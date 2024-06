iPhone 16: Fecha de lanzamiento, especificaciones, características y rumores

Ahora que la alineación de iPhone 15 está en los estantes, ya podemos comenzar a pensar oficialmente en el iPhone 16. Naturalmente, cualquier rumor o filtración que veas tan temprano va a ser fluido en el mejor de los casos, incluso si son precisos en este momento, los planes pueden y cambian y aún hay mucho tiempo para que eso suceda antes de que el iPhone 16 entre en producción.

Con todo eso dicho, aquí está lo que los filtradores y tipsters más prolíficos dicen que podemos esperar acerca de los iPhones que llegarán en el otoño de 2024.

Actualización 28 de junio: Un nuevo informe de The Information dice que se espera que Apple presente una nueva batería más fácil de reemplazar en el iPhone 16.

¿Cuándo saldrá el iPhone más nuevo?

La alineación de iPhone siempre se anuncia en un evento en septiembre y generalmente se envía una semana o dos después. Ha habido momentos en que un modelo o variante en particular se enviará en octubre debido a escasez en la cadena de suministro, sin embargo.

El día típico para el evento del iPhone y Apple Watch es el segundo martes de septiembre, que este año es el 12 de septiembre. Por lo tanto, podemos esperar que la línea de iPhone 16 se anuncie el martes 10 de septiembre de 2024, con preventas comenzando probablemente el viernes 13 de septiembre, y al menos algunos modelos se enviarán el 20 de septiembre.

Precio del iPhone 16

Para referencia, la alineación más reciente del iPhone (iPhone 15) tiene los siguientes precios:

iPhone 15: $799/£749

iPhone 15 Plus: $899/£899

iPhone 15 Pro: $999/£999

iPhone 15 Pro Max: $1,199/£1,199

No hay nueva información sobre el precio de la línea de iPhone 16, por lo que tiene más sentido asumir que costará lo mismo que la línea de iPhone 15, al menos hasta que escuchemos lo contrario. Eso significa que el iPhone 16 de tamaño estándar costaría $799 y el modelo Plus más grande $899, mientras que el iPhone 16 Pro podría costar $1,099 y el iPhone 16 Pro Max podría llegar a $1,199. También hay informes que dicen que Apple presentará un modelo Ultra de gama alta con una pantalla más grande que el Pro Max, que obviamente tendría una etiqueta de precio más alta.

El iPhone 16 puede tener una Dynamic Island más pequeña.

Colores del iPhone 16

Cuando Apple lanzó el iPhone 15, introdujo una paleta de colores completamente nueva. El iPhone 15 y 15 Plus vienen en los colores habituales de Negro, Azul, Verde, Amarillo y Rosa, pero con tonos mucho más apagados que sus predecesores. El único rumor que hemos escuchado sobre los colores del iPhone 16 concierne al iPhone 16 Plus, aunque esperamos que su hermano menor tenga los mismos colores. Se dice que estará disponible en los mismos cinco colores que el iPhone 15, con la adición de Blanco y Morado.

Para los modelos iPhone 15 Pro y Pro Max, Apple utiliza cuatro colores inspirados en titanio: Titanio Negro, Titanio Blanco, Titanio Azul y Titanio Natural. Para 2024, se rumorea que Apple introducirá dos nuevos colores: Amarillo del Desierto y Gris Cemento, que serán más parecidos a los colores gris espacial y oro de antaño.

Características del iPhone 16

Diseño y pantalla

Hay pocos detalles sobre la línea de iPhone 16 hasta ahora, excepto que debería parecerse, bueno, a un iPhone. Toda la línea de iPhone 15 ahora tiene la Dynamic Island, así que espera ese recorte en forma de píldora en los modelos de iPhone 16 también. Algunos rumores dicen que Apple ha encontrado una forma de colocar algunos de los sensores de Face ID debajo de la pantalla, por lo que los modelos iPhone 16 Pro podrían tener un recorte de cámara aún más pequeño que los modelos estándar.

Ming-Chi Kuo y Ross Young informan que el tamaño de la pantalla en los modelos Pro aumentará, alrededor de 0,2 pulgadas medidos en diagonal, con una relación de aspecto ligeramente más alta. Eso significa que el iPhone 16 Pro tendrá una pantalla de 6,27 pulgadas y el Pro Max una pantalla de 6,86 pulgadas (en lugar de 6,12 y 6,69 pulgadas). Se dice que el tamaño más grande es necesario para acomodar hardware de cámara más sofisticado pero también añadirá un poco de espacio adicional en la pantalla. Un informe posterior sobre la cadena de suministro de pantalla del iPhone 16 corroboró la noción de un iPhone 16 (al menos algunos modelos) con biseles más delgados. Una maqueta de ZoneOfTech muestra que el iPhone 16 Pro Max podría ser más grande que el iPhone 15 Pro Max.

Si esperabas obtener una pantalla siempre activa sin comprar un iPhone 16 Pro o Pro Max, es probable que no tengas suerte. Según un informe en The Elec, Apple se mantendrá con pantallas OLED estándar para el iPhone 16 en lugar de las pantallas LPTO en los modelos Pro para que no admitan ProMotion o siempre activo. Sin embargo, se informa que el iPhone 17 recibirá las pantallas de gama alta.

En la parte trasera de los iPhones, también deberías esperar ver una matriz de cámara más grande en los modelos iPhone 16 Pro debido a la inclusión de una lente de telefoto súper zoom de periscopio en ambos modelos y otra nueva tecnología de cámara. Sin embargo, se rumorea que el iPhone 16 y 16 Plus tendrán una matriz de cámara más pequeña con un par de cámaras alineadas verticalmente como el iPhone X.

