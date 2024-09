iPhone 16 Pro Max: Reseña y Desempaquetado

“

¡Feliz día de lanzamiento del iPhone 16! Los modelos ‌iPhone 16‌ y iPhone 16 Pro ya están en manos de clientes de todo el mundo. Ya echamos un vistazo al iPhone 16, y ahora volvemos con un unboxing y una rápida reseña del ‌iPhone 16 Pro‌ y Pro Max, los dispositivos insignia de gama alta de Apple.

Desempaquetar un nuevo iPhone se volvió un poco más aburrido este año, porque por primera vez, Apple ha eliminado las pegatinas de la caja. Ya no hay pegatinas ni cargador, solo hay un iPhone y un cable.

Las filtraciones anticipadas del nuevo color “Desert” de titanio hacían que pareciera poco atractivo, pero en persona, el color es un dorado suave y sutil con un tono más oscuro en la carcasa y un tono más claro en la parte trasera. No es feo en absoluto, e incluso hay un poco de rosa en él, así que en algunas luces se acerca al color oro rosa. También tenemos un ‌iPhone 16 Pro‌ de titanio blanco, y está bien. Es similar al titanio blanco del año pasado, y no hay mucho más que decir al respecto. Los colores Pro son innegablemente aburridos, especialmente en comparación con los hermosos tonos de teal, rosa y azul ultramar que Apple usó para los modelos ‌iPhone 16‌.

Tanto el ‌iPhone 16 Pro‌ como el Pro Max son más grandes en tamaño y los marcos se han reducido. Los marcos más delgados son evidentes en persona, incluso en comparación con los modelos iPhone 15 Pro. Si tienes un iPhone aún más antiguo, la diferencia es notable. El 16 Pro Max definitivamente se siente un poco más grande en la mano, y el 16 Pro tiene un tamaño más adecuado.

El ‌iPhone 16 Pro‌ y Pro Max tienen el mismo conjunto de funciones este año, con la excepción del tamaño de la pantalla y la duración de la batería. Obtendrás más batería con el 16 Pro Max porque un tamaño de carcasa más grande permite una batería más grande, pero hay mejoras en ambos modelos.

Hay un nuevo botón de Control de Cámara en el lateral de todos los iPhones, y se utiliza para abrir la aplicación de Cámara para tomar fotos y vídeos. Un doble clic rápido toma una foto, y un clic y luego un clic sostenido captura un vídeo, lo cual es conveniente. Es más fácil de usar en modo horizontal que en vertical, y todos esos gestos para ajustar los ajustes requieren un tiempo para acostumbrarse.

Tenemos algunas imágenes de demostración en nuestro video, y además, hemos filmado toda esta reseña utilizando el 16 Pro y Pro Max para que puedas ver la calidad de video. Estos modelos admiten grabación 4K a 120fps, y puedes ajustar la velocidad de fotogramas después. Apple ha añadido una función de Mezcla de Audio para personalizar el sonido en el vídeo también, y la hemos utilizado aquí. Puedes bloquear el sonido alrededor de la persona que estás grabando o dirigir todo el ruido hacia adelante como en una película, y la Mezcla de Audio también es personalizable con un control deslizante.

Para tus fotos, hay nuevos Estilos Fotográficos que puedes personalizar para obtener el aspecto perfecto en todas tus imágenes. Puedes usar un nuevo teclado numérico para ir dramático o sutil, y tu estilo personalizado se puede aplicar en tiempo real, en la edición, a todas las fotos, o solo a una.

Apple ha añadido una nueva cámara Ultra Wide de 48 megapíxeles para que consigas una mejor iluminación en esas fotos panorámicas o al tomar fotos macro, y el zoom de 5X ahora está en ambos modelos. Vamos a hacer una investigación exhaustiva sobre la cámara la semana que viene, así que mantente atento.

Si vienes de un ‌iPhone‌ más nuevo, probablemente no notarás muchas mejoras en términos de velocidad con el nuevo chip A18 Pro, porque la mayoría de las cosas que haces en un ‌iPhone‌ no están estresando el procesador. Hará una diferencia para la Inteligencia de Apple, pero por supuesto, a menos que instales la beta de iOS 18.1, aún no hay funciones de Inteligencia de Apple disponibles para usar.

¿Has conseguido un nuevo ‌iPhone 16‌ o 16 Pro? Cuéntanos qué piensas en los comentarios a continuación.

