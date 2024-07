iOS 17.6 beta 4 llega para pruebas, pero no hay mucho de nuevo

No es raro que Apple ponga a disposición dos betas de iOS al mismo tiempo en verano. Mientras se lleva a cabo la versión beta a largo plazo de iOS para el otoño (este año es iOS 18), también se está probando un lanzamiento más pequeño para la versión actual para una liberación más inmediata (ese es iOS 17).

Por lo tanto, todas las características nuevas interesantes se encuentran en la beta de iOS 18, pero Apple también está probando el próximo lanzamiento de iOS 17, iOS 17.6. Es probable que el lanzamiento final llegue antes de agosto, mucho antes de la esperada liberación de iOS 18 en septiembre. Aquí tienes lo que necesitas saber sobre las nuevas características.

Actualización 16 de julio: Apple ha lanzado la cuarta beta de iOS 17.6.

iOS 17.6: Nuevas características

La comunidad beta no ha notado cambios significativos en iOS 17.6, y no esperamos ver ninguno. No estamos esperando ninguna característica rezagada de iOS 17, por lo que es poco probable que haya algo significativo en la actualización.

Es probable que este lanzamiento tenga como objetivo simplemente corregir errores menores dentro de las aplicaciones y mantenerse al día con las actualizaciones de seguridad necesarias. Apple no hace disponibles las notas de lanzamiento hasta el candidato de lanzamiento y las actualizaciones de seguridad a menudo se publican después del lanzamiento final. Las notas de lanzamiento para desarrolladores solo mencionan un error muy menor de audio de Bluetooth y un problema limitado de cámara con dos modelos específicos de iPad.

iOS 17.6: Cómo instalar la beta pública

Si quieres ser uno de los primeros en instalar iOS 17.6, puedes registrarte para la beta pública y obtener el candidato de lanzamiento ahora. El proceso para instalar una beta ha cambiado en iOS 16.4. Así es cómo funciona ahora el nuevo proceso:

Haz clic en Registrarse en la página de Beta de Apple y regístrate con tu ID de Apple.

Inicia sesión en el Programa de Software Beta.

Haz clic en Inscribir tu dispositivo iOS.

Abre la aplicación Ajustes, toca en General, luego en Actualización de Software.

En la sección Actualizaciones Beta, selecciona la Beta Pública de iOS.

Puede tomar unos momentos después de registrarse para que la opción de beta aparezca en Actualización de Software.

iOS 17.6: Cómo instalar la beta para desarrolladores

Necesitarás estar registrado como desarrollador de Apple. A partir de iOS 17, no necesitas estar en el programa de desarrolladores de $99 al año para acceder a la beta para desarrolladores. Una cuenta de desarrollador gratuita es suficiente. Puedes conseguirla a través de Xcode o la aplicación Apple Developer en iOS. Así es cómo hacerlo a través de la aplicación Apple Developer:

Descarga la aplicación Apple Developer de la App Store.

Abre la aplicación.

Toca en Cuenta.

Inicia sesión usando tu ID de Apple habitual.

Los desarrolladores registrados pueden optar por obtener la Beta Pública en su lugar seleccionando iOS Beta Pública en la pantalla de Actualización de Software. Puede tomar un poco de tiempo después de registrarse como desarrollador para que la opción aparezca en Actualizaciones de Software.

