iOS 14.8 listo para su lanzamiento en ‘principios de abril’ después de un largo retraso en la versión beta.

Los sitios web de Apple en muchos países donde el inglés no es el idioma principal ahora muestran que Apple Intelligence estará disponible a principios de abril, lo que probablemente coincide con el lanzamiento de iOS 18.4. La publicación hermana de Macworld, Macwelt, captó el cambio en el sitio web de Apple Alemania; verificamos Apple Francia, Apple Japón y Apple México, y esos sitios también indican un plazo a principios de abril.

Las actualizaciones de iOS y iPad OS 18.3 y macOS Sequoia 15.3 (ambas actualizadas con lanzamientos de puntos) se lanzaron a finales de enero, pero Apple aún no ha lanzado las betas de iOS 18.4/macOS 15.4 a los desarrolladores semanas más tarde. Con una fecha límite a principios de abril, esperamos que las betas lleguen la próxima semana para dar a los probadores tiempo suficiente para explorar las nuevas funcionalidades.

Los sitios de Apple Intelligence en Japón, Alemania y Francia ahora indican un lanzamiento a principios de abril.

iOS 18.4 será el primer vistazo a Apple Intelligence para muchos usuarios en todo el mundo. Sin embargo, no se sabe todavía qué funcionalidades específicas de Apple Intelligence estarán disponibles. Apple ha lanzado funciones de Apple Intelligence por fases, con el primer conjunto que incluye resúmenes de notificaciones, la herramienta Clean Up de Fotos, sugerencias de respuestas en Mensajes y Correo, herramientas de escritura y la nueva interfaz de usuario de Siri. Estas funciones probablemente estarán disponibles en el lanzamiento, pero no está claro si el segundo conjunto, lanzado en iOS/iPadOS 18.2, que incluye integración de ChatGPT, la aplicación Image Playground, Visual Intelligence y Genmoji, se retrasará.

Una actualización que supuestamente no aparecerá en iOS/iPadOS 18.4 y macOS 15.4 es la muy esperada revisión de contenido de Siri. Un informe reciente de Mark Gurman de Bloomberg informó que el trabajo en esto ha tenido problemas de errores y rendimiento, lo que obliga a la empresa a retrasar su lanzamiento hasta mayo o más tarde con iOS/iPadOS 18.5. Obtenga más información sobre Apple Intelligence y el despliegue de funciones.