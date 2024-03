iOS 18: Todo lo que necesitas saber sobre la próxima actualización de iPhone

Cada año, Apple anuncia la nueva versión de iOS en la Conferencia Mundial de Desarrolladores en junio. Luego pasa por un período de prueba beta (primero solo para desarrolladores, luego para el público) antes de ser lanzado en septiembre, alrededor del momento en que salen a la venta los nuevos iPhones.

No esperamos que el proceso o el calendario cambien este año, pero eso es lo único en lo que podemos confiar que será igual que en años anteriores. En cuanto a iOS 18 en sí mismo, sus características y cambios, los rumores y filtraciones apuntan a lo que podría ser una de las actualizaciones de software para iPhone más importantes en años.

A continuación se presenta un resumen de rumores y filtraciones, pero tenga en cuenta que el producto final puede no parecerse exactamente a lo que se lee aquí. La información sobre los próximos productos de Apple a menudo es poco confiable y, incluso cuando es precisa, los planes cambian. Dicho esto, esto es lo que creemos saber hasta el momento.

Actualizado el 25 de marzo: Apple supuestamente va a licenciar tecnología de IA del gigante chino Baidu, probablemente para alimentar características habilitadas para IA dentro de China. En otro informe, se afirma que finalmente podrás colocar tus iconos de la pantalla de inicio donde quieras.

En los últimos 10 años más o menos, la nueva versión de iOS se ha lanzado en septiembre, típicamente en la segunda o tercera semana. No hemos escuchado nada que sugiera que este año será diferente, así que aquí están las fechas de lanzamiento de los últimos cinco años para referencia:

iOS 17: 18 de septiembre de 2023

iOS 16: 12 de septiembre de 2022

iOS 15: 20 de septiembre de 2021

iOS 14: 16 de septiembre de 2020

iOS 13: 19 de septiembre de 2019

Antes de su lanzamiento general, Apple pondrá a disposición una beta para desarrolladores inmediatamente después del discurso de apertura de la WWDC en junio, seguida de una beta pública a principios de julio. Pasará por varias betas, con algunas características agregadas, cambiadas y eliminadas, antes del lanzamiento principal en septiembre.

Compatibilidad de iOS 18: ¿Qué iPhones recibirán iOS 18?

No hemos escuchado rumores específicos sobre qué dispositivos serán compatibles con iOS 18, pero la suposición prevaleciente es que todos los teléfonos que recibieron iOS 17 recibirán iOS 18. Eso significa todo, desde el iPhone XR y XS o el iPhone SE de segunda generación hasta el iPhone 15, y por supuesto, el iPhone 16 que se presentará este otoño. Aquí está la lista de todos los iPhones que admiten iOS 17:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2.ª generación o posterior)

Es probable que algunas de las características nuevas más geniales no sean compatibles con los teléfonos más antiguos, porque les falta la hardware necesario (un Motor Neural lo suficientemente potente o GPU para ejecutar cosas de IA, o suficiente RAM). Esto es típico de las nuevas versiones de iOS.

Mark Gurman de Bloomberg ha informado extensamente sobre el desarrollo de iOS 18, y afirmó en su boletín Power On que, “el nuevo sistema operativo se considera en la empresa como una de las actualizaciones de iOS más importantes, si no la más grande, en la historia de la empresa”.

Habrá importantes nuevas características de IA, esperamos muchas actualizaciones y cambios ambiciosos más allá de simplemente incorporar IA en todo.

Un Siri totalmente nuevo

El tema más visible de iOS 18 se dice que es la IA. Específicamente, IA generativa, a la que Apple ha tardado en llevar al mercado mientras productos como ChatGPT, Bard, CoPilot, Dall-E, Stable Diffusion, y otros han causado sensación en el mundo tecnológico.

Ha habido un gran impulso dentro de Apple para construir una pila tecnológica de IA generativa, y hemos visto a Apple publicar trabajos sobre una serie de temas como un nuevo modelo de lenguaje grande llamado Ajax, una referencia de objeto llamada Ferret, nuevos modelos de reconocimiento de voz, y mucho más.

