Investigación de diputados conservadores antes de las elecciones.

El Partido Conservador en el poder de Gran Bretaña se ha visto envuelto en un escándalo relacionado con acusaciones de que altos funcionarios utilizaron información privilegiada para ganar apuestas sobre la fecha de las elecciones generales.

Cinco personas vinculadas al Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, están siendo investigadas por presuntamente realizar apuestas sobre la fecha de las elecciones del 4 de julio antes de que fuera anunciada por Sunak el 22 de mayo.

Según un informe publicado en The Sunday Times, Nick Mason, director de datos del Partido Conservador, es el último funcionario tory que está siendo investigado por la Comisión de Juego. Mason se ha tomado una baja y su portavoz negó cualquier comportamiento incorrecto, informó el periódico británico. CNBC no pudo confirmar esto de inmediato y el Partido Conservador aún no ha respondido a una solicitud de comentario.

Craig Williams, diputado conservador por Montgomeryshire y también un estrecho colaborador del primer ministro, fue el primero en enfrentar preguntas sobre una apuesta sobre la fecha de las elecciones. Confirmó en un comunicado en X que hizo una apuesta sobre las elecciones generales hace algunas semanas.

“Esto ha resultado en algunas investigaciones de rutina y confirmo que cooperaré plenamente con ellas. No quiero que sea una distracción de la campaña. Debería haber pensado en cómo se ve”, agregó Williams.

El director de campaña del Partido Conservador, Tony Lee, y su esposa, Laura Saunders, candidata del partido en Bristol North West, también están siendo investigados por la Comisión de Juego.

Lee se ha tomado una baja, informó The Independent, y abogados que actúan en nombre de Saunders le dijeron al periódico que cooperará con la Comisión de Juego y no tiene nada más que añadir. Saunders y Lee aún no han respondido a una solicitud de comentario de CNBC.

Finalmente, uno de los oficiales de protección policial de Sunak fue arrestado el 17 de junio bajo sospecha de mala conducta en el cargo público después de que la Comisión de Juego contactara a la Policía Metropolitana de Gran Bretaña sobre supuestas apuestas realizadas por un oficial de policía en el día de las votaciones de julio.

‘Increíblemente enojado’

El escándalo surge en medio del descenso del apoyo al Partido Conservador, con una encuesta reciente sugiriendo que Sunak podría ser el primer ministro en perder su escaño en unas elecciones generales. Las llamadas para que Sunak suspenda a las figuras del partido que están siendo investigadas por la Comisión de Juego están creciendo.

“Es muy revelador que Rishi Sunak aún no haya hecho eso”, dijo Keir Starmer, líder del Partido Laborista de la oposición y favorito para ganar las próximas elecciones generales, a los periodistas la semana pasada. “Si fuera uno de mis candidatos, ya habrían sido despedidos y sus pies no habrían tocado el suelo”.

Sunak declinó hacer comentarios sobre si los involucrados en el escándalo deberían ser suspendidos. Hablando durante un evento electoral televisado de la BBC la semana pasada, Sunak dijo que estaba “increíblemente enojado”.

“Lo que puedo decirles es que si se descubre que alguien ha violado las reglas, no solo deben enfrentar las consecuencias completas de la ley, me aseguraré de que sean expulsados del Partido Conservador”, dijo Sunak a una audiencia en vivo. Sunak les dijo a los periodistas el lunes que él y su familia no habían hecho una apuesta sobre la fecha de las elecciones.

Michael Gove, secretario de Estado de nivelación ascendente, vivienda y comunidades y un diputado conservador saliente, dijo al Sunday Times que el escándalo de apuestas es tan perjudicial para los tories como el escándalo de “partygate” durante la pandemia de Covid-19.

“Si las personas han utilizado información privilegiada para hacer apuestas, eso es profundamente incorrecto”, dijo Gove en BBC News, añadiendo que el acto era “reprehensible”.

Delito penal

El uso de información confidencial para obtener una ventaja injusta al apostar puede constituir un delito penal en Gran Bretaña según la Sección 42 de la Ley de Juego.

La Comisión de Juego está investigando “la posibilidad de delitos relacionados con la fecha de las elecciones”, dijo un portavoz del regulador de la industria en una declaración por correo electrónico. Añadió que la comisión no puede confirmar la identidad de las personas involucradas en la investigación en curso.

Pat McFadden, candidato laborista para Wolverhampton South East, ha pedido a la Comisión de Juego que haga públicos los “nombres de otras figuras que están investigando en relación con este asunto”.

“Estoy profundamente preocupado por esta especulación en curso que está ensombreciendo las elecciones. El público tendrá razón en estar indignado de que alguien cercano a la decisión de convocar a las elecciones usara información privilegiada para apostar por un resultado que conocían de antemano”, escribió McFadden en su carta a la comisió