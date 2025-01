Investigan a Giorgia Meloni por la liberación del sospechoso de crímenes de guerra libio en Italia.

La primera ministra Giorgia Meloni de Italia anunció el martes que estaba siendo investigada por fiscales italianos por su presunto papel en ayudar y facilitar la liberación la semana pasada de un funcionario libio buscado por cargos de crímenes de guerra.

El caso se centró en el arresto y rápida liberación en Italia de Osama Elmasry Njeem, director de varias prisiones libias conocidas por sus condiciones inhumanas.

La semana pasada, la policía italiana arrestó al Sr. Njeem en una habitación de hotel de Turín después de que la Corte Penal Internacional en La Haya emitiera una orden de arresto internacional. El Sr. Njeem era buscado por crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, torturas, violaciones y violencia sexual.

Poco después de su arresto, el Sr. Njeem fue liberado por lo que las autoridades italianas calificaron de un problema procedimental. Luego fue llevado de regreso a Libia en un avión gubernamental.

Su liberación provocó una protesta por parte de grupos de derechos humanos y líderes de la oposición, quienes acusaron a la Sra. Meloni de acercarse a las autoridades libias porque Italia dependía de Libia para mantener a raya a los migrantes de las costas italianas.

La Corte Penal Internacional también objetó, emitiendo un comunicado recordando “el deber de todos los Estados Partes de cooperar plenamente con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos de crímenes”. Dijo que había pedido a las autoridades italianas que aclaren sus acciones.

La Sra. Meloni dijo en un video publicado en redes sociales el martes que el Sr. Njeem fue liberado porque la orden de arresto de la C.P.I. no se había transmitido al ministerio de justicia italiano, haciendo que el arresto fuera inválido.

La Sra. Meloni dijo que el Sr. Njeem luego fue expulsado y llevado de vuelta a Libia por razones de seguridad.

“No me dejaré chantajear,” dijo. “No permitiré ser intimidada.”

La Sra. Meloni dijo que el jefe de la fiscalía de Roma, Francesco Lo Voi, también estaba investigando al ministro de justicia de Italia, Carlo Nordio; al ministro del interior, Matteo Piantedosi; y al subsecretario del interior, Alfredo Mantovano.

En el video, la Sra. Meloni dijo que era “curioso” que la C.P.I., “después de meses de reflexión”, emitiera la orden de arresto justo cuando el Sr. Njeem estaba a punto de entrar en territorio italiano, después de pasar unos 12 días en tres países europeos diferentes. No estaba claro a qué se refería.

La noticia de la investigación de la Sra. Meloni tomó por sorpresa a los legisladores italianos, con momentos de tensión en la cámara baja.

El caso probablemente reavivará una disputa en curso entre el poder judicial y la Sra. Meloni, quien, al igual que muchos políticos conservadores en Italia, ha acusado a los jueces italianos de extralimitarse para perseguir agendas políticas.

El viceprimer ministro Matteo Salvini señaló en un post en X que el Sr. Lo Voi era el mismo fiscal que lo había llevado a juicio en Palermo, Sicilia, por cargos de que el Sr. Salvini se había negado ilegalmente a permitir que un barco con migrantes atracara en Italia hace cinco años.

El Sr. Salvini fue absuelto de los cargos en diciembre. “Vergüenza, vergüenza, vergüenza,” escribió en la plataforma de redes sociales. “Reforma judicial de inmediato.”

Incluso algunos críticos de la Sra. Meloni se sorprendieron por la investigación a la primera ministra.

El manejo del caso del Sr. Njeem fue “un desastre, contándole mentiras a los italianos,” dijo Carlo Calenda, líder de Azione, un partido centrista. Pero investigar a la primera ministra “fue surrealista y no sucedería en ningún otro país occidental,” dijo Calenda a la agencia de noticias ANSA.

Giovanni Barbero del Partido Comunista Refundado dijo, sin embargo, que era justo que los jueces investigaran lo sucedido porque “demasiadas áreas grises” rodeaban el caso. Nadie estaba por encima de la ley, dijo a los medios de comunicación italianos.