en maquetas y prototipos, como este iPhone 15 Pro con botones hápticos (en lugar de físicos).

Como puedes esperar, sin embargo, la mayoría de estas ideas nunca ven la luz del día. Algunas se archivan por completo, otras se refinan para un uso posterior. El diseño original del iPhone, por ejemplo, provino de prototipos de iPad (así que los iPhones son realmente iPads pequeños, no al revés).

Aunque es solo especulación, también es plausible considerar que Apple pensó en volver al aluminio, pero eventualmente decidió lo contrario. También es posible que algunas ideas de marco, incluyendo la atrocidad anterior, se hayan maquinado (o moldeado o impreso). De esa manera, los equipos de diseño e ingeniería pueden evaluar físicamente aspectos como la ergonomía y el diseño de los componentes internos.

De hecho, la mayoría de los diseños mencionados en este artículo se ajustan a esa descripción.

Salvo por los dispositivos no lanzados referenciados en el software de Apple o prototipos de iPhone perdidos en bares, siempre hay que ser un poco escéptico.

Pantalla

Otro rumor menciona la pantalla del iPhone 17 Pro. Podría utilizar una nueva tecnología de panel llamada “Low-Dielectric TEE”, que mejora el consumo de energía, la durabilidad y el “rendimiento general”.

Estas son afirmaciones algo genéricas, y no hay ninguna mención de “Low-Dielectric TEE” antes de la fecha de publicación de esa publicación. Eso no significa, sin embargo, que no sea cierto. Con el modelo base obteniendo una pantalla ProMotion, tiene sentido que Apple quiera diferenciar su oferta premium de alguna manera.

Cámara

Otro aspecto con informes contradictorios es el conjunto de cámaras. En julio, los rumores decían que los modelos iPhone 17 Pro presentarían una cámara con apertura variable. El informe también mencionaba que los módulos ultra anchos de los dispositivos recibirían una actualización, lo que significaría que los tres sensores ahora tendrían 48MP.

Mientras que lo último ha sido confirmado por filtraciones más recientes, lo primero fue contradicho. Según Ming-Chi Kuo, Apple solo usará la apertura variable en los modelos iPhone 18 Pro en 2026. Existe la posibilidad de que la tecnología estuviera siendo considerada para los teléfonos de este año, pero no cumplió con los estándares de Apple a tiempo.

Procesador y Memoria

El iPhone 17 base, e incluso el iPhone 16e, ofrecerán 8GB de RAM. Debido a eso, es posible que Apple haya decidido aumentar la memoria del Pro Max (pero no del Pro más pequeño). Según Ming-Chi Kuo, tendrá 12GB a bordo, principalmente para mejorar las capacidades de IA en el dispositivo.

Un componente que ambos modelos Pro compartirán es el procesador de 2nm, que probablemente se llamará A19 Pro. El silicio será fabricado por TSMC. Sin embargo, los bajos rendimientos de los lotes iniciales sepultaron las posibilidades de que la litografía se utilizara en el modelo no Pro.

Por último, también según la cuenta de Kuo, se espera que el iPhone 17 Pro y Pro Max cuenten con un sistema de refrigeración de cámara de vapor. Eso está en un nivel por encima de la lámina de grafeno actualmente utilizada, aunque ambos métodos se combinarán.

iPhone Air

Después de considerar otras opciones, como “Slim”, parece que Apple ha decidido llamar a su teléfono extra delgado el iPhone Air. O iPhone 17 Air si la compañía opta por nombres numerados en toda la línea de dispositivos. Este modelo reemplaza la variante Plus del iPhone y, según los rumores, está configurado para ser toda una nueva categoría.

Diseño Externo

Como se mencionó, el dispositivo se enfoca en la delgadez por encima de todo. Según los rumores más recientes, se espera que el iPhone Air tenga solo 6,25 mm (menos de 0,25″) de grosor. Como comparación, eso es tres cuartos de un iPhone 16 Pro Max, que no es un dispositivo voluminoso en absoluto.

Además, Ming-Chi Kuo dijo que el iPhone Air podría medir 5,5 mm (0,2″) en “su parte más delgada”. Una posibilidad es que el dispositivo presente un grosor variable, como lo hacían las MacBook Air hasta 2020. Otra es que el número más alto incluya el saliente de la cámara, mientras que el número más bajo no.

En cualquier caso, para alcanzar tal delgadez, se tuvieron que hacer compromisos. Detallaré algunos de ellos a continuación, pero para esta sección, una mención importante es el altavoz. Aparentemente, los ingenieros de Apple decidieron prescindir de la unidad inferior porque, con ella, no cabrían otros componentes críticos.

Algo que inicialmente no estaba claro es el saliente de la cámara. Según numerosas filtraciones, Apple imitará el aspecto de la “visera” de Pixel 7/Nexus 6P para el ultrafino iPhone.

Pantalla

Otro ejemplo es la pantalla (6,6″), aunque este califica más como un avance que como un compromiso. Para mantener el ensamblaje de la pantalla lo más delgado posible, Apple cambió de sus proveedores habituales (LG, Samsung y BOE). El fabricante elegido para los paneles es Novatek, una pequeña empresa taiwanesa.

Novatek desarrolló la “Integración de Controlador de Toque y Pantalla” (TDDI), una tecnología que combina varias capas en una sola, lo que da como resultado pantallas más delgadas. Sin embargo, según el portal de noticias DigiTimes, Apple considera el iPhone Air una nueva línea de productos clave. Dado que la asociación apenas comienza, la empresa puede preferir probar los productos de Novatek en otros dispositivos antes del iPhone Air.

Cámara

Ahora, este es un compromiso significativo. Múltiples fuentes, en varias ocasiones, confirmaron que el iPhone Air presentará una sola cámara trasera. Al menos, es una unidad de 48MP, a la que se unirá un sensor de 12MP para selfies. Vale la pena mencionar que el Galaxy S25 Slim, (rumoreado) principal competidor del iPhone Air, tendrá tres cámaras traseras.

Conectividad

En el aspecto de conectividad, es probable que el iPhone Air sea un modelo solo con eSIM. Los ingenieros están teniendo dificultades para encajar una bandeja SIM en un dispositivo tan delgado y podrían prescindir de ella por completo. Eso no es un factor decisivo para la mayoría y puede incluso ser visto positivamente por algunos. Sin embargo, esto podría convertirse en un problema en China, uno de los principales mercados de Apple