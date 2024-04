iPhone 16 Pro se lanzará en 4 nuevos colores hermosos.

Los rumores sugieren que Apple lanzará el iPhone 16 a principios de septiembre. La alineación de este año incluirá el iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max. No esperamos muchos cambios en comparación con el iPhone 15. Sin embargo, parece que estos vendrán en forma de software con iOS 18, y Apple planea revelarlo en su WWDC anual el 10 de junio.

Los colores del iPhone son algo que todos esperan cada año. Ya sabemos los 7 nuevos colores en los que se lanzará el iPhone 16. Ahora, también tenemos la lista de colores que podemos esperar en los modelos Pro. Habrá 4, y variarán respecto al año pasado.

Además de los clásicos Space Black y White, Apple planea lanzar dos nuevos colores: Grey y Rose. No conocemos el tono exacto de esos colores, pero no es difícil hacerse una idea. Si combinamos esto con los 7 colores del iPhone 16 regular y del iPhone 16 Plus, realmente hay una opción para todos. Sin importar sus preferencias, habrá 11 colores para elegir.

Para los modelos Pro, los rumores afirman que Apple pulirá el titanio exterior para crear una superficie ligeramente más reflectante. Sería una mezcla entre el acero inoxidable del iPhone 14 Pro y el titanio mate del iPhone 15 Pro. Además de eso, esperamos que el iPhone 16 Pro y 16 Pro Max sean 0.2 pulgadas más grandes que sus predecesores. Sin embargo, según informes recientes, no habría más cambios externos aparte del tamaño y el color. Las verdaderas diferencias estarán en el interior, y posiblemente con características de inteligencia artificial exclusivas de iOS 18, aunque eso es solo especulación. Estamos a solo 5 meses del lanzamiento oficial del iPhone 16, así que pronto lo sabremos.

