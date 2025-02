Invitaciones de Apple: Cómo manejar la planificación de fiestas desde tu iPhone

“

Para abordar la planificación de tu fiesta, la nueva app Apple Invites puede ayudarte a organizarte con las confirmaciones de asistencia y mantener a todos actualizados. Incluso puede manejar una lista de reproducción de música compartida y un álbum de fotos al que cualquiera puede contribuir.

Y sí, puedes invitar a personas que aún no tienen la app instalada, no tienen una cuenta de Apple o no tienen un dispositivo Apple en absoluto. Puedes invitar a personas por correo electrónico; pueden confirmar su asistencia en la web y recibir notificaciones de seguimiento en su bandeja de entrada.

Cómo planificar una fiesta con la nueva app Apple Invites

Gestionar las invitaciones puede ser la parte más frustrante de planificar una fiesta. Afortunadamente, Apple creó un servicio que puede hacer el envío de invitaciones, verificar las confirmaciones de asistencia y otras tareas cruciales mucho menos complicadas. Como ocurre con la mayoría del software de Apple, la nueva app Apple Invites es eficiente y produce resultados hermosos. También agrega algunas características únicas que solo Apple podría lograr, como álbumes de fotos compartidos y listas de reproducción de fiesta.

Puedes descargar Apple Invites de forma gratuita desde la App Store. Solo requiere iOS 18 para funcionar, lo cual es compatible con el iPhone XS, XR, SE de segunda generación y versiones posteriores. Sin embargo, crear una invitación requiere una suscripción a iCloud+. Si pagas por espacio adicional en iCloud, como el plan de 50GB por 0.99 dólares al mes, ya lo tienes — lo mismo si pagas por cualquier bundle de Apple One. Las personas a las que invites no necesitan ser suscriptores pagos.

Además, la app actualmente solo está disponible para iPhone. En un Mac o iPad, puedes usarla en la web en icloud.com/invites.

Crear un evento y añadir detalles

Ingresa los detalles y elige una imagen.

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

Después de descargar la app Apple Invites, ábrela y deberías ver el gran botón de Crear evento. (Eso suponiendo que no tengas ningún evento para mostrar, como probablemente será la primera vez que inicies la app.) También puedes tocar el + en la parte superior de la pantalla para empezar a crear tu invitación de evento.

Dale un título al evento — y elige entre cuatro fuentes disponibles.

Toca Fecha y Hora para establecer cuándo se llevará a cabo el evento. Activa Incluir hora de fin para especificar cuándo termina también. Activa Todo el día para hacerlo un evento de día completo sin un horario específico. Marca ambos para crear un evento de varios días.

Toca Ubicación para ingresar una dirección o negocio en Apple Maps. También puedes especificar un Nombre de ubicación, como “Casa de Luis” o “Mesas de picnic junto al lago” para que aparezca junto a la dirección.

Toca Añadir una descripción para ingresar detalles adicionales sobre el evento, hasta 1,000 caracteres. También puedes editar tu propio nombre tal como aparece en la invitación.

Añadir una imagen de fondo

La app Apple Invites facilita darle un toque especial a tu invitación de evento. Toca Añadir fondo en la parte superior de la pantalla para agregar una imagen de portada.

Apple ofrece tres estilos de imágenes prediseñadas para elegir. Los Emoji son patrones de emoji de Apple, similares al estilo de Bloqueo de pantalla. Las Fotográficas son imágenes de alta calidad en una variedad de temas. Los Colores son gráficos geométricos básicos en azul, verde, naranja, rosa, púrpura, rojo y amarillo.

También puedes tocar Fotos para elegir una imagen de tu biblioteca, o Cámara para tomar una.

En un dispositivo con Inteligencia Apple activada (un iPhone 15 Pro o iPhone 16 con iOS 18.2 o posterior) puedes tocar Playground para crear una imagen de IA utilizando Image Playground.

Crear un álbum de fotos compartido

¿Quieres comenzar un álbum de fotos compartido al cual todos los asistentes puedan agregar sus mejores instantáneas? La app Apple Invites lo hace fácil. Simplemente toca Crear álbum para comenzar un álbum de fotos compartido. Cualquiera invitado al evento podrá contribuir con sus imágenes, para que todos puedan verlas. (No es necesario que tengan la app Apple Invites.) Ingresa un nombre y toca Hecho.

