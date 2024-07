Investigación de reclamaciones en nombre de inversores de Scotts por Faruqi & Faruqi, LLP.

Faruqi & Faruqi, LLP, una firma líder de abogados en valores a nivel nacional, está investigando posibles reclamos contra The Scotts Miracle-Gro Company (NYSE: SMG) y recuerda a los inversores la fecha límite del 5 de agosto de 2024 para buscar el papel de demandante principal en una demanda colectiva de valores federales que se ha presentado contra la Compañía.

Como se detalla a continuación, la demanda alega que la Compañía y sus ejecutivos violaron las leyes federales de valores al hacer declaraciones falsas y/o engañosas y/o al no revelar que: los niveles de inventario de la Compañía, el cumplimiento de los convenios de deuda y el desempeño financiero. Específicamente, los Demandados aseguraron repetidamente a los inversores que los niveles de inventario de la Compañía eran apropiados, mientras atribuían fuertes ventas a la venta de inventarios de alto costo, lo que resultaba en altas ventas y envíos récord. Los Demandados también calmaron repetidamente las preocupaciones de los inversores sobre la deuda de la Compañía, afirmando que eran optimistas de que permaneceríamos dentro de los límites de nuestros convenios bancarios y [no] veo problemas de cumplimiento de apalancamiento en el futuro. Como resultado de estas tergiversaciones, las acciones comunes de Scotts se negociaron a precios artificialmente inflados durante el Período de Clase.

La verdad comenzó a emerger el 8 de junio de 2022, cuando Scotts admitió que los pedidos de reposición de sus minoristas estadounidenses estaban más de $300 millones por debajo de la meta solo en el mes de mayo. La Compañía dijo a los inversores que las ganancias para el año completo de 2022 serían aproximadamente la mitad de su guía anterior. La Compañía también anunció planes de asumir deuda adicional para cubrir cargos por reestructuración mientras intentaba reducir costos.

En respuesta a estas revelaciones, el precio de las acciones comunes de Scotts cayó $9.05 por acción, o casi un 9%, desde un precio de cierre de $102.18 por acción el 7 de junio de 2022, a un precio de cierre de $93.13 por acción el 8 de junio de 2022.

El 2 de agosto de 2023, Scotts reveló que las ventas trimestrales de su tercer trimestre fiscal habían disminuido un 6%, y que los márgenes brutos cayeron en 420 puntos básicos. La Compañía también redujo la guía de EBITDA para el año fiscal en un asombroso 25% y anunció una amortización de $20 millones de inventarios excesivos impulsados por la pandemia. La Compañía también reveló que tuvo que modificar sus convenios de deuda a una relación de 7.00 veces la deuda con respecto al EBITDA, desde la relación anterior de 6.25 veces la deuda con respecto al EBITDA.

Estas revelaciones provocaron que el precio de las acciones comunes de Scotts cayera $13.58 por acción, o un 19%, desde un precio de cierre de $71.44 por acción el 1 de agosto de 2023, a un precio de cierre de $57.86 por acción el 2 de agosto de 2023.

El demandante principal designado por el tribunal es el inversor con el mayor interés financiero en el alivio buscado por la clase que es adecuado y típico de los miembros de la clase que dirige y supervisa la litigación en nombre de la clase supuesta. Cualquier miembro de la clase supuesta puede instar al Tribunal a servir como demandante principal a través del abogado de su elección, o puede optar por no hacer nada y permanecer como un miembro ausente de la clase. Su capacidad para participar en cualquier recuperación no se ve afectada por la decisión de actuar como demandante principal o no.

Faruqi & Faruqi, LLP también anima a cualquier persona con información sobre la conducta de Scotts a ponerse en contacto con la firm, incluidos informantes, ex empleados, accionistas y otros.

Para obtener más información sobre la demanda colectiva de Scotts, visite www.faruqilaw.com/SMG o llame directamente al socio de Faruqi & Faruqi, Josh Wilson, al 877-247-4292 o al 212-983-9330 (Ext. 1310).

