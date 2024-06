iOS 18 es lo más cercano que el iPhone ha sentido a las opciones de personalización del Jailbreak del pasado turbio.

Apple presentó iOS 18 ayer. La última actualización de software para los mejores iPhones trae algunos de los mayores cambios al smartphone de Apple. Hay un montón de nuevas opciones de personalización, diseños, aplicaciones e interacciones. Sin mencionar todas las características de Apple Intelligence AI. Pero parece que la personalización es lo que más atrae a la mayoría de los usuarios. Y las nuevas opciones de iOS 18 me recuerdan a los iPhones con jailbreak.

Después de pasar un día con la beta de iOS 18, no puedo evitar notar cuánto se siente como los viejos días de jailbreak de 2015. Recuerdo la emoción de desbloquear el potencial adicional del iPhone y personalizarlo más allá de las restricciones de Apple. Aunque era un poco travieso. Y muchos usuarios hacían lo mismo. Ahora, parece que Apple ha tomado una página de ese libro, brindándonos algunas características muy extrañadas sin el riesgo de dañar su dispositivo o anular su garantía.

iOS 18 finalmente te permite reorganizar aplicaciones y widgets en cualquier espacio abierto en la pantalla de inicio, incluso encima del dock. Esta flexibilidad recuerda a tweaks de jailbreak como Gridlock, que permitían una libertad similar para organizar íconos. Puedes aplicar efectos oscuros o tenues a los íconos de aplicaciones y widgets, ofreciendo un aspecto elegante y minimalista o una combinación de colores personalizada con tu fondo de pantalla. En los días de jailbreak, tweaks como WinterBoard eran esenciales para la personalización de temas, permitiéndote cambiar íconos y estéticas generales de la interfaz de usuario.

(Crédito de la imagen: Apple)

El renovado Centro de Control en iOS 18 te permite agregar controles de aplicaciones de terceros, redimensionarlos y crear grupos personalizados. Este nivel de personalización era una vez el dominio de tweaks de jailbreak como CCSettings, que permitían a los usuarios ajustar el Centro de Control a su gusto. Personalizar controles en la parte inferior de la pantalla de bloqueo es otra característica que trae recuerdos de tweaks como JellyLock, que permitían a los usuarios agregar accesos directos y personalizar la interfaz de la pantalla de bloqueo.

La privacidad recibe un impulso importante con la capacidad de bloquear aplicaciones usando Face ID, Touch ID o un código, e incluso ocultarlas de la búsqueda y las notificaciones moviéndolas a una carpeta de aplicaciones ocultas. Esto es un guiño a tweaks de jailbreak como BioProtect y Poof, que proporcionaban funcionalidades similares para asegurar y ocultar aplicaciones.

Como habrás notado, para casi todas las nuevas características de personalización en iOS 18, había un tweak de jailbreak que coincidía. Es genial que Apple finalmente esté brindando a los usuarios tanta flexibilidad, especialmente cuando los dispositivos Android han tenido la opción durante tanto tiempo. Pero también creo que es un poco aterrador.

Tan seguro, pero un poco aterrador

Si bien las opciones de personalización en iOS 18 son emocionantes y ofrecen un nuevo nivel de personalización, vienen con la tranquilidad que solo las actualizaciones oficiales pueden proporcionar. No hay necesidad de preocuparse por la inestabilidad o los riesgos de seguridad que venían con el jailbreak. Apple ha logrado incorporar estas características tan deseadas de una manera que mantiene la integridad y seguridad del ecosistema del iPhone.

Para aquellos de nosotros que recordamos los días de instalar manualmente Cydia, ajustar cada aspecto del iPhone y ocasionalmente lidiar con los dolores de cabeza que venían con ello, iOS 18 se siente como un regreso a casa. Es como si Apple hubiera reconocido el espíritu creativo de la comunidad de jailbreak y decidido darnos un poco de esa libertad, de manera segura y segura.

Hasta este momento, todas las pantallas de inicio se veían iguales. Ahora te han dado la capacidad de arruinar tus pantallas de inicio… y definitivamente lo harás. Bienvenido 😅 https://t.co/oBZ9u3mT3G11 de junio de 2024

Entonces, ¿por qué pienso que estas opciones de personalización son un poco aterradoras? Ok, aterrador es la palabra equivocada, estoy siendo muy hiperbólico. ¿O no? Verás, he visto a algunas personas compartir sus nuevos diseños de pantalla de inicio en Twitter después de instalar la beta de iOS 18. Y son aterradoras. Dar a los usuarios tanto control también viene con el inconveniente de que cada iPhone se vea igual, y, bueno, bien. Por supuesto, no tienes que tocar estas opciones de personalización. ¿Pero para aquellos que las están usando? Algunos de los diseños no se ven geniales, por decirlo de manera agradable.