Iniciar una lista de reproducción de Apple Music

Si quieres ceder el control de la banda sonora de tu fiesta, puedes usar la app Apple Invites para crear una lista de reproducción compartida. Simplemente toca Añadir lista de reproducción para seleccionar una lista de reproducción existente o crear una nueva. Cualquiera invitado al evento podrá ver y contribuir a la lista de reproducción — siempre y cuando tengan una suscripción a Apple Music.

Enviar tu invitación desde la app Apple Invites

Enviar invitaciones y configurar eventos.

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

¿Listo para empezar? Toca Vista previa en la esquina superior derecha para ver cómo se verá cuando envíes tu invitación desde la app Apple Invites. Si te gusta lo que ves, toca Siguiente para comenzar a enviarlas. Apple ofrece varias opciones detalladas para cómo funciona esto:

Puedes crear un enlace público. Toca Mensajes o Correo para enviarlo usando esas apps, toca Compartir enlace para mostrar la hoja de compartir para otra app, o Copiar enlace para pegarlo en otro lugar. Activa Aprobar invitados si quieres limitar la asistencia a personas que conoces.

Toca Elegir un invitado para enviar enlaces privados e invitar a personas específicas. Toca un nombre para seleccionar a alguien de tus contactos, luego toca Compartir enlace. También puedes tocar Nuevo invitado para ingresar el nombre de alguien que no está en tus contactos.

Toca el botón Configuración del evento en la esquina superior derecha para opciones adicionales detalladas:

Invitados adicionales te permite ofrecerles a los invitados un +1, +2, o incluso hasta un +5.

Aprobar invitados limita la asistencia a personas a las que apruebes personalmente.

Quitar vista previa de fondo oculta la imagen de vista previa hasta que los invitados sean verificados, por privacidad.

Descripción de la imagen de fondo te permite agregar texto alternativo a la imagen de la invitación, para personas que usan lectores de pantalla.

Pausar respuestas evitará que las personas confirmen su asistencia, si hay algún problema.

Puedes duplicar, cancelar o eliminar el evento.

Gestionar tu evento

Gestiona tu evento y lista de invitados.

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

En cualquier momento, puedes abrir la app Apple Invites para verificar quién ha confirmado su asistencia, editar el evento, enviar más información o más invitaciones.

Toca en la lista de invitados para ver quiénes van, cuántos +1s van a traer, y cualquier mensaje que hayan escrito. Toca su nombre para ver su información de contacto, darles la capacidad de invitar a otras personas (si la función aún no está activada para todos) o eliminarlos del evento.

Si necesitas cambiar los detalles del evento, toca el botón Más (⋯) en la esquina superior derecha y toca Editar. Cuando toques Hecho, verás un panel que te pedirá que revises los cambios, con un botón Actualizar evento. Esto enviará una notificación a todos los asistentes sobre los cambios.

Enviar Nota te permite enviar un mensaje a todos los invitados, como información de estacionamiento u otros detalles adicionales que quieras asegurarte de que lean.

Puedes tocar Invitar invitados para invitar a más personas, con todas las mismas opciones que antes.

Desplázate hacia abajo para ver actualizaciones sobre la información del clima para la fecha y hora del evento, o para abrir la lista de reproducción en Apple Music.

Responder a una invitación de evento

Confirmar tu asistencia a una invitación en la web verificando tu correo electrónico (izquierda) o en la app (derecha).

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

Pero basta de enviar invitaciones. ¿Qué pasa si recibes una? Las invitaciones de eventos se abrirán en tu navegador web si no tienes instalada la app Apple Invites o si no tienes una cuenta de Apple. (Aparecerá un banner en la parte superior que te anima a descargarla.) Puedes verificar tu dirección de correo electrónico para confirmar tu asistencia.

Toca Asistir, No asistir o Tal vez para responder. Si se te permitió llevar a un acompañante, puedes especificar cuántas personas te acompañarán.

Escribe algo en Añadir mensaje… si quieres decir algo al anfitrión, como “¡Llevaré mi ensalada de gelatina de fresa y pretzel!” o “Quizás llegue un poco tarde”.

Puedes ver toda la información del evento, junto con el álbum de fotos compartido y la lista de reproducción. Haz clic en Unirse al álbum y Agregar música para contribuir.

Toca el botón Añadir al calendario en la parte superior para agregar el evento a tu calendario personal. El evento de calendario tendrá un URL adjunto que puedes tocar para abrir la información del evento. Desafortunadamente, si el anfitrión realiza algún cambio, el evento de calendario no se actualiza automáticamente — debes tocar nuevamente el botón Añadir al calendario.

