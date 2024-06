iOS 18, visionOS 2, macOS Sequoia y reacciones al evento de inteligencia de Apple

En esta edición especial, Benjamin y Chance reaccionan a todo lo que Apple anunció en la WWDC 2024, incluyendo todas las nuevas características en iOS 18, visionOS 2, macOS Sequoia, watchOS 11 y tvOS 18, y el conjunto de anuncios bajo la bandera de Apple Intelligence, mientras Apple establece su estrategia de inteligencia artificial.

Y en Happy Hour Plus, tenemos aún más pensamientos sobre la WWDC y algunas de las entrevistas de prensa que se están llevando a cabo esta semana. Suscríbete en 9to5mac.com/join.

Anfitriones

Chance Miller

Benjamin Mayo

