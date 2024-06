iOS 18: El Centro de Control de varias páginas es un gran avance para los usuarios.

Control Center se vuelve más poderoso que nunca

Mark Gurman escribe para Bloomberg:

Control Center… recibirá una interfaz actualizada que permitirá que los botones de acceso directo se reorganicen dentro de la vista del Control Center y se coloquen en múltiples páginas. También tendrá un nuevo widget de música y una interfaz actualizada para controlar los electrodomésticos inteligentes.

Todo el camino de regreso a iOS 10, Apple introdujo una versión de Control Center que abarcaba múltiples páginas. Podías deslizar entre tres conjuntos diferentes de controles. Desafortunadamente, esos controles no eran en absoluto personalizables.

Lo que Apple tiene planeado para iOS 18 recordará de alguna manera a ese diseño olvidado hace mucho tiempo. Sin embargo, en su mayor parte, será algo completamente nuevo y más poderoso que nunca.

Creando tu propio Control Center de múltiples páginas en iOS 18

Actualmente en iOS 17, Control Center tiene algunas opciones de personalización. Puedes abrir Configuración ⇾ Control Center y modificar qué controles particulares aparecen en Control Center. Pero ciertos controles no pueden ser ajustados: elementos como la reproducción actual, el Enfoque y los controles de conectividad son estáticos. Su ubicación no puede cambiarse y no se pueden eliminar.

En iOS 18, informes como el de Gurman indican que los usuarios contarán con mucha más potencia de personalización.

Considera lo que Apple ha hecho con el sistema de widgets de iOS en los últimos años. Los widgets se pueden colocar y organizar en la pantalla de inicio y en la pantalla de bloqueo para proporcionar exactamente los controles que más te interesan.

Parece que algo similar está llegando al Control Center.

Al igual que cuando entras en el ‘modo de movimiento’ en la pantalla de inicio del iPhone, en iOS 18 podrás reorganizar, agregar y eliminar controles directamente desde la interfaz del Control Center. Ya no será necesario ir primero a Configuración.

Un componente clave de esta nueva libertad será la capacidad de crear múltiples páginas de controles. A diferencia de las opciones estáticas en el diseño de iOS 10, con iOS 18 deberías poder crear páginas totalmente personalizables que se adapten a tus necesidades, al igual que puedes hacer con las páginas de la pantalla de inicio utilizando aplicaciones y widgets.

Este espacio adicional de pantalla debería complementarse bien con los cambios informados en los controles de reproducción actual y domótica, que podrían ocupar más espacio que antes. Apple también podría dejar de ocultar capas de control adicionales detrás de una pulsación larga. Esto beneficiaría no solo a los controles de reproducción actual y domótica, sino también al Enfoque, los controles de volumen y más.

¿Podrán las aplicaciones de terceros integrarse en Control Center?

Esto puede ser un poco radical, pero sería increíble ver a Apple abrir el Control Center a desarrolladores de terceros, para que las aplicaciones puedan ofrecer sus propios controles personalizados allí.

Basándose en la base establecida por los widgets, habilitar controles de terceros tiene mucho sentido. Está totalmente alineado con lo que la compañía ha hecho en los últimos años con los widgets.

Resumen

Estoy realmente emocionado por las posibilidades del Control Center en iOS 18.

Apple podría promocionar este Control Center rediseñado y recién capaz como parte de un impulso más amplio hacia mayores opciones de personalización para los usuarios de iPhone. Podrás personalizar tus pantallas de inicio de formas más variadas que nunca en iOS 18, ¿por qué no también el Control Center?

¿Qué es lo que más te emociona sobre el nuevo Control Center? ¿Crees que Apple lo abrirá a aplicaciones de terceros? Cuéntanos en los comentarios.

FTC: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más información.