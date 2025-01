Investigación de reclamos en nombre de inversores de Visa por parte de Faruqi & Faruqi, LLP.

“

El socio de litigios de valores de Faruqi & Faruqi, LLP, James (Josh) Wilson, alienta a los inversores que sufrieron pérdidas superiores a $100,000 en Visa a contactarlo directamente para discutir sus opciones.

Si sufrió pérdidas superiores a $100,000 en Visa entre el 16 de noviembre de 2023 y el 23 de septiembre de 2024 y le gustaría discutir sus derechos legales, llame directamente a Josh Wilson, socio de Faruqi & Faruqi, al 877-247-4292 o al 212-983-9330 (Ext. 1310).”

Nueva York, Nueva York–(Newsfile Corp. – 6 de enero de 2025) – Faruqi & Faruqi, LLP, un importante bufete de abogados de valores nacional, está investigando posibles reclamaciones contra Visa Inc (NYSE:) (“Visa” o la “Compañía”) (NYSE: V) y recuerda a los inversores la fecha límite del 21 de enero de 2025 para buscar el papel de demandante principal en una acción colectiva de valores federal que se ha presentado contra la Compañía.

Como se detalla a continuación, la demanda alega que la Compańía y sus ejecutivos violaron las leyes federales de valores al realizar declaraciones falsas y / o engańosas y / o al no revelar que: (1) Visa no estaba cumpliendo con las leyes federales antimonopolio; (2) Visa no tenía programas y políticas internas efectivos para evaluar y controlar el cumplimiento de las leyes antimonopolio federales; y (3) como resultado, las declaraciones públicas de los Demandados eran materialmente falsas y / o engańosas en todo momento relevante. Cuando los detalles verdaderos entraron en el mercado, la demanda sostiene que los inversores sufrieron dańos.

El 24 de septiembre de 2024, durante el horario del mercado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado titulado “Departamento de Justicia demanda a Visa por monopolizar los mercados de débito”. En este comunicado, el DOJ anunció que había “presentado una demanda antimonopolio civil hoy contra Visa por monopolización y otros comportamientos ilegales en los mercados de redes de débito”. El comunicado afirmó además que la “demanda alega que Visa mantiene ilegalmente un monopolio en los mercados de redes de débito al utilizar su dominio para obstaculizar el crecimiento de sus competidores existentes y evitar que otros desarrollen alternativas nuevas e innovadoras”.

El comunicado citó al Fiscal General Merrick Garland diciendo “[a]legamos que Visa ha acumulado ilegalmente el poder para extraer tarifas que superan con creces lo que podría cobrar en un mercado competitivo. Los comerciantes y bancos trasladan esos costos a los consumidores, ya sea aumentando los precios o reduciendo la calidad o el servicio. Como resultado, la conducta ilegal de Visa afecta no solo el precio de una cosa, sino el precio de casi todo”.

Ante esta noticia, las acciones de Visa cayeron un 5.4% el 24 de septiembre de 2024.

El demandante principal designado por el tribunal es el inversor con el mayor interés financiero en el alivio solicitado por la clase que es adecuado y representativo de los miembros de la clase que dirige y supervisa la litigación en nombre de la clase supuesta. Cualquier miembro de la clase supuesta puede solicitar al tribunal que lo designe como demandante principal a través del abogado de su elección, o puede optar por no hacer nada y permanecer como miembro ausente de la clase. Su capacidad para participar en cualquier recuperación no se ve afectada por la decisión de servir o no como demandante principal.

Faruqi & Faruqi, LLP también alienta a cualquier persona con información sobre la conducta de Visa a contactar al bufete, incluidos informantes, ex empleados, accionistas y otros.

