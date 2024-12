Invertir $5,000 en cada una de estas 3 acciones al comienzo de 2024 habría creado una cartera que vale más de $100,000 hoy.

Normalmente, podrías esperar obtener ganancias significativas de las acciones si inviertes en ellas durante años, tal vez décadas. Pero dado lo caliente que ha estado el mercado de valores este año, algunas acciones han producido rendimientos que cambian la vida en períodos de tiempo mucho más cortos. Si bien el fabricante de chips Nvidia es un ejemplo obvio de una de las principales acciones de crecimiento para poseer, dado su rendimiento de más del 2,500% en los últimos cinco años, hay muchas otras acciones que han producido ganancias increíbles en un corto período de tiempo.

Tres acciones que han tenido un desempeño fenomenal este año y han superado a Nvidia son AppLovin (NASDAQ: APP), MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) y Summit Therapeutics (NASDAQ: SMMT). Si hubieras invertido $5,000 en cada una de estas acciones a principios de año, el total de esas inversiones valdría más de $100,000 en este momento. Veamos cuánto valdría una inversión de $5,000 en cada una de estas acciones al cierre del miércoles, por qué les ha ido tan bien y si todavía pueden subir más.

AppLovin es una empresa de software de alto vuelo que ayuda a monetizar juegos y aplicaciones. También está considerando una oportunidad potencialmente más lucrativa relacionada con su software de publicidad en el comercio electrónico, lo que tiene a muchos inversores optimistas de que esta cotizada acción, que ha subido un sorprendente 750% este año, aún podría subir mucho más.

Si hubieras invertido $5,000 a principios de 2024 en acciones de AppLovin, ahora estarías sentado en una ganancia cercana a los $40,000 en este momento. La empresa tecnológica ha estado aumentando las ventas a un ritmo impresionante este año, con ingresos en los primeros nueve meses de 2024 por un total de $3.3 mil millones, lo que representa un aumento del 43% respecto al mismo período del año pasado. Los beneficios también han aumentado de $184 millones a casi $981 millones durante ese periodo. La empresa lo ha hecho tan bien que las expectativas eran altas de que se agregaría al S&P 500. Cuando eso no sucedió este mes, las acciones de AppLovin se desplomaron con la noticia.

La acción aún tiene mucho potencial, especialmente si su negocio de comercio electrónico despega. Sin embargo, el riesgo radica en su alta valoración, que cotiza a más de 120 veces las ganancias, lo que sugiere que un crecimiento significativo futuro ya está incluido en el precio. Los inversores que quieran comprar la acción hoy deben proceder con precaución, ya que sus futuros rendimientos podrían ser limitados.

Otra de las principales acciones a poseer este año ha sido Summit Therapeutics, y habría convertido una inversión de $5,000 en enero en casi $36,000 ahora. Es destacable que la empresa farmacéutica no tiene productos aprobados. Puede parecer increíble, pero te da una idea de cuánta esperanza hay en el negocio, que tiene una capitalización de mercado superior a los $13 mil millones.

La razón por la que los inversores la están valorando tan positivamente es que potencialmente tiene un gran medicamento estrella en su pipeline. En un ensayo clínico reciente, el medicamento contra el cáncer ivonescimab superó a Keytruda, que ha sido una piedra angular del portfolio de la gigante Merck durante años, generando miles de millones en ingresos. Sin embargo, la advertencia es que el ensayo se realizó en China, y es posible que los reguladores de la Administración de Alimentos y Medicamentos necesiten más datos diversos antes de considerar otorgar la aprobación.

Aunque puede que no sea demasiado tarde para invertir en la acción, es discutiblemente un poco temprano hacerlo dada la incertidumbre que aún enfrenta Summit. No está generando ingresos consistentes y ha incurrido en pérdidas por un total de $197 millones en los últimos cuatro trimestres. Aunque puede haber mucho potencial alcista para la action si el medicamento obtiene la aprobación, también hay mucho riesgo aquí para los inversores.

Por último, pero no menos importante en esta lista, está MicroStrategy. Si hubieras invertido $5,000 a principios de año en la acción tecnológica, tu inversión ahora valdría más de $32,500. Cuando se combinan con las otras acciones mencionadas anteriormente, eso significaría que una inversión total de $15,000 en todas ellas valdría aproximadamente $110,000 hoy.

MicroStrategy está técnicamente en el sector tecnológico, ya que vende soluciones comerciales impulsadas por inteligencia artificial a sus clientes. Pero no es el crecimiento de los ingresos de su negocio principal o las ganancias en aumento lo que atrae a los inversores a la acción. En cambio, es la postura optimista de la empresa sobre las criptomonedas y Bitcoin. MicroStrategy ha estado acumulando Bitcoins y planea recaudar miles de millones en efectivo para hacer crecer su ya grande reserva, que supera los 423,000 Bitcoins.

Invertir en la empresa hoy en día es arriesgado porque si bien MicroStrategy se ha beneficiado de la valuación en alza de Bitcoin este año, hay mucha volatilidad en este activo digital. Y según el valor de Bitcoin, también podría ir el precio de la acción de MicroStrategy. A menos que te sientas cómodo con ese riesgo, puede que sea mejor evitar la acción.

