iOS 18.2 — Todas las nuevas características y cambios de IA explicados

iOS 18.2 llega el miércoles. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la actualización, sus características y la última expansión de Apple Intelligence.

Apple Intelligence hace posible utilizar software de inteligencia artificial generativo para cosas como la edición de texto, corrección de pruebas, resumen, así como ajuste de tono, entre otras cosas. Estas características están disponibles en todo el sistema a través de un marco de herramientas de escritura dedicado en iOS, iPadOS y macOS, con iOS 18.2 ofreciendo aún más funcionalidades impulsadas por IA.

El software amplía las capacidades existentes de Writing Tools, introducidas originalmente con iOS 18.1. La actualización de iOS 18.2 ofrece muchas nuevas características de Apple Intelligence relacionadas con la generación de imágenes, así como una variedad de otras mejoras.

A partir de iOS 18.2, Siri puede enviar preguntas y solicitudes a ChatGPT. El software de OpenAI también alimenta una nueva función de composición de texto en Writing Tools. Esto significa que los usuarios pueden pedir a ChatGPT que genere texto o responda preguntas directamente desde iOS, en lugar de utilizar una aplicación o sitio web de terceros.

iOS 18.2 introduce la integración de ChatGPT.

La integración de ChatGPT se introdujo pensando en la privacidad del usuario, ya que todas las solicitudes se envían de forma anónima. No se requiere una cuenta de ChatGPT para el uso de funciones básicas, que están disponibles de forma gratuita para los usuarios en cualquier momento.

Las capacidades avanzadas de ChatGPT, sin embargo, solo están disponibles en una capacidad limitada. Como parte de la actualización de iOS 18.2, los usuarios podrán ver si han excedido el límite diario para las capacidades avanzadas de ChatGPT.

Una vez que se haya superado el límite de capacidad avanzada, las solicitudes adicionales se envían a la versión básica de ChatGPT durante un máximo de 24 horas. Aquellos que quieran más opciones ahora tienen la opción de actualizarse a ChatGPT Plus por $19.99 al mes directamente desde la aplicación Ajustes. Siri ha adquirido la capacidad de buscar información en tiempo real con ChatGPT Plus, y el asistente virtual también puede compartir capturas de pantalla con ChatGPT.

Cabe señalar que la integración de ChatGPT solo está disponible para dispositivos que ya admiten Apple Intelligence, como la gama iPhone 16. Con la actualización de iOS 18.2, Apple también ha incluido nuevos ajustes específicos para estos dispositivos.

iOS 18.2 permite la Inteligencia Visual en la gama iPhone 16

iOS 18.2 introduce varias configuraciones para el Control de la Cámara, que hizo su debut con la gama iPhone 16. El Control de la Cámara es un nuevo componente de hardware, un botón con una superficie capacitiva y un sensor de fuerza. El botón se puede utilizar en conjunto con Apple Intelligence a través de una nueva función conocida como Inteligencia Visual.

La Inteligencia Visual está disponible en los modelos de iPhone 16 que ejecutan iOS 18.2.

Con Inteligencia Visual, los usuarios pueden hacer clic y mantener presionado el botón de Control de la Cámara mientras apuntan su iPhone 16 a un objeto o ubicación de interés. Esto, a su vez, proporcionará a los usuarios información útil a través del software de IA generativa de Apple.

Por ejemplo, los usuarios pueden apuntar sus dispositivos hacia un restaurante y recibir detalles sobre la valoración o el horario de trabajo del lugar. De la misma manera, también es posible agregar un evento al calendario desde un folleto o identificar a un perro por su raza.

Configuraciones adicionales de Control de la Cámara para usuarios de iPhone 16

También hay nuevas configuraciones relacionadas con el Control de la Cámara y sus funciones en iOS 18.2. Los usuarios ahora pueden ajustar la velocidad de doble clic para el Control de la Cámara. Además de la opción por defecto, la velocidad de doble clic se puede establecer en lenta o más lenta.

La actualización de software también agrega una nueva opción de Bloqueo AE/AF, que bloquea la exposición y el enfoque al tomar una foto. El Control de la Cámara se puede configurar para activar o desactivar el Bloqueo AE/AF con una ligera presión. Esto significa que la exposición permanece constante y que la imagen no se oscurece, incluso cuando el iPhone se mueve.

Apple ha añadido una nueva opción de personalización que te permite abrir la aplicación Cámara incluso si la pantalla está apagada. Ubicada en Configuración > Pantalla y Brillo, hay una opción titulada Requerir pantalla encendida, que está habilitada de forma predeterminada. Deshabilitar esta opción te permite activar la aplicación Cámara a través del Control de la Cámara incluso si la pantalla del dispositivo está apagada.

iOS 18.2 introduce Image Playground, que es una nueva aplicación de sistema que permite a los usuarios crear imágenes a través de inteligencia artificial.

Image Playground utiliza IA para generar imágenes a petición del usuario.

