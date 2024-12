iOS 18.2: Todo lo que puedes hacer con la integración de ChatGPT

“

Con iOS 18.2, Apple introdujo la integración de ChatGPT con Apple Intelligence para expandir las capacidades de IA de tu iPhone de varias maneras. Cuando se habilita, Siri puede aprovechar ChatGPT para consultas complejas sobre fotos y documentos, y la integración también se extiende a las Herramientas de Escritura para generación de texto e imágenes, mientras que la Inteligencia Visual ayuda a identificar objetos y lugares usando la cámara de tu iPhone.

No se requiere una cuenta de ChatGPT para comenzar, pero conectar una cuenta de ChatGPT gratuita o de pago desbloquea características adicionales y un acceso más frecuente a capacidades avanzadas. Esta guía explica cómo configurar y aprovechar al máximo estas nuevas funciones. Ten en cuenta que debes tener un modelo iPhone 15 Pro o iPhone 16 para usar las funciones de Apple Intelligence en iOS 18.2.

Configuración de ChatGPT en iOS 18.2

Si tienes habilitado Apple Intelligence, configurar la integración opcional de ChatGPT requiere solo unos pocos pasos, y puedes comenzar sin siquiera tener una cuenta de ChatGPT. Siempre puedes comenzar con la configuración básica y actualizar a una cuenta conectada más adelante si es necesario (aunque es posible que nunca lo necesites, más información a continuación).

Abre Configuración.

Toca en Apple Intelligence & Siri.

Bajo “Extensiones”, toca ChatGPT.

Activa el interruptor junto a Usar ChatGPT.

Si tienes una cuenta de ChatGPT (gratuita o de pago), opcionalmente puedes Iniciar sesión desde esta última pantalla utilizando tus credenciales de cuenta. Un beneficio de hacer esto es que te permite mantener un historial de tus chats y regresar a ellos más tarde en la aplicación o el sitio web de ChatGPT.

Recuerda que no necesitas una cuenta para usar ChatGPT con Siri, es completamente gratuito, pero eventualmente podrías llegar a los límites diarios de OpenAI para capacidades avanzadas, que utilizan el último modelo GPT-4o. Después de alcanzar estos límites, el sistema cambia al modo básico hasta que pasen 24 horas. Aunque no se ha confirmado, es probable que el modo básico utilice el mini modelo GPT-4o de OpenAI, que maneja la mayoría de las solicitudes comunes de manera más rápida, pero las respuestas que obtengas pueden ser menos detalladas. Sin embargo, en nuestras pruebas, no hay demasiada diferencia entre ellos cuando se utilizan en el contexto del uso diario del iPhone.

Después de haber habilitado la extensión de ChatGPT, Siri determina automáticamente cuándo usar ChatGPT para obtener mejores respuestas a tus consultas. Sin embargo, puedes controlar si Siri te pregunta antes de enviar cualquier información a ChatGPT activando el interruptor junto a Confirmar Solicitudes de ChatGPT en el menú de ajustes de la Extensión de ChatGPT. Ten en cuenta que Siri siempre pide permiso antes de enviar un archivo a ChatGPT.

Apple, ChatGPT y tu Privacidad

Apple dice que cuando utilizas la extensión de ChatGPT sin iniciar sesión, solo se envía la solicitud y cualquier adjunto, como documentos o fotos, a ChatGPT para procesar tu consulta. OpenAI no recibe ninguna información vinculada a tu cuenta de Apple, y tu dirección IP permanece oculta. Solo se comparte tu ubicación general.

OpenAI no almacena tus consultas o sus respuestas, y tus datos no se utilizarán para mejorar o entrenar sus modelos. Solo si decides iniciar sesión se aplicarán las configuraciones de tu cuenta de ChatGPT y las políticas de privacidad de OpenAI.

Integración de Siri

La combinación de Siri y ChatGPT mejora fácilmente las capacidades del asistente de voz en comparación con lo que estás acostumbrado. La integración funciona bien para consultas complejas que involucran resolución de problemas, asistencia en la escritura, explicaciones detalladas e instrucciones paso a paso. Descubrirás que las respuestas son más detalladas y conscientes del contexto en comparación con las capacidades estándar de Siri.

