Investigan tiroteo en mitin de Trump como intento de asesinato.

Donald Trump parecía ser el objetivo de un intento de asesinato mientras hablaba durante un mitin en Pennsylvania el sábado, dijeron funcionarios de la ley. El ex presidente, con la oreja cubierta de sangre, fue rápidamente alejado por agentes del Servicio Secreto y su campaña dijo que estaba “bien”.

El ataque, por parte de un tirador que los funcionarios de la ley dicen que luego fue asesinado por el Servicio Secreto, fue el primer intento de asesinar a un presidente o candidato presidencial desde que Ronald Reagan fue baleado en 1981. Se produce en medio de una atmósfera política profundamente polarizada, a solo cuatro meses de las elecciones presidenciales y días antes de que Trump sea nombrado oficialmente como el nominado republicano en la convención de su partido.

Un fiscal local dijo que el presunto pistolero y al menos un asistente están muertos.

“El presidente Trump agradece a la aplicación de la ley y a los primeros en responder por su rápida acción durante este acto atroz”, dijo el portavoz Steven Cheung en un comunicado. “Él está bien y está siendo revisado en una instalación médica local. Más detalles seguirán”.

El Servicio Secreto dijo en un comunicado que “el ex presidente está a salvo”.

Dos funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir la investigación en curso. Dijeron que el tirador no era un asistente al mitin y fue asesinado por agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Los funcionarios dijeron que el tirador fue enfrentado por miembros del equipo contragolpe del Servicio Secreto de los Estados Unidos y asesinado. El equipo táctico fuertemente armado viaja a todas partes con el presidente y los principales candidatos de los partidos y está destinado a enfrentar cualquier amenaza activa mientras otros agentes se centran en salvaguardar y evacuar a la persona en el centro de protección.

Aún no está claro si Trump fue alcanzado por disparos o resultó herido cuando fue derribado por agentes.

Pero el fiscal del condado de Butler, Richard Goldinger, dijo en una entrevista telefónica que el presunto pistolero estaba muerto y al menos un asistente al mitin también había fallecido.

Trump, el candidato republicano presunto, estaba mostrando un gráfico de números de cruces de fronteras durante su último mitin antes de que se abra la Convención Nacional Republicana el lunes cuando comenzaron los disparos aparentes.

Tomó dos minutos desde el momento del primer disparo para que Trump fuera subido a un vehículo SUV esperando.

Mientras Trump hablaba, se escuchó un sonido de disparos, y el ex presidente se llevó la mano derecha a la oreja derecha, mientras que las personas en las gradas detrás de él parecían estar sorprendidas.

A medida que sonaba el primer disparo, Trump dijo: “Oh”, y agarró su oreja mientras se escucharon dos disparos más y se agachó. Se escucharon más disparos luego.

Alguien pudo ser escuchado cerca del micrófono en el atril de Trump, diciendo: “¡Agáchate, agáchate, agáchate, agáchate!” mientras los agentes derribaban al ex presidente. Se amontonaron sobre él para protegerlo con sus cuerpos, como dicta su protocolo de entrenamiento, mientras que otros agentes tomaban posiciones en el escenario para buscar la amenaza.

Se escucharon gritos en la multitud de varias miles de personas. Se escucha a una mujer gritando más fuerte que el resto. Después, se escucharon voces diciendo “el tirador está abajo” varias veces, antes de que alguien pregunte “¿estamos listos para movernos?” y “¿estamos despejados?” Luego, ordenaron: “Vamos a movernos”.

En el video se escucha a Trump diciendo al menos dos veces: “Déjenme agarrar mis zapatos, déjenme agarrar mis zapatos”, con otra voz que se escucha diciendo: “Lo tengo señor”.

Trump se puso de pie momentos después y se le vio alcanzando con su mano derecha hacia su rostro. Parecía haber sangre en su cara. Luego levantó el puño en el aire y pareció decir la palabra “Lucha” dos veces a su multitud de seguidores, provocando fuertes aplausos y luego cánticos de “EE.UU. EE.UU. EE.UU.”.

La multitud vitoreó mientras él se levantaba y levantaba el puño.

Unos momentos más tarde, su caravana dejó el lugar. Un video mostró a Trump volviéndose hacia la multitud y levantando un puño justo antes de ser puesto en un vehículo.

La policía comenzó a desalojar el recinto ferial poco después de que Trump dejara el escenario en lo que los oficiales locales describieron como una escena del crimen.

Los peligros de la campaña adquirieron una nueva urgencia después del asesinato de Robert F. Kennedy en California en 1968, y nuevamente en 1972 cuando Arthur Bremer disparó e hirió gravemente a George Wallace, quien se postulaba como independiente en una plataforma de campaña que a veces ha sido comparada con la de Trump. Eso llevó a un mayor nivel de protección de los candidatos, incluso cuando las amenazas persistían, notablemente contra Jesse Jackson en 1988 y Barack Obama en 2008.

Los presidentes, especialmente después del asesinato de John F. Kennedy en 1963, tienen aún mayores capas de seguridad. Trump es una rareza como ex presidente y candidato actual.

El presidente Joe Biden fue informado sobre el incidente, según dijo la Casa Blanca. Recibió una actualización de Kimberly Cheatle, la directora del Servicio Secreto de EE.UU., el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, y la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall.

Después del tiroteo en el mitin de Trump, la campaña de Biden estaba deteniendo todos los mensajes a los seguidores y trabajaba para eliminar todos sus anuncios de televisión lo más rápido posible, dijo la campaña.

El hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., publicó una foto en X de Trump, con el puño alzado y la cara ensangrentada frente a una bandera estadounidense, con las palabras: “Él nunca dejará de luchar para Salvar a América”.

El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, el senador de Florida Marco Rubio y el senador de Ohio JD Vance, los tres hombres en la lista corta de Trump para vicepresidente, enviaron rápidamente declaraciones expresando su preocupación por el ex presidente, con Rubio compartiendo una imagen tomada cuando Trump fue escoltado fuera del escenario con el puño en alto y una raya de sangre en la cara junto con las palabras “Dios protegió al presidente Trump”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un demócrata, dijo en un comunicado en X que había sido informado sobre la situación y la policía estatal de Pensilvania estaba en el lugar del mitin.

“La violencia dirigida a cualquier partido político o líder político es absolutamente inaceptable. No tiene lugar en Pensilvania o en los Estados Unidos”, dijo.

