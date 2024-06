iOS 18 permitirá a aplicaciones de terceros ayudarte a grabar contenido de video espacial en el iPhone 15 Pro.

“

Una de las características sobresalientes de Apple Vision Pro es su capacidad para reproducir Video Espacial, un formato que agrega profundidad a un video que hayas grabado. Aunque el auricular puede capturar contenido espacial por sí mismo, es probable que obtengas mejores resultados filmando con tu iPhone 15 Pro. Puede ofrecer una experiencia similar a mirar en un momento en el tiempo. Y ahora, podrás permitir que aplicaciones de terceros te ayuden a capturar mejor video espacial desde tu iPhone.

Hasta ahora, si querías experimentar grabando video espacial, estabas limitado a usar la aplicación de Cámara incorporada de Apple. Pero esas limitaciones han desaparecido. En una reciente sesión de codificación de WWDC 2024, Apple reveló que está lanzando una API como parte de iOS 18 que permite a los desarrolladores agregar un poco de esa magia espacial en sus propias aplicaciones de cámara.

Podrás grabar video espacial desde aplicaciones de terceros

Esta nueva API está integrada de forma fluida en los marcos de cámara existentes, lo que facilita su implementación para los desarrolladores. ¿Pero por qué es importante esto? Al permitir que aplicaciones de terceros graben video espacial, tendremos más opciones para capturar este tipo de contenido. Las aplicaciones de terceros a menudo ofrecen una mejor interfaz de usuario con más control, lo que a algunos usuarios les gusta. O las cosas podrían ir un paso más allá. Algunas aplicaciones de edición de video podrían capturar video espacial, permitiéndote añadir elementos adicionales, filtros o pegatinas para crear nuevo contenido. Las posibilidades son diversas.

En caso de que aún no estés seguro, cuando sostienes tu iPhone 15 Pro en orientación horizontal, las cámaras principal y ultra ancha se unen para grabar video espacial. Esta función no es solo para los elegantes modelos Pro; se espera que llegue también al iPhone 16 y iPhone 16 Plus regulares, gracias a sus cámaras traseras alineadas verticalmente. Por supuesto, necesitarás un auricular Vision Pro para ver realmente la profundidad 3D. Sin él, tus videos espaciales se verán igual que cualquier otro video 2D.

