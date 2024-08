iPhone 16 cámaras, colores y más [The CultCast]

<img src="https://www.cultofmac.com/wp-content/uploads/2024/08/iPhone-16-Pro-bronze-CultCast-episode-661.jpg" /><br> iPhone 16 Pro podría finalmente traer la tan esperada versión en bronce que Erfon ha estado soñando durante años. <br/>Imagen: Cult of Mac <p>Esta semana en el podcast de Cult of Mac: La última tanda de rumores sobre el iPhone 16 nos da más información sobre las probables mejoras en la cámara y combinaciones de colores que llegarán a la línea.</p> <p>También en The CultCast:</p> Una invitación falsa a un evento de Apple (que aparentemente acertó la fecha) enfureció a internet. Descubre cómo un bromista italiano de 14 años engañó a internet. ¿Quieres darle a tu iPhone un aspecto más elegante? ¡Tenemos una combinación de teclas de cuatro caracteres para ti! En un nuevo segmento de Reseñas, Griffin elogia un accesorio Vision Pro que hace que el dispositivo sea mucho más útil y no arruinará tu peinado. <p>Escucha el episodio de esta semana de The CultCast en la aplicación Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. (¡Asegúrate de suscribirte y dejarnos una reseña si te gusta!) O mira la transmisión en video en vivo, incrustada a continuación.</p> <p class="affiliate-disclosure-notice">Esta publicación contiene enlaces de afiliados. Cult of Mac puede ganar una comisión cuando uses nuestros enlaces para comprar artículos.</p> <h2>Archivo de transmisión en vivo de The CultCast: cámaras y colores del iPhone 16</h2> <p></p> Nuestros patrocinadores: 1Password y CultCloth 1Password Extended Access Management resuelve los problemas que IAM y MDM tradicionales no pueden abordar. Es seguridad para la forma en que trabajamos hoy, y está disponible ahora para empresas con Okta, y estará disponible más adelante este año para Google Workspace y Microsoft Entra. Échale un vistazo en 1Password.com/product/XAM. ¡Obtén el único paño de limpieza que necesitas: CultCloth! Las principales noticias de Apple de esta semana <p>En el programa de esta semana: Tu anfitrión Erfon Elijah (@erfon), editor gerente de Cult of Mac Lewis Wallace (@lewiswallace) y escritor de Cult of Mac D. Griffin Jones (@dgriffinjones).</p> <p>Estas son las noticias de las que hablaremos en el programa de esta semana:</p> Reseñas <p>Griffin: Annapro Comfort Head Strap para Vision Pro: Esta cómoda y reducidora diadema para Apple Vision Pro es un accesorio absolutamente imprescindible que cambia el juego. <br/>Hace que usar el auricular en su modo de realidad mixta predeterminado sea mucho más atractivo y cómodo, ya que te permite usar el dispositivo sin el sello de luz de visión periférica que destruye Apple. </p>