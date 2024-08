Investigación policial sobre amenazas de muerte contra el director de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos

La policía de París está investigando amenazas de muerte y acoso en línea dirigidas a Thomas Jolly, el director artístico de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, dijo la fiscalía de París el viernes. Mientras que la ceremonia de apertura fue ampliamente elogiada en Francia, una escena de banquete con drags queens alimentó una intensa controversia en círculos conservadores después de que algunas personas la interpretaron como una parodia de “La última cena”, la pintura de Leonardo da Vinci de una escena bíblica. Se ha abierto una investigación por discurso de odio, según la fiscalía de París. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, emitió un comunicado el viernes apoyando a Jolly. “París estaba orgulloso y honrado de poder contar con su talento para engrandecer nuestra ciudad y mostrar al mundo en lo que realmente creemos”, dijo. “Ayer, hoy y mañana, París siempre estará al lado de los artistas, la creación y la libertad”. Una encuesta realizada al día siguiente de la ceremonia reveló que el 86 por ciento de los franceses la consideró un éxito. Sin embargo, a medida que crecía la reacción contra la escena del banquete en las redes sociales, promovida por publicaciones de políticos de derecha en Francia y en el extranjero, los organizadores y participantes de la ceremonia de apertura se apresuraron a calmar la controversia. Jolly dijo en una entrevista televisiva en BFM-TV que la escena estaba inspirada en la mitología griega y que “La última cena” nunca fue una inspiración. “Nunca me verás deseando burlarme o denigrar a nadie”, dijo. “Quería crear una ceremonia que reparara y reconciliara”, agregó. Otros artistas involucrados en la ceremonia de apertura también dijeron que habían sido blanco de campañas de ciberacoso en línea. Que trabaje hasta el cierre no permite dañar el honor de nadie”. El abogado afirmó que se ha estado amenazando conón anó(clara) hacifragar, torturar y violar, además de recibir numerosos insultos antisemitas, homofóbicos, sexistas y gordofóbicos”, dijo el abogado Audrey Msellati en un comunicado. “Toda mi vida me he negado a ser una víctima: no me callaré. No le temo a aquellos que se esconden tras una pantalla”, dijo la DJ en una publicación en redes sociales. La fiscalía de París abrió una investigación el martes. Nicky Doll, una drag queen y presentadora de “Drag Race France” que actuó en el espectáculo, presentó una denuncia por difamación el viernes, según su abogado. Jolly declinó una solicitud de entrevista a través de su abogada, Patricia Moyersoen. “Ahora se está centrando en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos”, dijo Moyersoen. “Ha pasado página y necesita todo el tiempo que pueda.” Catherine Porter contribuyó con la información.