iPad 11, iPad Air, iPhone SE 4 para ser lanzados “para abril” no en enero.

iPhone SE 4 could resemble the iPhone 14 with a single rear camera

Los rumores se extendieron el martes de que Apple lanzarla el nuevo iPhone SE y iPads junto con iOS 18.3 a finales de enero, pero fueron rápidamente desestimados por una fuente más fiable.

Se espera que Apple tenga una alineación temprana de 2025 repleta de productos desde ahora hasta la WWDC, sin embargo, rumores recientes han asumido un calendario aún más acelerado para algunos productos. Todo eso ha sido descartado gracias a una visión de una fuente fiable que logra entender mejor los datos disponibles.

Según una publicación de Mark Gurman, Apple está desarrollando el iPhone SE 4 y nuevos iPads pensando en el lanzamiento de iOS 18.3. Sin embargo, afirma que Apple lanzará estos productos “para abril si todo sale según lo planeado”.

Supuestamente, Apple lanzará el nuevo hardware antes de iOS 18.4, que debe salir antes de la WWDC en junio. La publicación llegó después de que una cuenta privada de redes sociales sugiriera que Apple lanzaría el nuevo hardware junto con la actualización de iOS 18.3.

Este calendario de abril coincide con rumores anteriores que sitúan el iPhone SE 4, iPad Air con M4, y el iPad 11 después de una actualización de MacBook Air a principios de 2025. Eso deja espacio para una posible revelación de un nuevo producto en mayo o durante la WWDC para el dispositivo Home Hub con pantalla cuadrada, aunque algunos creen que esto ha sido pospuesto para el otoño.

Se espera que el iPad 11 sea una actualización directa que lleve la Inteligencia de Apple a la tableta gracias al procesador A18. Si Apple actualiza el iPad Air, será con M4, lo que auguraría la llegada del iPad Pro equipado con M5 que se rumorea para el otoño.

De todas formas, enero no es conveniente

Apple puede lanzar un producto cuando quiera, pero tiende a seguir un patrón, especialmente con los iPhones. Los modelos insignia tienden a lanzarse en otoño, y el iPhone SE siempre ha sido lanzado en primavera.

Apple planea ser carbono neutral para 2030. Fuente de la imagen: Apple

Hay dos fuerzas impulsoras detrás de los ciclos de lanzamiento de productos de Apple: la cadena de suministro y la demanda.

El trimestre navideño es el más intenso de Apple para mantener el inventario de la cadena de suministro, además de ser el más lucrativo en ventas de iPhone. El iPhone SE no se lanzó en otoño para asegurarse de que los clientes compren modelos insignia más caros, pero tampoco puede lanzarse en enero porque todos los que buscaban un dispositivo nuevo ya adquirieron uno durante las fiestas.

La cadena de suministro también tendría problemas con un lanzamiento del iPhone SE 4 en enero debido a la demanda de componentes. El procesador A18 destinado al iPhone SE 4 que permite la Inteligencia de Apple también se utiliza en el iPhone 16 y iPhone 16 Plus. Por lo tanto, es probable que el inventario de la cadena de suministro para ese chip estuviera totalmente utilizado durante el invierno.

Un lanzamiento en abril del iPhone SE se alinearla con los lanzamientos anteriores, permitiría a la cadena de suministro ponerse al día con la demanda de chips, y coincidiría con los clientes que actualizan en primavera. Además, existe la posibilidad de que el iPhone SE 4 sea el primer iPhone neutral en carbono de Apple, lo cual sería excelente para el Día de la Tierra.

Hasta ahora, las betas de iOS 18.3 parecen ser correcciones de errores y otras actualizaciones menores preparando el camino para el nuevo hardware y futuras características de Inteligencia de Apple. Se espera que se lance en algún momento en enero o principios de febrero.