En la aplicación Image Playground, los usuarios pueden escribir una descripción de la imagen que desean ver y hacer que la IA generativa la cree. Esto puede ser una imagen de una persona que conocen, un paisaje, un objeto o cualquier otra cosa. El software tiene medidas de precaución implementadas, por lo que no puede crear imágenes de personajes con derechos de autor o contenido inapropiado.

Las imágenes se pueden crear en uno de los dos estilos: animación e ilustración. El contenido creado dentro de Image Playground no es hiperrealista en absoluto. Apple también se ha asegurado de que todas las imágenes generadas con la aplicación estén etiquetadas como tal para que nunca puedan ser confundidas con fotografías del mundo real.

Image Playground puede generar imágenes de personas que el usuario conoce.

Image Playground te permite generar imágenes con una resolución de 1024 por 1024. Se guardan localmente y se pueden compartir como cualquier otra foto en tu iPhone, iPad o Mac. Una característica similar, conocida como Image Wand, permite a los usuarios crear imágenes basadas en el texto encontrado dentro de la aplicación Notas. El texto escrito a mano o mecanografiado se puede convertir en una imagen a través de la inteligencia artificial.

Image Playground cuenta con integración con aplicaciones de sistema como Freeform, Keynote, Mensajes y Pages, así como con aplicaciones de terceros. Con ella, los usuarios pueden crear los llamados Genmojis junto con otros tipos de imágenes.

Crea ‘Genmoji’ personalizados con Apple Intelligence en iOS 18.2

Con iOS 18.2, los usuarios pueden crear emojis únicos directamente desde el teclado de iOS. Estos emoticonos personalizados se conocen como Genmoji y se pueden sincronizar a través de iCloud, apareciendo en el cajón de pegatinas del usuario en todos los dispositivos compatibles.

Los usuarios simplemente pueden describir el emoji que desean crear, como uno basado en un objeto o una persona que conocen, y Apple Intelligence lo hará realidad. Los Genmoji se pueden crear con imágenes de origen de la aplicación Fotos, o se puede utilizar un emoji genérico en su lugar.

Los Genmoji no necesariamente tienen que ser personas, ya que pueden estar compuestos por diversos objetos, tanto reales como imaginarios; todo depende de la creatividad del usuario final.

La categorización de correos electrónicos en el dispositivo está disponible dentro de la aplicación Mail

La aplicación Mail ha recibido una actualización significativa con iOS 18.2, ya que la aplicación de correo electrónico integrada de Apple ahora puede clasificar los correos electrónicos en categorías predefinidas. La categorización de correos electrónicos fue una de las principales mejoras presentadas en la WWDC 2024, y ahora finalmente está aquí.

Mediante el aprendizaje automático, la aplicación Mail integrada puede clasificar los correos electrónicos en categorías como:

Primarias – que muestra mensajes sensibles al tiempo, correos electrónicos de personas que el usuario podría conocer y otra información importante.

Transacciones: una categoría de correo electrónico para recibos y confirmaciones de pedidos.

Actualizaciones, que contiene boletines informativos y notificaciones de redes sociales.

Promociones, para correos electrónicos de marketing y ventas.

La aplicación Mail ahora cuenta con un nuevo modo de Vista General, que puede mostrar todos los correos electrónicos de una empresa específica, facilitando significativamente las interacciones con estos mensajes.

Con la Vista General, los usuarios podrán obtener información sobre vuelos de una compañía en particular, por ejemplo. Los usuarios también podrán ajustar la categoría de correo electrónico en la que aparecen los remitentes. También hay una nueva opción para los distintivos de la aplicación, que permite a los usuarios elegir si solo aparecen para mensajes no leídos primarios o para todos los mensajes no leídos.

Aunque Apple Intelligence y sus características asociadas son sin duda un componente importante de la actualización de iOS 18.2, el software también contiene una variedad de mejoras que no tienen nada que ver con la IA. Específicamente, iOS 18.2 contiene nuevas funciones para FindMy, Fotos y mucho más.

FindMy ha recibido una actualización significativa con iOS 18.2, ya que el software ahora permite a los usuarios compartir la ubicación de objetos perdidos con personas de confianza.

Cuando se pierde un AirTag u otro objeto, los usuarios pueden optar por compartir la ubicación del objeto con un individuo de confianza o incluso con una aerolínea, todo para que el objeto perdido se pueda recuperar más fácilmente. Esto podría ser particularmente útil para el equipaje perdido, aunque los dispositivos equipados con FindMy también han ayudado a las autoridades a localizar vehículos robados en algunos casos.

La ubicación del objeto perdido se comparte en forma de un enlace. El destinatario del enlace podrá ver la ubicación del AirTag, el número de serie y el correo electrónico o número de teléfono de la Cuenta de Apple del usuario durante un tiempo limitado. El uso compartido de la ubicación se detiene automáticamente una vez que se encuentra el objeto o cuando expira el enlace a la ubicación del objeto.

