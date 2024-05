Inversores han convertido estas 9 jugadas de IA en sus posiciones clave, datos del Bank of America muestran.

El amor de los gestores de fondos por las acciones relacionadas con la inteligencia artificial ha crecido, ya que muchas de estas empresas tecnológicas se han convertido en parte esencial de sus carteras, según el análisis de Bank of America. La firma de Wall Street examinó las tenencias de los fondos mutuos de capitalización bursátil grande de Estados Unidos que están gestionados activamente. Realizó un escrutinio en el S&P 500 de las acciones que registraron el mayor aumento en la amplitud de propiedad en los últimos 12 meses, medido por el porcentaje de fondos que poseen cada nombre. Bank of America descubrió que nueve de las 10 acciones en su lista están vinculadas al auge de la inteligencia artificial. La excepción es Eli Lilly, que se ha beneficiado del aumento de las drogas para bajar de peso. “¿Qué están haciendo tus vecinos? Comprando acciones de inteligencia artificial”, dijeron los estrategas de Bank of America liderados por Savita Subramanian en una nota. “Las acciones de IA son ahora tenencias principales”. Broadcom registró el mayor aumento en la propiedad de fondos en el último año, con un 45% de gestores activos que poseen la acción hasta abril. El fabricante de chips emitió un pronóstico optimista en marzo, diciendo que espera $10 mil millones en ingresos de chips de IA este año. Otros fabricantes de chips que figuran en la lista son Arista Networks, Applied Materials y Nvidia. Nvidia ha sido un claro ganador en el espacio de la IA, con sus acciones duplicándose nuevamente en 2024. En el último año, las ventas de Nvidia han aumentado drásticamente a medida que empresas como OpenAI y Microsoft compran miles de millones de dólares de sus unidades de procesamiento gráfico. Meta Platforms, Uber Technologies, Netflix y ServiceNow también experimentaron un aumento en popularidad entre los gestores de fondos activos, según Bank of America. La firma de Wall Street señaló que el cambio en la propiedad de los gestores de fondos ha estado positivamente correlacionado con el número de menciones de “IA” en las llamadas de ganancias.