Inversores están haciendo algo que nunca antes habíamos visto. Aquí está el mejor consejo de Warren Buffett para la situación.

El mercado de valores ha experimentado una increíble racha desde que el S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) alcanzó el fondo del último mercado bajista en octubre de 2022. Desde entonces, el índice ha aumentado aproximadamente un 70% hasta la fecha de esta escritura. Muchas acciones han visto incluso mayores retornos en ese período de 26 meses.

La mayoría de las personas creen que esos rendimientos son solo el comienzo de un fuerte mercado alcista. De hecho, un 56.4% de los consumidores esperan que los precios de las acciones aumenten en el próximo año, según el informe más reciente de Confianza del Consumidor de EE. UU. de The Conference Board. Aunque eso puede no parecer una parte abrumadora de la población, es el número más alto desde que la encuesta comenzó a recopilar estos datos hace 37 años.

Los valores de las acciones están influenciados por dos factores principales: los resultados financieros y el sentimiento de los inversores, y muchas empresas que impulsan el mercado alcista han producido resultados financieros increíbles en los últimos dos años. Pero los inversores inteligentes no pueden ignorar que más personas están optimistas sobre los rendimientos futuros del mercado de valores que nunca, lo que ha impulsado los precios al alza.

Warren Buffett tiene algunos consejos adecuados para la situación.

En octubre de 2008, el S&P 500 ya había caído un 40% desde su pico de 2007, y muchos inversores pensaban que las cosas solo podían empeorar. En un artículo de opinión para The New York Times, Buffett escribió: “El miedo es ahora generalizado, afectando incluso a inversionistas experimentados”. De hecho, los consumidores de EE. UU. nunca habían sido tan pesimistas sobre el futuro del mercado de valores, según la encuesta de The Conference Board.

Buffett se sintió obligado a recordar a los lectores la regla simple que estableció en la carta a los accionistas de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) en 1986. “Simplemente intentamos tener miedo cuando otros son codiciosos y ser codiciosos solo cuando otros tienen miedo”.

Cuando Buffett escribió esas palabras en 1987 (para resumir los resultados financieros de Berkshire en 1986), mencionó: “Poco miedo es visible en Wall Street”. En ese momento, los inversores habían elevado los precios de las acciones y, como resultado, él no podía encontrar inversiones de capital accionario adecuadas para la cartera de Berkshire. En su lugar, invirtió aproximadamente $700 millones del efectivo de Berkshire en bonos del Tesoro.

Tampoco estaba particularmente entusiasmado al respecto. “En el mejor de los casos, los bonos son inversiones mediocres”, dijo. “Simplemente parecían la alternativa menos objetable en ese momento”.

En 2008, aplicó la misma idea al mercado con resultados opuestos. Movió su cartera personal del 100% en bonos de gobierno al 100% en acciones estadounidenses. Resultó ser un movimiento extremadamente afortunado para el Oráculo de Omaha. El S&P 500 alcanzó su punto más bajo unos meses después de que Buffett publicara su artículo de opinión y pasó a producir increíbles retornos en los próximos 15 años.

En 2024, Buffett parece estar siguiendo nuevamente su regla de hace casi 40 años. A medida que los precios han subido en los últimos dos años, Buffett ha estado vendiendo de manera consistente algunas de las mayores tenencias de acciones de Berkshire Hathaway. Su venta se aceleró en 2024 a medida que los inversores se volvían cada vez más alcistas, lo que llevó la posición de efectivo y bonos del Tesoro de Berkshire Hathaway a un récord de $325 mil millones al final del tercer trimestre.

Al discutir sobre la creciente cantidad de efectivo en la reunión de accionistas de 2024 en mayo, Buffett hizo eco de sus comentarios de 1986. “No creo que nadie sentado en esta mesa tenga idea de cómo utilizarlo de manera efectiva, y por lo tanto no lo utilizamos”. Las alternativas a los bonos del Tesoro simplemente no son muy atractivas para Buffett en este momento.

Una vez más, los inversores se encuentran en un entorno de mercado donde “poco miedo es visible en Wall Street”. Las valoraciones de acciones han subido a niveles no vistos desde la burbuja de las punto com. Los inversores tienen más confianza que nunca en que los precios de las acciones serán más altos dentro de un año y están poniendo su dinero donde están sus bocas con entradas récord en fondos cotizados (ETF) de acciones este año.

Sin embargo, eso no significa que los inversores deban vender todas sus acciones y guardar su dinero en bonos del gobierno. Pero sí requiere una cuidadosa consideración de sus inversiones.

Otra cita de Buffett se aplica aquí: “Cuanto menos prudencia muestren los demás en la conducción de sus asuntos, mayor debería ser la prudencia con la que conducimos los nuestros”. Buffett escribió eso en su carta a los accionistas de 1988. En ese momento, describía el mercado de oportunidades de arbitraje ya que el exceso de capital había inundado el mercado, disminuyendo los retornos potenciales al tiempo que aumentaba el riesgo.

Buffett se repitió en su carta a los accionistas de 2017, que escribió en un momento en el que los inversores tenían más confianza que nunca antes en el futuro del mercado de valores. Aunque el mercado disminuyó un poco ese año, no cayó en territorio de mercado bajista.

Tener miedo no significa huir totalmente del mercado de valores. Significa que los inversores deben ser más juiciosos que el resto de la multitud si desean garantizar retornos sólidos.

Será más difícil encontrar inversiones adecuadas para su cartera a medida que la confianza de los inversores tiende a elevar los precios de las acciones, haciéndolos menos atractivos. Pero los movimientos recientes de la cartera de Buffett sugieren que todavía hay muchas inversiones que podrían producir excelentes retornos para los accionistas si saben dónde buscar.

Mientras Buffett ha sido un gran vendedor de acciones en 2024, ha realizado varias compras relativamente pequeñas. Esas compras tienen algo en común: todas son empresas de tamaño relativamente pequeño en las que Berkshire puede invertir para mover la aguja de su enorme cartera.

Pero un individuo podría comprar muchas para una cartera relativamente pequeña. Los movimientos de Buffett destacan la posibilidad de que pueda haber más oportunidades para los inversores individuales en acciones de mediana y pequeña capitalización que en acciones de gran capitalización, incluidas las representadas por el S&P 500.

Si no desea tomarse el tiempo para buscar excelentes acciones individuales, podría comprar uno o dos fondos indexados. El Vanguard Extended Market ETF (NYSEMKT: VXF) ofrece una forma de invertir en todo el mercado de valores de EE. UU. excluyendo el S&P 500. Los inversores también pueden considerar fondos indexados enfocados en acciones de valor como otra opción.

Nadie sabe si las acciones seguirán subiendo en 2025, pero los consejos de Buffett han demostrado ser muy valiosos durante varias décadas hasta ahora. Vale la pena tener en cuenta sus palabras al planificar sus próximos movimientos como inversor.

