iOS 18 podría incluir una herramienta de emoji personalizados potenciada por inteligencia artificial generativa.

Apple podría utilizar la inteligencia artificial generativa en iOS 18 para permitir a los usuarios de iPhone crear emojis personalizados, lo que les permitiría expresarse exactamente como desean. La compañía ya está a la vanguardia de añadir los últimos emojis Unicode a iOS. Además, Apple está trabajando en una función de resúmenes inteligentes impulsada por IA. Te proporcionará un resumen de tus notificaciones perdidas, nuevos mensajes, documentos y más.

Ya puedes utilizar pegatinas en iMessage para añadir diversión a tus conversaciones. Apple también hace que sea fácil crear pegatinas a partir de cualquier foto en tu teléfono. Al parecer, la compañía seguirá construyendo sobre este concepto utilizando inteligencia artificial generativa para crear emojis personalizados. De esta manera, podrás hacer un emoji al instante que describa perfectamente la situación y tus sentimientos.

Google permite a los usuarios de Pixel crear fondos de pantalla de emojis personalizados. Y aunque ofrece una “emoji kitchen”, no depende tanto de la inteligencia artificial generativa.

Esta es solo una de las muchas características impulsadas por IA que iOS 18 podría incluir. Apple planea integrar la inteligencia artificial en casi todas sus aplicaciones del sistema para hacerlas más inteligentes y rápidas. Se espera que Siri también reciba un impulso de IA que, según informes, la hará más conversacional y más inteligente.

Los resúmenes inteligentes deberían facilitar ponerse al día con tus notificaciones perdidas

Mark Gurman también reveló detalles sobre los resúmenes inteligentes en la última edición de su boletín Power On para Bloomberg. Utilizando IA, iOS 18 puede resumir mensajes de texto largos, páginas web, documentos, y más. Incluso resumirá tus notificaciones perdidas para ponerte al día rápidamente.

Varios teléfonos Android ya utilizan IA para resumir artículos largos y notas. Sin embargo, ninguno de ellos proporciona un resumen de notificaciones perdidas. Dado que el sistema de notificaciones de iOS no es tan sofisticado como el de Android, esta nueva adición impulsada por IA podría ser una mejora bien recibida.

Además de las características de IA, iOS 18 debería incluir nuevas opciones de personalización de la pantalla de inicio.