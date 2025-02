Investigación en Uganda sobre la muerte del futbolista nigeriano del Club Deportivo Vipers.

La policía en Uganda está investigando la muerte de un futbolista profesional nigeriano que supuestamente cayó desde un centro comercial en la capital, Kampala.

Abubakar Lawal, 29 años, supuestamente cayó desde un balcón del tercer piso en el centro comercial Voicemall, donde había ido a visitar a un amigo tanzano. Fue llevado al hospital donde fue declarado muerto, dijo la policía.

Dijeron que el amigo de Lawal, identificado como Omary Naima, lo había dejado en su habitación – que es parte del edificio del mall – preparando té antes de que ocurriera el incidente.

Lawal era delantero y jugaba para el equipo local Vipers Sports Club, que expresó su tristeza por el “fallecimiento prematuro de nuestro amado jugador”.

Se han estado recibiendo homenajes para el futbolista, que ha estado con Vipers desde julio de 2022 después de una temporada de dos años con AS Kigali en Ruanda.

En 2023, ayudó a Vipers a ganar la liga y la copa.

El club dijo “Lawal (Hombre de Sokoto) era una persona única. Tenía un gran corazón de oro. Realmente se preocupaba por las personas y se esforzaba al máximo para ayudar. Fue increíblemente generoso”.

“Nos entristece la repentina partida de nuestro exjugador Abubakar Lawal hoy. Que Dios le conceda descanso eterno”, dijo su antiguo equipo en Nigeria, Nasarawa United.

“Es difícil asimilar que ya no estás Lawal Una persona amable, talentosa, alegre y amorosa has sido. Siempre serás extrañado hermano”, dijo el futbolista ugandés Mustafa Kizza.

Los medios locales dicen que el asunto ha dejado más preguntas que respuestas entre informes contradictorios sobre las circunstancias de la muerte de Lawal.

Algunos medios informaron inicialmente que había muerto en un accidente de motocicleta.

La policía dijo que se estaba investigando las circunstancias exactas de la muerte.

Las autoridades están recuperando las imágenes de las cámaras de seguridad y realizando interrogatorios minuciosos para establecer las circunstancias exactas del incidente”, dijo la policía.

La policía ha recuperado algunos objetos pertenecientes al jugador fallecido, incluidos dos teléfonos inteligentes, zapatos, auriculares y equipamiento de entrenamiento.

“Se proporcionarán más actualizaciones a medida que avance la investigación”, agregó la policía.