Investigación de la oficina de correos: Tres declaraciones finales clave de testigos de defensa | Noticias de dinero

Los cierres finales se están realizando en la investigación de Horizon IT del Post Office y los abogados de figuras clave han presentado sus últimos argumentos.

La declaración escrita de la ex jefa del Post Office, Paula Vennells, afirma que está “devastada” de que no se le haya informado sobre el defectuoso sistema de IT de Horizon.

Es la primera vez que la investigación escucha su versión desde su aparición a principios de este año.

Aquí tienes tres resúmenes de algunas presentaciones clave de la Sra. Vennells y otros participantes principales.

La pasada jefa del Post Office hace su última declaración legal afirmando que no hay “nada que muestre que actuó de mala fe”.

Como parte de un conjunto de declaraciones finales, se describe a la Sra. Vennells como alguien que “quería hacer lo correcto por los subpostmasters”.

Acepta que “no logró descubrir la verdad sobre los asuntos” porque “a ella misma no se le informaron los problemas que podrían haber permitido hacerlo”.

Sus abogados dijeron que estaba “devastada” por el hecho de que no se le haya “compartido” la información, pero que “no tiene intención de señalar con el dedo a otros”.

Su disculpa a la investigación también se reiteró como parte de la presentación escrita de su equipo legal de 138 páginas.

“La Sra. Vennells se disculpa sin reservas con todos los afectados por los asuntos que esta investigación está investigando”, se lee.

Aunque la Sra. Vennells admite que era la “responsable última de ejecución”, sus abogados afirman que no debería “confundirse con la obligación de tomar todas las decisiones personalmente”.

“Ella ‘confió’ en informes, informes y consejos de ‘colegas de alto rango’, incluidos especialistas en TI y abogados”, escribieron.

Su principal argumento es que la información que le transmitieron “era incompleta o incorrecta”, o que la información “no se trasmitió” en absoluto, por lo que “no equivale a un fracaso por parte de la Sra. Vennells”.

Su declaración final también pone en duda, en ocasiones, el testimonio de otros testigos.

Afirma que, en caso de disputa, se deberían basar en documentos contemporáneos en lugar de recuerdos.