Investigación oficial de la cultura italiana en caso de arte robado.

Un subsecretario italiano de cultura está bajo investigación, acusado de lavar bienes robados, en particular una pintura barroca que fue reportada robada de un castillo en Piamonte, Italia, hace una década.

El subsecretario, Vittorio Sgarbi, quien es historiador y crítico de arte, así como una personalidad de los medios de comunicación, ha dicho que es inocente.

La investigación comenzó en 2013, cuando, según documentos policiales, se reportó como robada una pintura del castillo, que en un momento fue un restaurante. Ocho años después, en 2021, el Sr. Sgarbi presentó una pintura llamada “La captura de San Pedro”, atribuida al artista del siglo XVII Rutilio Manetti, de su propia colección, en una exposición que curó en Lucca, Toscana.

Este mes, los fiscales de la ciudad italiana de Macerata confiscaron “La captura de San Pedro”, afirmando en un comunicado emitido con la policía italiana de robo de arte que creen que la pintura reportada como robada del castillo en Piamonte y la pintura que exhibió el Sr. Sgarbi son uno y el mismo. Aunque el Sr. Sgarbi está bajo investigación, no se le ha imputado ningún delito.

La investigación sigue a una indagación por el robo denunciado de la pintura de Piamonte por el periódico Il Fatto Quotidiano y “Report”, un programa de televisión investigativo de la cadena nacional RAI 3, que entrevistó a restauradores y colaboradores del Sr. Sgarbi.

El propietario del castillo dijo a los reporteros y en una declaración a la policía que la pintura desapareció poco después de que un hombre visitara el castillo y ofreciera comprar la obra de arte, la cual se había negado a vender. El hombre fue identificado en la investigación televisiva como un ex colaborador y amigo del Sr. Sgarbi.

Los periodistas también hablaron con un restaurador en Brescia, en el norte de Italia, quien les dijo que el Sr. Sgarbi le había pedido que restaurara una pintura que coincidía con la descripción de la obra de Piamonte.

En una entrevista telefónica, el restaurador Gianfranco Mingardi dijo que el Sr. Sgarbi se puso en contacto con él en 2013 para decirle que le enviaría una pintura para restaurar. Mingardi dijo que una versión de la pintura le fue entregada como un lienzo enrollado, y al desenrollarlo, la pintura se desprendió, por lo que tuvo que ser muy cuidadoso, dijo. Estaba recortada en los bordes exteriores, mencionó Mingardi.

Terminó la restauración en 2016. “Me llevó tiempo restaurarla”, dijo.

El abogado del Sr. Sgarbi, Giampaolo Cicconi, se negó a ser entrevistado por un reportero de The New York Times, escribiendo en un correo electrónico que “en esta delicada fase no tengo la intención de hacer declaraciones”.

Entrevistado por “Report”, el Sr. Sgarbi dijo que su pintura fue encontrada en el ático de una villa que su madre compró en 2000.

El Sr. Sgarbi ha argumentado que las dos obras son diferentes, señalando en particular que su pintura incluye una pequeña antorcha en la esquina superior izquierda, mientras que la pintura de Piamonte (conocida solo a través de fotografías) no la tiene. Ha afirmado que son dos versiones de la misma pintura.

“La captura de San Pedro” será examinada por un grupo de expertos, que intentarán determinar si las dos obras podrían coincidir.

La persona que robó la pintura de Piamonte en 2013 la cortó de su marco y la reemplazó con una fotocopia plastificada a escala, según documentos policiales. Al cortarla, dejaron un pequeño fragmento que se encontró cuando los reporteros investigativos visitaron el castillo el año pasado como parte de la investigación noticiosa.

Los expertos que trabajan para los fiscales intentarán determinar si la pintura del Sr. Sgarbi podría encajar en ese marco, y si el fragmento podría encajar en su pintura. También intentarán determinar si la antorcha de la pintura del Sr. Sgarbi fue pintada en el siglo XVII o añadida posteriormente.

El Sr. Sgarbi no es ajeno a la controversia. Conocido por su mal genio y el uso de lenguaje soez, ha estado en titulares italianos durante décadas.

El año pasado, estuvo bajo escrutinio porque a pesar de ser miembro del Parlamento, era remunerado por eventos públicos, incluyendo conferencias o presentaciones de libros, lo que llevó a una de las autoridades de defensa de la competencia de Italia a investigar si el Sr. Sgarbi había estado involucrado en actividades “incompatibles con ser parte del gobierno”. Se espera un fallo en las próximas semanas.

A raíz de la última polémica, los partidos de oposición han pedido que el Sr. Sgarbi sea destituido como subsecretario de Cultura, y el Movimiento Cinco Estrellas de la oposición presentó una moción en el Parlamento en ese sentido que se espera sea discutida la próxima semana.

El gobierno no ha hecho comentarios, pero la denuncia ante la autoridad de defensa de la competencia fue iniciada por su jefe, el ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Después de que “La captura de San Pedro” fue confiscada por la policía del arte de Italia, el Sr. Sgarbi dijo en las redes sociales que había renunciado espontáneamente a la pintura para que pudiera ser examinada minuciosamente. “Estoy absolutamente sereno”, escribió en Facebook. “No tengo nada que temer”.