iPhone 17: Todo lo que sabemos hasta ahora sobre el iPhone 2025.

No pasa mucho tiempo para que circulen rumores sobre el iPhone. Es uno de los gadgets tecnológicos más icónicos e influyentes de todos los tiempos, y todos quieren saber qué viene a continuación. El hecho de que Apple sea tan secreto solo aumenta el atractivo de los rumores y filtraciones sobre el iPhone.

Por lo tanto, no debería sorprender que los rumores, filtraciones e información sobre el iPhone 17 empezaran a circular meses antes de que se anunciara formalmente el iPhone 16. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora, pero no tomes nada como información sólida: incluso cuando los primeros rumores son precisos, los planes pueden cambiar y nada es seguro hasta que Apple lo anuncie.

Actualizado el 2 de agosto: MacRumors ha obtenido una nota de investigación del analista Jeff Pu que afirma que todos los modelos del iPhone 17 tendrán una cámara frontal de 24 megapíxeles. Esto corrobora informes anteriores.

Esto es algo que sabemos: La nueva línea de iPhones casi siempre se anuncia en septiembre, generalmente un martes en la segunda semana de septiembre, para ser específicos. Por lo tanto, esperaríamos que la línea del iPhone 17 se anunciara alrededor del 9 de septiembre de 2025. Aquí es cuando se lanzaron los modelos más recientes:

iPhone 15: 12 de septiembre de 2023

iPhone 14: 7 de septiembre de 2022

iPhone 13: 14 de septiembre de 2021

iPhone 12: 13 de octubre de 2020 (retrasado debido a Covid)

Históricamente, las preventas del iPhone comienzan el viernes después del anuncio y los teléfonos se envían una semana después. En ocasiones, algunos modelos específicos pueden enviarse un par de semanas más tarde que los demás debido a problemas de producción.

iPhone 17: Precio

Todavía no hemos escuchado si la línea del iPhone 17 costará lo mismo que la del iPhone 16, que en este momento ni siquiera ha sido anunciado. Un rumor de un popular filtrador en Weibo sostiene que el modelo “Plus” será reemplazado por el nuevo modelo “Slim” que costará más que el Pro Max, aunque no tendrá el mismo procesador y RAM que los modelos Pro. Los precios supuestos serían:

iPhone 17: pantalla LTPO de 6.27 pulgadas, A19/8GB ($799)

iPhone 17 Pro: pantalla LTPO de 6.27 pulgadas, A19 Pro/12GB ($1,099)

iPhone 17 Pro Max: pantalla LTPO de 6.86 pulgadas, A19 Pro/12GB ($1,199)

iPhone 17 Slim: pantalla LTPO de 6.65 pulgadas, A19/8GB ($1,299)

Esto significaría un aumento significativo en los precios generales del iPhone, con el modelo Pro subiendo $100 y un nuevo modelo que reemplace al Plus con un precio $100 más alto que el Pro Max.

iPhone 17: Colores

Aún no hemos escuchado nada sobre qué colores esperar de la línea del iPhone 17. Se espera que el iPhone 16 se lance en siete colores, con blanco y morado uniéndose a azul, rosa, amarillo, verde y negro. Además, se esperan los colores amarillo desierto y gris cemento, que al parecer recuerdan a las clásicas opciones dorada y gris espacial.

No hemos escuchado rumores sobre los colores del iPhone 17 y probablemente no lo haremos hasta después de que se lance el iPhone 16.

Se espera que el iPhone 17 tenga un modelo ultrafino como el iPad Pro M4.

iPhone 17: Nuevo modelo ‘Slim’

Se ha rumoreado durante años que Apple planea lanzar un nuevo modelo con características de gama alta por encima del Pro Max. Parece que finalmente podría llegar en 2025. Varios analistas han informado que el modelo existente Plus será reemplazado por un nuevo modelo “Slim” con un tamaño de pantalla más grande y un cuerpo mucho más delgado. El analista Jeff Pu fue el primero en informar sobre este cambio, y luego The Information informó sobre el modelo Slim, afirmando que sería un nuevo modelo aún más premium que se sitúa por encima del “Pro Max” en la alineación y que tendría una cámara trasera centrada y un Dynamic Island más pequeño.

Un informe reciente sugiere que Apple no utilizará componentes de cobre recubierto de resina en la placa principal debido a problemas de calidad con el proveedor. Esta era una de las formas en que Apple planeaba reducir los requisitos de espacio internos, por lo que no está claro si tendrá un impacto en el grosor total del modelo Slim del iPhone 17 o no.

Apple volvió a la moda de la delgadez con el lanzamiento del iPad Pro M4 en mayo. También se rumorea que Apple lanzará un Apple Watch y un MacBook Pro más delgados en los próximos meses.

iPhone 17: Nuevas características rumoreadas

Se ha rumoreado que todos los modelos del iPhone 17 contarán con una cámara frontal de 24MP y se supone que la pantalla siempre encendida finalmente estará disponible en los modelos no Pro. Algunos creen que ProMotion también llegará a los modelos no Pro, ya que la misma tecnología LPTO que permite la pantalla siempre encendida es la que hace posible ProMotion en la implementación del iPhone de Apple. Si es cierto, sería la primera vez que Apple ofrece ProMotion en un dispositivo no Pro.

También se dice que Apple está trabajando con Corning en un nuevo vidrio antirreflejos y resistente a los arañazos para la línea del iPhone 17.

Un informe de The Information afirma que “al menos un” modelo contará con una apertura mecánica, lo que sería nuevo para los iPhones pero se ha visto en unos pocos teléfonos Android hasta ahora.

No sabemos mucho sobre qué chips alimentarán la línea del iPhone 17, pero esperamos que los modelos de gama alta (Pro y posiblemente Slim) reciban un A19 Pro, mientras que los modelos no Pro recibirán alguna variante del A18 o una versión algo reducida del A19. Dado que se espera que Apple aumente la memoria de todos los modelos del iPhone 16 a 8GB debido a las demandas de Apple Intelligence, se ha rumoreado que Apple aumentará la memoria en los modelos Pro del iPhone 17 a 12GB.

En cuanto a lo inalámbrico, es probable que el módem celular todavía sea suministrado por Qualcomm; los esfuerzos de Apple para producir un módem 5G de primera categoría parecen estar estancados y probablemente no estarán listos a tiempo para la línea del iPhone 17 del próximo año. También parece probable que haya soporte para Wi-Fi 7.

