Investigación del Servicio Postal: Ex ejecutivo llamado ‘guardián del secreto de acceso remoto’ | Noticias de Negocios

El exjefe de contabilidad de Correos dice que tenía “otras prioridades” cuando se le preguntó en la investigación por qué no destacó las inexactitudes en su informe después de que se publicara.

Rod Ismay fue el autor del primer informe sobre el sistema contable defectuoso Horizon, en agosto de 2010, que concluyó que el software de Fujitsu era robusto.

Cientos de subpostmasters fueron condenados injustamente entre 1999 y 2015 como resultado de fallas en el sistema.

Un intercambio de correos electrónicos en diciembre de 2010, unos meses después de la publicación de su informe, hace referencia a pruebas de que Fujitsu realmente puede introducir una entrada en las cuentas de la sucursal de forma remota.

También describió “un problema generado por el sistema” que “afectó a 60 sucursales y significó que una pérdida/ganancia incurrida en una semana particular desapareciera del sistema”.

El hecho de que las cuentas de las sucursales pudieran ser accedidas de forma remota era una evidencia significativa que minaba las condenas.

En la investigación sobre el escándalo de Correos, a Ismay se le dijo que la declaración por correo electrónico “comprometía” su informe.

Respondió: “Viéndolo ahora, sí, puedo ver que mi informe queda comprometido”. Pero agregó que su informe fue “escrito antes de esto”.

Continuó: “Viéndolo con perspectiva, sí, podría haber deseado volver sobre ello, pero tenía otras prioridades competidoras… podría haber sido útil notificar a otras personas que este problema había salido a la luz, pero en el contexto de todo lo que estaba haciendo, no creo que se me ocurriera en ese momento”.

Jason Beer KC respondió diciendo que era “algo más que útil, quizás esencial”, a lo que Ismay estuvo de acuerdo.

Ismay ha sido descrito como el “guardián del secreto de acceso remoto”, según la investigación.