Siri‌ analizará cada solicitud para ver si es algo que debe ser respondido por ChatGPT, pero puedes especificar que deseas usar ChatGPT simplemente iniciando una consulta de Siri con “ChatGPT”. Esto realmente abre muchas más utilidades de la integración. Por ejemplo, puedes pedir a ChatGPT que genere una imagen basada en una indicación, y utilizará Dall-E para hacer el trabajo pesado. Aún mejor, los resultados suelen ser superiores al Image Playground de Apple. Puedes guardar la imagen resultante utilizando el botón de Guardar en la esquina superior derecha de la tarjeta de resultados.

Consejo profesional: Si consultas a ChatGPT en Mensajes y le pides que genere una imagen, incluso la dejará caer en el campo de texto, lista para ser compartida en la conversación.

También puedes preguntarle a ChatGPT sobre algo en tu pantalla, y Siri ofrecerá enviar una captura de pantalla a ChatGPT o el contenido completo como un archivo si es un documento largo.

Puedes utilizar el botón de Copiar en la parte superior derecha de la ventana de respuesta desplazable para copiar la salida a tu portapapeles.

Alternativamente, puedes guardar respuestas útiles invocando a Siri y diciendo “Guardar esto en mis notas”, lo que te proporciona un archivo buscable de tus conversaciones en Notas que persiste después de que se hayan completado. Esto es especialmente útil si no has iniciado sesión en ChatGPT y no puedes consultar tu cuenta para ver tu historial de chat.

ChatGPT se puede usar con ‌Siri‌, pero también está integrado en Herramientas de Escritura e Inteligencia Visual. Con Herramientas de Escritura, ChatGPT puede generar texto, y con ‌Inteligencia Visual‌, ChatGPT puede responder preguntas sobre lo que ve la Cámara. Veremos estas integraciones específicas en lo que sigue.

Con la llegada de la integración de ChatGPT en iOS 18.2, Herramientas de Escritura ha ganado una nueva opción de Componer. Esto te permite describir lo que te gustaría escribir, y ChatGPT lo creará por ti.

Pero la opción de Componer no te limita a las indicaciones de texto. Si miras en el campo de entrada de texto, hay un botón +. Al pulsarlo, aparecen opciones para cargar un archivo o imagen en tu iPhone en ChatGPT para que el chatbot lo referencia como parte de tu consulta. Cuando se haya generado una respuesta, también verás más consultas sugeridas de ChatGPT en el panel de Componer.

La función Componer no se limita a generar texto a partir de archivos o imágenes almacenadas en tu iPhone. Por ejemplo, si estás en Notas, puedes seleccionar el texto con el que deseas que trabaje ChatGPT, o puedes pedirle que haga referencia a todo el texto en una nota. También verás estas opciones en un menú seleccionable sobre el campo de entrada de Componer.

La opción Componer de ChatGPT se puede utilizar prácticamente en cualquier lugar de tu iPhone donde puedas acceder a Herramientas de Escritura, como Notas, Mensajes y Safari, así como en aplicaciones de terceros que admitan el conjunto de funciones de Apple Intelligence.

ChatGPT e Inteligencia Visual

‌La Inteligencia Visual‌ es una característica exclusiva del iPhone 16 que utiliza el botón de Control de Cámara ubicado en el lado inferior derecho del dispositivo. Si lo mantienes presionado, puedes acceder al modo ‌Inteligencia Visual‌, donde la aplicación de Cámara se puede utilizar para identificar lo que te rodea.

Por ejemplo, si apuntas la cámara a un objeto o tomas una foto de él, puedes tocar el botón de Preguntar, y ChatGPT analizará lo que está en el visor para identificar el objeto. Si la salida no responde a tu consulta, puedes seguir escribiendo en el campo de entrada de ChatGPT. Esto puede ser útil para obtener más información sobre prácticamente cualquier cosa en tu hogar o cuando estás fuera.

Futuras Extensiones de Chat Bot para iOS

Ha habido informes sobre futuras integraciones de Apple Intelligence con chatbots de IA como Gemini de Google y Claude de Anthropic, aunque aún no se han hecho anuncios oficiales. Dicho esto, el jefe de software de Apple, Craig Federighi, declaró en junio que le gustaría ver la integración de Gemini de Google en algún momento.

Según Mark Gurman de Bloomberg, Apple podría retrasar la integración de Google Gemini hasta el próximo año para dar a OpenAI una ventana de exclusividad, especialmente porque Apple no está pagando por la tecnología. Sin embargo, no está claro si la llegada de Gemini coincidirá con una actualización de iOS 18 en la primavera o si formará parte del ciclo de lanzamiento de iOS 19 más adelante el próximo año.