Se dice que Siri está recibiendo una importante remodelación de “IA generativa”, utilizando nuevos modelos de lenguaje grande y otra IA avanzada para llevarla al siguiente nivel.

IA en todas partes

Se dice que Siri no es el único lugar donde Apple está incorporando nueva IA avanzada. Aún no tenemos todos los detalles, pero se dice que Apple tiene la intención de llevar características de IA avanzadas a tantos de sus productos como sea posible. La generación de listas de reproducción de Apple Music es un área citada con frecuencia, al igual que la generación de código en Xcode, características de IA en Pages, Numbers y Keynote, y más.

Se espera que Apple siga un enfoque híbrido, realizando muchas tareas de IA en el dispositivo para una mejor privacidad, seguridad y capacidad de respuesta, pero también empleando IA basada en la nube para tareas más grandes que no pueden ejecutarse en un iPhone. Y hay razones para creer que Apple podría sumergirse en el mundo de la IA generativa también, con mucha investigación de gen-AI publicada recientemente por los investigadores de Apple.

En marzo, se informó que Apple está hablando con Google sobre la inclusión de su IA Gemini en iOS 18, aunque en qué capacidad, nadie realmente lo sabe.

Otro informe afirmaba que Apple está adquiriendo tecnología de IA de Baidu en China, aunque es probable que se utilice solo en China (los productos de IA gen de Google y OpenAI no están disponibles en China).

Un pantalla de inicio más personalizable

Varios informes afirman que Apple permitirá una mayor personalización de la pantalla de inicio, incluida la posibilidad de que los usuarios coloquen los iconos en cualquier lugar de la cuadrícula, permitiendo espacios entre ellos. Actualmente, los iconos se pueden reordenar o colocar en carpetas, pero siempre llenan la pantalla de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

Esta función de “colocar los iconos donde quieras” es algo que hemos deseado de Apple durante muchos años, y ha sido una característica de muchos teléfonos Android aparentemente desde siempre.

Soporte de RCS

A finales de 2023, Apple anunció lo que parecía impensable: el soporte de RCS llega al iPhone. Sí, Messages seguirá siendo el predeterminado para mensajes de texto y no, iMessage no irá a ninguna parte. Pero los “burbujas verdes” serán RCS no SMS, al enviar mensajes de texto con otros dispositivos que admiten RCS.

¿La trampa? No llegará “hasta más tarde en 2024”, lo que casi seguramente significa iOS 18, si no iOS 18.1 o 18.2. Cuando llegue, finalmente obtendrás cosas como recibos de lectura, imágenes y videos de tamaño completo, indicadores de escritura y más cuando envíes mensajes a personas con teléfonos Android.

Nuevas características de accesibilidad

Según MacRumors, Apple está planeando varias nuevas características de accesibilidad para iOS 18, incluidos Adaptative Voice Shortcuts, que permitirán a los usuarios activar o desactivar funciones de accesibilidad específicas usando una frase personalizada, y Live Speech, que permite a los usuarios escribir lo que quieren decir y hacer que se lea en voz alta en llamadas telefónicas o reuniones de video, obtendrá la capacidad de agregar frases guardadas a categorías.

El informe también enumera cinco aplicaciones de macOS que recibirán soporte para tamaños de fuente personalizados, aunque como los tamaños de fuente funcionan de manera diferente en iOS, esta característica puede estar limitada a macOS.

Influencia de Vision Pro

La interfaz visionOS de Apple introduce más de un par de nuevos elementos de interfaz, especialmente iconos circulares de la pantalla de inicio. Un rumor del sitio de noticias israelí The Verifier afirma que “Apple está trabajando en traer elementos del sistema operativo visionOS de las gafas Vision Pro a las actualizaciones de iOS 18 y iPadOS 18.” Eso podría significar que se avecinan grandes cambios en iOS, después de todo, ha pasado más de una década desde la última gran rediseño sacudió las cosas en iOS 17.