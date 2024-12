iOS 18: Última versión, iOS 18.1, novedades en iOS 18.2, errores, beta.

iOS 18 llegó el lunes 16 de septiembre. macOS Sequoia, watchOS e iPadOS 18 también fueron lanzados al mismo tiempo.

La última versión es iOS 18.1.1 que incluye correcciones para dos vulnerabilidades de seguridad que en realidad han sido utilizadas en ataques a Macs basados en Intel. En las notas que acompañan la actualización, Apple escribe: “Apple tiene conocimiento de un informe que indica que este problema puede haber sido activamente explotado en sistemas Mac basados en Intel.” Los problemas solucionados incluyen una falla en el marco de JavaScriptCore y una falla en WebKit.

iOS 18.1 llegó el 28 de octubre y trae el primer conjunto de características de Apple Intelligence a los modelos de iPhone 16 y iPhone 15 Pro y Max. Habrá más características de Apple Intelligence lanzadas en iOS 18.2 e iOS 18.3. Si desea saber más sobre el lanzamiento escalonado de las características de Apple Intelligence, lea: Apple Intelligence es una implementación gradual; esto es lo que obtendrá y cuándo.

En iOS 18.1: las nuevas características incluyen:

Herramientas de escritura: reescribe, corrige y resume texto.

Siri: Nueva apariencia. Escribir a Siri para que no tenga que hablar con su iPhone. Contexto conversacional para que Siri recuerde lo que ya había preguntado y mantenga el contexto.

Fotos: Mejoras en la búsqueda. Limpieza para eliminar elementos de las fotos. Películas de recuerdos.

Notificaciones: Resúmenes de notificaciones. Reducción de interrupciones. Enfoque.

Correo: Respuesta inteligente. Mensajes prioritarios.

Notas: Transcripciones de grabaciones de audio o llamadas telefónicas.

Teléfono: Grabar llamadas telefónicas.

Cámara: Botón de control de cámara que se puede usar para cambiar a la cámara TrueDepth. Captura de fotos espaciales para 16 Pro y Max.

AirPods: Prueba de audición y funciones auditivas para AirPods Pro 2.

También hubo correcciones de errores y actualizaciones de seguridad en iOS 18.1.

En iOS 18.2: La fecha de lanzamiento es el 9 de diciembre.

iOS 18.2 es actualmente una beta con el candidato a lanzamiento disponible.

El objetivo principal de iOS 18.2 son las nuevas características de Apple Intelligence, especialmente aquellas centradas en las imágenes. Hay actualizaciones de Herramientas de Escritura, integración de ChatGPT con Siri, Image Playground, Genmoji y Visual Intelligence para teléfonos iPhone 16. Puedes esperar lo siguiente:

Actualizaciones de herramientas de escritura: más opciones.

Genmojji: nuevos emojis que puedes crear.

Image Playground: capacidad de generar imágenes basadas en indicaciones de texto.

Image Wand: utiliza las herramientas de generación de imágenes de Apple para crear una imagen y agregarla como contexto a una nota.

Integración de ChatGPT: usa ChatGPT con Siri.

Aplicaciones predeterminadas: nueva sección en Configuración.

Inteligencia Visual: obtén información usando el botón de control de cámara.

Bloqueo AE/AF: nuevo interruptor para bloquear la exposición y el enfoque a través del botón de control de la cámara.

Encuentra Mi: comparte la ubicación de algo con una persona de confianza.

Correo: categorías automáticas impulsadas por IA para ayudar a gestionar tu Bandeja de entrada.

Límites de volumen: establece límites de volumen para el altavoz del iPhone.

Además, un nuevo marco llamado “BatteryIntelligence” está presente en la beta 18.2 y calculará el tiempo de carga restante en función de la cantidad de energía que recibe el teléfono.

Ver: Tu iPhone finalmente te dirá cuánto tiempo llevará cargar.

Problemas y errores de iOS 18

Bug de Mensajes: Se informó de un bug de Mensajes que podría causar bloqueos e incluso la pérdida de datos valiosos. Parece estar relacionado con una función del Apple Watch que permite a los usuarios compartir su esfera del reloj a través de Mensajes (o Correo). Obviamente, esas son circunstancias bastante específicas y la mejor manera de evitarlo parece ser no responder a las esferas del reloj en un hilo. Tenemos más información aquí: Un bug de intercambio de enlaces en los Mensajes de iOS 18 puede causar bloqueos del iPhone, pérdida de datos. Apple solucionó este bug en iOS 18.0.1.

Pantalla táctil no receptiva: Los propietarios del iPhone 16 Pro han quejado de “puntos muertos” en la pantalla, donde los toques y deslizamientos son ignorados. Se cree que esto está relacionado con el botón de control de la cámara. Apple abordó este bug en iOS 18.0.1.

La cámara se congela en modo macro: Esto fue abordado en iOS 18.0.1.

Hay preocupaciones de que la función de reflejo del iPhone de macOS Sequoia pueda exponer datos personales en el trabajo. Servco Security ha destacado el problema a Apple, que afirma estar trabajando en una solución.

Si tienes algún problema con iOS 18, es posible que puedas retroceder. Lee: Cómo retroceder un iPhone de iOS 18 a iOS 17.

¿Debería instalar iOS 18 en mi iPhone?

Si tu iPhone puede ejecutarlo, te recomendamos que actualices a iOS 18. Las nuevas características, todas las cuales discutimos a continuación, parecen lo suficientemente atractivas y, hasta ahora, el único problema (ver arriba) no afectará a muchas personas. Discutimos cómo se comparan iOS 17 e iOS 18 por separado. También echa un vistazo a: Todos los pequeños detalles y características ocultas en iOS 18 que no querrás perderte.

