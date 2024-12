iOS 18.2: Lo que puedes hacer con la inteligencia visual

La Inteligencia Visual es una función de Inteligencia de Apple exclusiva de los modelos iPhone 16 y iPhone 16 Pro, ya que depende del botón de Control de la Cámara. La Inteligencia Visual está disponible a partir de iOS 18.2, y esta guía describe lo que puede hacer.

Activación y Uso de la Inteligencia Visual

Para usar la Inteligencia Visual, debes mantener presionado el botón de Control de la Cámara durante unos segundos para activar el modo de Inteligencia Visual.

Simplemente presionar el botón abre la cámara con el Control de la Cámara, por lo que necesitas un gesto de presionar y mantener para acceder a él. Asegúrate de que la aplicación de la cámara no esté ya activa, ya que no funcionará si la cámara ya está en uso.

La interfaz de Inteligencia Visual cuenta con una vista desde la cámara, un botón para capturar una foto y botones dedicados de “Preguntar” y “Buscar”. Las consultas a ChatGPT se realizan pulsando “Preguntar”, y “Buscar” envía una imagen a la Búsqueda de Google.

Usar la Inteligencia Visual requiere tomar una foto de lo que estás observando. Necesitas tomar una foto, que puedes hacer con el botón de Control de la Cámara, y seleccionar una opción. No funciona con una vista de cámara en directo, y no puedes usar fotos que hayas tomado anteriormente.

Obtener Detalles sobre Lugares

Si estás en algún lugar y deseas obtener más información sobre un restaurante o una tienda, mantén presionado el botón de Control de la Cámara y luego presiona nuevamente para tomar una foto, o toca el nombre del lugar en la parte superior de la pantalla.

Desde allí, puedes ver los horarios en que el negocio está abierto, hacer un pedido para entrega en ubicaciones relevantes, ver el menú, los servicios ofrecidos, hacer una reserva, llamar al negocio o visitar el sitio web del lugar.

Resumir Texto

Toma una foto del texto desde la interfaz de Inteligencia Visual. Elige la opción “Resumir” para obtener un resumen de lo escrito.

La opción de Resumir es útil para bloques largos de texto, pero es similar a otros resúmenes de Inteligencia Apple, por lo que es breve y no especialmente profundo.

Leer Texto en Voz Alta

Cada vez que tomes una imagen con el Control de la Cámara de un texto, hay una opción para escucharlo leído en voz alta. Para usar esto, simplemente toca el botón “Leer en Voz Alta” en la parte inferior de la pantalla, y Siri lo leerá en tu voz de Siri seleccionada.

Traducir Texto

Si el texto que capturas con la Inteligencia Visual no está en tu idioma (limitado al inglés en este momento), verás la opción de “Traducir”. Puedes tocarla para obtener una traducción instantánea.

Visitar Enlaces de Sitios Web

Si hay un enlace en una imagen que capturas con la Inteligencia Visual, verás un enlace que puedes tocar para visitar el sitio web.

Enviar Correos Electrónicos y Hacer Llamadas

Si hay una dirección de correo electrónico en una imagen, puedes tocarla para redactar un correo electrónico en la aplicación Mail. De manera similar, si hay un número de teléfono, verás una opción para llamar.

Crear un Evento en el Calendario

Usar la Inteligencia Visual en algo que tenga una fecha te dará la opción de agregar ese evento a tu calendario.

Para números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones, Apple dice que puedes agregar la información a un contacto en la aplicación de Contactos. También puedes abrir la dirección en la aplicación Maps.

Escanear Códigos QR

La Inteligencia Visual se puede utilizar para escanear un código QR. Con los códigos QR, no necesitas tomar una imagen, simplemente debes apuntar la cámara al código QR y luego tocar el enlace que aparece.

La lectura de códigos QR también funciona en la aplicación de la Cámara sin la Inteligencia Visual activada.

Preguntar a ChatGPT

Puedes tomar una foto de cualquier cosa y tocar la opción “Preguntar” para enviarla a ChatGPT mientras haces una pregunta al respecto. Si tomas una foto de un objeto con la Inteligencia Visual y quieres saber qué es, por ejemplo, toca en Preguntar y luego escribe “¿Qué es esto?” para acceder a una interfaz de ChatGPT.

ChatGPT responderá, y puedes escribir de vuelta si tienes pregguntas adicionales.

La Inteligencia Visual utiliza la integración de ChatGPT ‌Siri‌, la cual es opcional. Por defecto, no se recopilan datos, pero si inicias sesión con una cuenta de OpenAI, ChatGPT puede recordar conversaciones.

Buscar en Google Artículos

Puedes tomar una foto de cualquier artículo que veas y tocar en la opción “Buscar” para usar la Búsqueda de Imágenes de Google y encontrarlo en la web. Esta función es útil para localizar artículos que puedas querer comprar.

Leer más

Para obtener más información sobre las funciones que obtienes con la Inteligencia Apple, tenemos una guía dedicada de Inteligencia Apple.