Nuevo en la línea de iPhone 16 será un botón de Captura, según varios informes. Estará en el mismo lado que el botón de encendido, ubicado más abajo, para que se pueda activar con el dedo índice de la mano derecha al sostener el teléfono en orientación horizontal. Será sensible al tacto y a la presión, lo que permitirá a los usuarios hacer zoom deslizando y ajustar el enfoque con una presión suave mientras activan el obturador con una presión completa.

Se esperaba que los modelos iPhone 15 Pro introdujeran nuevos botones de estado sólido, pero rumores más recientes sugieren que simplemente no estarán listos a tiempo y aparecerán en el iPhone 16 Pro en su lugar. Independientemente, se espera que todos los modelos iPhone 15 Pro cuenten con un botón de Acción en lugar del interruptor de silencio, que debería expandirse a toda la línea de iPhone 16 en 2024.

Especificaciones y características

Con cada nuevo iPhone viene un nuevo procesador de la serie A, y puedes apostar a que la tendencia continuará el próximo año. Por lo tanto, es probable que el iPhone 16 Pro presente el procesador A18 Pro, mientras que los modelos iPhone 16 no Pro podrían adoptar una versión reducida del A17 Pro que debutó en el iPhone 15 Pro, aunque los rumores recientes han sugerido que Apple replanteará ese chip como A18. Es demasiado pronto para especular sobre las características y el rendimiento del chip del próximo año, pero es poco probable que los iPhones no Pro del próximo año tengan el mismo chip Pro que este año. Un rumor en marzo de 2024 afirmó que el chip A18 Pro sería físicamente más grande, con más área dedicada a una Mejora de la Red Neuronal con el rendimiento para admitir más características de “AI de borde” (características de IA que se ejecutan en el dispositivo en lugar de en la nube).

Las capacidades de la batería de la línea de iPhone 16 son informadamente muy similares a las de la línea de iPhone 15, con algunos modelos hasta un 5% más altos y el iPhone 16 Plus como el modelo atípico con un 9% menos de capacidad. Sin embargo, la duración de la batería es un factor de muchos componentes, por lo que no está claro si obtendrás una mejor duración de batería del iPhone 16 o no.

Un informe en 9to5Mac infiere de parte de un informe de proveedores no relacionado de Ming-Chi Kuo que Apple usará la nueva tecnología de sensor de imagen CMOS apilada de Sony en los modelos iPhone 16 Pro el próximo año, lo que debería significar sensores con una sensibilidad a la luz baja mucho mayor. Además, Kuo informó en septiembre de 2023 que el iPhone 16 Pro más pequeño obtendrá la cámara periscopio del iPhone 15 Pro Max.

Un informe de MacRumors cita una “cuenta de Weibo con un historial probado de divulgar información precisa sobre los planes de Apple” en decir que el iPhone 16 Ultra (o como se llame el modelo de alta gama) podría tomar fotos y videos espaciales destinados a verse en el Apple Vision Pro. Apple ya introdujo la capacidad de grabar videos espaciales en el iPhone 15 Pro, por lo que tiene sentido que Apple expanda esta función a las fotos en el iPhone 16 Pro.

Apple ha estado trabajando arduamente en sus propios chips inalámbricos durante años, e incluso el CEO de Qualcomm espera que Apple use sus propios módems 5G a partir de 2024. Obviamente, esto depende del desarrollo y pruebas continuas exitosas, lo que ha sido un desafío para Apple y todas las demás empresas que intentan hacer tecnología 5G de primer nivel. Un informe de Jeff Pu de Haitong International Securities en octubre de 2023 afirmó que el iPhone 16 usará el módem 5G Qualcomm Snapdragon X75, que ofrece “mejores velocidades, cobertura, movilidad, robustez del enlace y precisión de la ubicación”.

Además, Pu informa que podemos esperar Wi-Fi 7 en los modelos iPhone 16 Pro. Wi-Fi 6E llegó solo a los modelos Pro este año, por lo que es posible que Apple lo use por otro año, pero ya hay una docena de teléfonos Android con Wi-Fi 7 y sería inusual que Apple esté dos años detrás si tuviera que esperar hasta el iPhone 17 en 2025.

En cuanto a otras especificaciones, Pu informa que el iPhone 16 no Pro traerá un aumento en RAM (8GB vs 6GB) y velocidades de WiFi (6E vs 6) para igualar los modelos Pro del iPhone 15.

Naturalmente, la línea de iPhone 16 presentará USB-C en lugar de Lightning para cargar y conectividad con cable. Ese cambio ya llegó con el iPhone 15 y Apple no tiene la intención de retroceder. Los rumores anteriores sobre Apple intentando hacer un iPhone completamente sin puerto parecen haber desaparecido.

Un rumor en noviembre de 2023 afirmó que el iPhone 16 Pro tendrá un nuevo diseño de batería con una carcasa metálica en lugar de una lámina negra, un nuevo conector y una capacidad ligeramente mayor (3,355mAh vs 3,274mAh). También se rumorea que el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro Max obtendrán baterías más grandes, con 3,561mAh y 4,676mAh respectivamente, mientras que el iPhone 16 Plus podría ver una disminución a 4,006mAh.

Se espera que esta nueva batería sea algo más fácil de reemplazar para cumplir mejor con una nueva regulación de la UE, según The Information. Los usuarios todavía tendrían que abrir sus iPhones, lo cual no es exactamente fácil ni rápido, pero una vez hecho eso, no deberías tener que luchar con tiras adhesivas.