Sin embargo, te recomendamos que esperes una semana o más para que se puedan abordar los problemas con la versión de lanzamiento temprano: a pesar del programa beta, a menudo hay problemas una vez que la actualización de software se instala en iPhones de mercado masivo. También es sabio no ser uno de los primeros en descargarlo porque la descarga probablemente tomará mucho más tiempo si lo intentas poco después de que esté disponible.

Cómo instalar iOS 18

La instalación de iOS 18 y cualquier actualización posterior es muy sencilla. Simplemente abre la aplicación Configuración en tu iPhone y ve a General > Actualización de software; iOS verificará si hay actualizaciones disponibles y te guiará a través del proceso de instalación. Solo tienes que seguir las instrucciones, que explicamos en nuestra guía de actualización de iOS. Y es aún más fácil si has activado las Actualizaciones automáticas, que puedes hacer desde la misma pantalla.

Un poco de preparación de tu iPhone antes de instalar la actualización puede ayudar a evitar problemas. Te recomendamos que sigas estos pasos:

Haz una copia de seguridad de tu iPhone: Haz una copia de seguridad antes de instalar la nueva versión y siempre podrás recuperar tu iPhone con la versión anterior de iOS que se ejecuta en él en caso de problemas. Lee: Cómo retroceder un iPhone.

Haz espacio en tu iPhone: Si tu iPhone no tiene mucho espacio disponible internamente, te recomendamos que hagas un poco de limpieza para poder recuperar algo de almacenamiento en el iPhone. Formas sencillas de hacer esto podrían incluir eliminar aplicaciones que no utilices, eliminar notas antiguas, mensajes y fotos duplicadas.

Actualiza tu iPhone a la versión más reciente: No omitas una actualización e instala directamente iOS 18. Si aún no has instalado iOS 17.6.1, hazlo ahora.

Compatibilidad con iOS 18: ¿Qué iPhones obtienen iOS 18?

Los siguientes iPhones obtienen soporte para iOS 18, la misma alineación de dispositivos compatibles que iOS 17:

iPhone 16, iPhone 16 Plus, Pro, Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, Pro, Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, Pro, Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, Pro, Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, Pro, Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2da generación o más reciente)

Leer: Compatibilidad con iOS 18: ¿Qué iPhones admiten iOS 18 y verificador de compatibilidad con iOS

Algunas de las nuevas características no serán compatibles con los teléfonos más antiguos, porque carecen del hardware necesario (un Motor Neural o una GPU lo suficientemente potentes para ejecutar cosas de IA, o suficiente RAM). Esto es típico de las nuevas versiones de iOS. En 2022, por ejemplo, el iPhone 8 y el iPhone X se perdieron un montón de cosas geniales debido a su procesador más antiguo. No es sorprendente, por lo tanto, que los requisitos de hardware sean altos para las características relacionadas con la IA, también conocida como “Inteligencia de Apple”: iPhone 15 Pro o posterior.

Al igual que iOS 17, iOS 18 no es compatible con el iPhone 8 o el iPhone X que salieron en 2017, pero dado que esos teléfonos pueden ejecutar iOS 16, seguirán recibiendo soporte a través de actualizaciones de seguridad durante al menos otro año. Con el lanzamiento de iOS 18, Apple dejará de admitir iOS 15, lo que significa que el iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6S, 6S Plus y el iPhone SE (1ra generación) ya no recibirán soporte. En general, Apple ha proporcionado actualizaciones de software para las dos versiones anteriores de iOS. Ver: ¿Por cuánto tiempo da soporte Apple a los iPhones?

Última beta de iOS 18

El programa de prueba beta de Apple para desarrolladores y probadores públicos ha estado en marcha desde junio/julio y continúa más allá del lanzamiento de iOS 18 para el público en general. También hay una beta separada de iOS 18 Sequoia 15.2 que incluye algunas características de Apple Intelligence aún no disponibles.

Si deseas ejecutar la beta de desarrolladores, debes ser un desarrollador de software registrado de Apple, que tiene versiones gratuitas y de pago (99€). Explicamos Cómo unirse al programa beta de Apple por separado. Sin embargo, las betas de desarrolladores pueden ser arriesgadas, por lo que recomendamos inscribirse en la Beta Pública en su lugar, que debería ser más estable. Sin embargo, ten en cuenta: ya sea una beta pública o una beta de desarrolladores, cualquier software beta no es tan estable como la versión final y es posible que iOS y tus aplicaciones no funcionen correctamente. Lee: ¿Deberías instalar la beta de iOS 18? para obtener más información.

Una vez registrado, cuando vayas a Configuración > General > Actualización de software en tu Mac, verás una nueva pestaña para Actualizaciones Beta, que enumerará la versión de la beta que estás ejecutando: elige iOS 18 Developer Beta o iOS 18 Public Beta. Si necesitas ayuda para instalar las betas de desarrolladores o públicas, lee nuestro artículo Cómo obtener la beta de iOS. Si luego deseas desinstalarla, tenemos una guía para eso: Cómo quitar la beta de iOS.

Características de iOS 18 aún por lanzar

Las siguientes características prometidas aún no están en la versión beta:

Integración de ChatGPT

Image Playground

Genmoji

Características avanzadas de Siri como conciencia en pantalla, contexto personal y acciones dentro de aplicaciones

Las características de imagen se dijo que llegarían en el lanzamiento, pero informes más recientes dicen que llegarán más adelante este año.