Las características de salud auditiva de AirPods Pro 2 ahora están disponibles en más países

iOS 18.2 también expande la disponibilidad de las características de salud auditiva para los auriculares inalámbricos AirPods Pro 2. Específicamente, la función de prueba auditiva ahora está disponible en Chipre, Chequia, Francia, Italia, Luxemburgo, Rumania, España, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. La función de auxiliar auditivo de grado clínico, por otro lado, se hizo disponible en los Emiratos Árabes Unidos.

Las características de salud auditiva se introdujeron originalmente con la actualización de iOS 18.1 en los Estados Unidos, después de la aprobación de la FDA en septiembre de 2024. En los AirPods Pro 2, estas características permiten a los usuarios probar su audición o utilizar el dispositivo como un auxiliar auditivo en casos de pérdida auditiva leve a moderada.

Cabe señalar, sin embargo, que los AirPods Pro 2 deben ejecutar el firmware 7B19 o posterior para que cualquiera de estas características funcione. Las características no están destinadas a funcionar en países o regiones donde aún no han sido aprobadas.

El sistema operativo también introduce un cambio menor en la reproducción de videos en la aplicación Fotos. Los videos ya no se amplían automáticamente tan pronto como comienza la reproducción. Los usuarios también tienen la opción de desplazarse a través de un video fotograma a fotograma y pueden desactivar la reproducción automática en bucle de los videos.

En el lado del iPad, iPadOS 18.2 introduce un cambio significativo en la aplicación Apple TV. La barra de pestañas dentro de la aplicación ahora es personalizable, y ahora se pueden agregar elementos de la barra lateral.

Ciertas aplicaciones y funciones del sistema también han recibido actualizaciones menores:

Apple Music y Apple TV — una nueva función de Búsqueda Natural facilita la búsqueda de contenido por actor, década, género, estado de ánimo, etc.

Face ID — Cuando se confía en un ordenador desde un iPhone, Face ID ahora se puede utilizar para la autenticación en lugar del código de acceso del usuario.

Reflejo de iPhone — permite a los usuarios reflejar la pantalla de su iPhone incluso cuando un Mac la está utilizando como punto de acceso personal.

Podcasts — nuevas opciones para categorías favoritas, y una página de búsqueda personalizada.

Notas — un botón adicional de “Crear imagen” que aparece cuando se selecciona texto.

Safari — nuevas imágenes de fondo para la página de inicio de Safari, junto con una Actividad en vivo para las descargas de archivos.

Atajos — tres nuevos atajos relacionados con la aplicación Fitness.

Acciones — cotizaciones de precios premercado que permiten a los usuarios rastrear los indicadores NASDAQ y NYSE antes de la apertura del mercado.

Memos de voz — soporte para grabación en capas, que se puede utilizar para añadir voces a una idea de canción, por ejemplo.

Varios — los filtros de contenido web ahora están habilitados automáticamente para menores en Utah.

Aunque hay algunas mejoras importantes en esta lista, la gran mayoría de ellas se basan en aplicaciones existentes y sus funciones. El software también contiene algunas correcciones menores de errores, como se detalla en las notas de lanzamiento de Apple.

visionOS 2.2 trae vistas Ancha y Ultrapanorámica al Display Virtual de Mac, watchOS 11.2 añade un nuevo botón de pausa

Por otro lado, visionOS 2.2 incluye una mejora importante en la función de Display Virtual de Mac. Si bien el Apple Vision Pro siempre ha sido utilizable como una pantalla externa para Mac, ahora existen dos nuevos modos de visualización: Ultrapanorámico y Ancho. Según Apple, el nuevo ajuste Ultrapanorámico equivale a conectar dos monitores 4K a una Mac y usarlos uno al lado del otro.

Apple también ha hecho posible ver varios juegos deportivos a la vez en el Apple Vision Pro. Con visionOS 2.2, los usuarios ahora pueden ver hasta 5 juegos de MLB o MLS simultáneamente a través de su suscripción a Apple TV+. Aunque actualmente no es posible ver otros deportes, Apple ha agregado integración SharePlay con visionOS 2.2, permitiendo a los usuarios del casco ver juegos juntos.

En el Apple Watch, watchOS 11.2 introduce un nuevo botón de pausa para la aplicación Camera Remote. Esto significa que ahora es posible pausar los videos que se están grabando en un iPhone a través de la aplicación Camera Remote en un Apple Watch, mediante un nuevo botón ubicado en el lado izquierdo de la pantalla.

Las plataformas Apple Vision Pro y Apple Watch todavía carecen de Apple Intelligence, lo que significa que sus usuarios no podrán aprovechar las diversas características de IA disponibles en otras plataformas de Apple.

Aunque algunas características de Apple Intelligence ya están aquí, como el resumen de correos electrónicos y la herramienta Clean Up en Fotos, gran parte de ellas todavía solo están disponibles en la versión candidata a lanzamiento. Se espera que iOS