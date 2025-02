Investigación ordenada por Assam contra nacional de Pakistán “vinculado” a la esposa del congresista española.

Guwahati:

El jefe de gobierno de Assam, Himanta Biswa Sarma, ordenó el registro de un caso contra un nacional pakistaní, que se cree que tiene vínculos con la esposa del congresista Gaurav Gogoi, por “tratar de interferir en asuntos domésticos” del estado y del país.

El Sr. Sarma también dijo que Elizabeth Colburn, la esposa del Sr. Gogoi, también será investigada por sus presuntos vínculos con Pakistán y su agencia de inteligencia, el Inter-Services Intelligence (ISI). Además, también será investigada por su presunta participación en las campañas electorales de la Lok Sabha a pesar de ser ciudadana británica.

El antiguo estado Kaliabor fue ganado por el Sr. Gogoi dos veces, desde 2014 hasta 2024.

Los desarrollos que tuvieron lugar durante una reunión de gabinete ocurrieron un día después de que el Sr. Gogoi amenazara con acudir a los tribunales por las acusaciones del Sr. Sarma y del Partido Bharatiya Janata (BJP) contra su esposa.

No hubo una reacción inmediata del líder del Congreso a los últimos comentarios del Sr. Sarma, pero anteriormente en el día, dijo que no quería involucrarse en “política sucia y sin fundamento”. También rechazó las acusaciones como “ridículas y entretenidas” en el pasado.

Hablando en una conferencia de prensa después de la reunión de gabinete, el Sr. Sarma dijo: “Varios informes de noticias, publicaciones en redes sociales y otra información en el dominio público han surgido con respecto a ciertos comentarios hechos por un nacional pakistaní, Ali Tauqeer Sheikh, destinados a perturbar la armonía comunal en Assam. Dadas las implicaciones más amplias para la seguridad nacional de este problema, particularmente en Assam, el gabinete estatal ha ordenado al DGP que registre un caso contra Sheikh bajo las disposiciones apropiadas de la BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) y otras leyes pertinentes”.

El jefe de gobierno también alegó que una evaluación de la actividad en redes sociales del Sr. Sheikh y la información disponible en el dominio público muestra que ha estado en contacto con la Sra. Colburn.

“Además de sus compromisos con el Gobierno de Pakistán, Ali Sheikh también fundó LEAD Pakistan, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito del cambio climático. Elizabeth Gogoi fue una parte integral de LEAD Pakistan durante su tiempo pasado en Islamabad. Tanto Sheikh como Elizabeth Gogoi han sido parte de un grupo de acción climática global llamado Climate and Development Knowledge Network (CDKN) que opera tanto en India como en Pakistán”, dijo.

Dadas estas circunstancias y dadas las intentos históricos de actores estatales y no estatales de Pakistán de desestabilizar Assam, el gobierno estatal tomó los intentos del Sr. Sheikh de interferir en los asuntos internos del estado e India con el máximo seriedad, añadió.

Una controversia estalló el 12 de febrero cuando el portavoz del BJP, Gaurav Bhatia, alegó que la Sra. Colburn tenía lazos con el ISI mientras trabajaba con la Climate and Development Knowledge Network en Islamabad bajo el Sr. Sheikh, un ex asesor de la Comisión de Planificación de Pakistán.

El Sr. Sarma, sin nombrar al Sr. Gogoi, también hizo acusaciones similares el mismo día, provocando una respuesta enérgica del líder del Congreso. Contraatacó con una referencia cinematográfica. “Si la esposa de Salman Khan puede ser una agente del ISI como en ‘Tiger Zinda Hai’, entonces yo también debo ser un agente de RAW”, dijo el Sr. Gogoi.

El sábado, el Sr. Sarma dijo que es probable que se registre un caso policial y se constituya un Equipo Especial de Investigación para investigar las acusaciones contra la esposa del líder de la oposición.

El jefe de gobierno alegó que después de que la Sra. Colburn se casó con el Sr. Gogoi, el Sr. Sheikh debe haber tenido acceso a la Oficina del Jefe de Gobierno. También alegó que la visita del Sr. Gogoi a la embajada de Pakistán ha sido confirmada. “En la Lok Sabha, el congresista hizo preguntas sobre radares nucleares, minas de uranio en Meghalaya y otros asuntos sensibles. ¿Cuál era la necesidad de conocer tales cosas por parte de un congresista de Assam? Espero que él y su esposa cooperen en la investigación, de lo contrario serán llamados”, dijo.

El Sr. Sarma también alegó que la Sra. Colburn hizo campaña por su esposo antes de dos elecciones de la Lok Sabha en el distrito de Kaliabor.

“¿Cómo puede un nacional británico participar en elecciones indias? Estaba directamente involucrada en el proceso electoral y podemos ver antiguos clips de televisión. Eso significa que violó las normas de visa. Si es así, el gobierno indio debería examinarlo y revocar su visa”, dijo.

El jefe de gobierno dijo que cuando se reúna con el Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, la próxima vez, discutirá cómo la proactividad del gobierno estatal puede sincronizarse con las agencias centrales.

Parece que el Sr. Gogoi es sólo un actor y no el director en todo el sistema, dijo el Sr. Sarma. “Tal vez, está atrapado involuntariamente. Por lo tanto, examinaremos el asunto con una perspectiva comprensiva. No queremos acusarlo en este momento”, dijo.

“La forma en que Londres, Estados Unidos e Islamabad están involucrados, también puede estar siendo chantajeado, ¿quién sabe? Por lo tanto, todo el asunto requiere una profunda investigación seria”, añadió.

El Sr. Sarma dijo que presentará “todos los documentos” al presidente del Congreso estatal, Bhupen Borah, para que puedan verificar los hechos por sí mismos. “Tal vez, el Congreso desconoce el panorama completo”, dijo.

“Cuando se investigue el caso, escribiré una carta a Borah para informarle sobre el trasfondo y las razones detrás de nuestra decisión de seguir adelante con el asunto. La carta que entregaré al Primer Ministro (Narendra Modi) y al Ministro del Interior (Amit Shah) también se entregará al jefe del INC Mallikarjun Kharge y a Borah. Este es un asunto de seguridad nacional”, dijo.

Anteriormente en el día, el Sr. Gogoi dijo que en lugar de involucrarse en “políticas sucias y sin fundamento”, el Congreso está trabajando en cómo dar una nueva economía, orden social, política de educación y salud a Assam. “No tengo objeción a eso si él (el Sr. Sarma) quiere pasar los próximos 12 meses solo así. Estoy agradecido por eso”, dijo el líder del Congreso.