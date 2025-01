iOS 18.3 Agrega Soporte Starlink a iPhones de T-Mobile

“

A partir de iOS 18.3, los suscriptores de T-Mobile con un iPhone compatible y acceso beta de Starlink pueden conectarse a los satélites de Starlink, informa Bloomberg. Apple trabajó en silencio con SpaceX y T-Mobile para agregar soporte para Starlink en su línea de iPhones, y el sitio web de T-Mobile confirma la nueva integración.

T-Mobile anunció una asociación con Starlink en 2022, y en diciembre de 2024, el operador abrió un programa beta que permite a los suscriptores utilizar los satélites de Starlink para enviar mensajes de texto en áreas sin torres celulares. En ese momento, el programa beta de Starlink de T-Mobile estaba limitado a teléfonos inteligentes Samsung y los iPhones no eran compatibles.

Tras el lanzamiento de iOS 18.3, T-Mobile invitó a un pequeño número de usuarios de iPhone a aprovechar el beta de Starlink, y esos usuarios tienen un nuevo interruptor para habilitar la función de conectividad por satélite. Los clientes de T-Mobile que fueron seleccionados recibieron el siguiente mensaje:

Estás en el beta de T-Mobile Starlink. Ahora puedes mantenerte conectado enviando mensajes de texto a través de satélite desde prácticamente cualquier lugar. Para empezar a experimentar una cobertura adicional, actualiza a iOS 18.3.

Con la integración de Starlink, un iPhone de T-Mobile sin servicio celular de T-Mobile disponible podrá conectarse automáticamente con los satélites de Starlink para la conectividad. Por el momento, Starlink está limitado a enviar mensajes de texto, pero T-Mobile y SpaceX planean admitir datos y voz en el futuro.

Apple no respondió a la solicitud de comentarios de Bloomberg sobre la función, pero T-Mobile dijo que la conectividad de Starlink estará disponible eventualmente en la “gran mayoría de teléfonos inteligentes modernos”.

El iPhone 14 y posteriores ya admiten conectividad por satélite para mensajes de texto a través de la asociación de Apple con Globalstar, por lo que los usuarios de iPhone que puedan utilizar Starlink también pueden optar por enviar mensajes de texto con el servicio de satélite integrado de Apple. Tanto el servicio de Apple como Starlink están disponibles solo cuando no hay una red celular cercana.

El acceso beta de Starlink está limitado en este momento, pero T-Mobile planea expandir eventualmente la prueba beta a más suscriptores. Los clientes de T-Mobile pueden inscribirse para unirse al beta en el sitio web de T-Mobile. Starlink solo está disponible en los EE. UU. y es gratuito durante el período de prueba beta de T-Mobile.

