Investigar la altura de Meloni podría costarle al reportero en Italia 5,000 Euros

Un juez en Milán encontró a una periodista italiana culpable de difamar al primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, y le ordenó pagar daños de 5.000 euros, o alrededor de $5,500, así como los costos judiciales, dijo el abogado de la demandada. En la sentencia del miércoles, la periodista, Giulia Cortese, también recibió una multa suspendida de 1.200 euros por dos publicaciones en Twitter, ahora conocidas como X, en octubre de 2021, cuando la Sra. Meloni era parlamentaria. En un tweet, describió a la Sra. Meloni con palabras “no agradables”, dijo el abogado de la Sra. Cortese, David Olivetti. En otro apuntó a la altura de la Sra. Meloni, sugiriendo que medía 1,2 metros. El fiscal que llevó a juicio a la Sra. Cortese lo llamó un ejemplo de “body shaming”. (En un mitin de campaña en 2022, la Sra. Meloni dijo a sus seguidores que medía 1,58 metros). La Sra. Cortese afirmó el jueves que los últimos tres años habían sido “bastante estresantes”. Sus cuentas de redes sociales fueron atacadas por seguidores del primer ministro, “que me enviaron insultos y amenazas”. Fue “muy desagradable”, dijo, añadiendo, “Sobre todo, parece absurdo saturar los tribunales italianos, que tienen que ocuparse de cosas mucho más serias, con semejante tontería.” El Sr. Olivetti, quien defendió a la Sra. Cortese, dijo que leería la sentencia antes de decidir si apelar. Italia define la difamación como “daño a la reputación de una persona a través de la comunicación con varias personas”. No distingue entre figuras públicas y personas ordinarias. El caso contra la Sra. Cortese es solo el último de una serie de demandas por difamación presentadas por la Sra. Meloni contra algunos de sus críticos más destacados. Luca Libra, un abogado que ha representado a la Sra. Meloni en varias demandas, dijo que, según la ley italiana, todos tienen derecho a criticar, siempre que esa crítica no sea un…